“ابتلع كبرياءه”.. دبلوماسي أمريكي سابق يهاجم أردوغان بسبب استقباله محمد بن سلمان

وطن – انتقد الدبلوماسي الأمريكي السابق فيرناندو ميغيل فيرنانديز، زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا.

وقال ميغيل في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “أردوغان يفكر في أردوغان فقط .. كل ما يشغله هو الفوز في الانتخابات، وأعتقد أنه قرر نوعًا من ابتلاع كبريائه”.

"Erdogan is all about #Erdogan. He's all about winning elections and I think he has decided to kind of swallow his pride." https://t.co/VBKjSRQOpX

— Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) June 22, 2022