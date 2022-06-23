“ابتلع كبرياءه”.. دبلوماسي أمريكي سابق يهاجم أردوغان بسبب استقباله محمد بن سلمان

وطن – انتقد الدبلوماسي الأمريكي السابق فيرناندو ميغيل فيرنانديز، زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا.

وقال ميغيل في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “أردوغان يفكر في أردوغان فقط .. كل ما يشغله هو الفوز في الانتخابات، وأعتقد أنه قرر نوعًا من ابتلاع كبريائه”.

"Erdogan is all about #Erdogan. He's all about winning elections and I think he has decided to kind of swallow his pride." https://t.co/VBKjSRQOpX — Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) June 22, 2022

وغادر ولي العهد السعودي (الحاكم الفعلي للمملكة)، تركيا مساء الأربعاء، وودعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس التركي، لقاء ثنائيًا في المجمع الرئاسي بأنقرة، وقد ركزت المباحثات حول ملف الاقتصاد.

وتمت مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية، كما تم توقيع عدة اتفاقيات بين تركيا والمملكة العربية السعودية خلال الزيارة.

وصدر بيان ختامي مشترك لزيارة محمد بن سلمان إلى تركيا، نص على استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف الجوانب، وتم التأكيد بأقوى صورة على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان سبل تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ولي العهد السعودي وهو يكسر البروتوكول التركي المعمول به منذ زمن لدى زيارته تركيا ولقائه بأردوغان.

وجرت العادة أن يحيّي الرؤساء الضيوف حرس الشرف التركي بجملة”مرحبا عسكر”، إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كسر هذا البروتوكول وقام بتحيتهم تحية الإسلام، قائلا: “السلام عليكم”.

جرت العادة أن يُحيّي الرؤساء الضيوف حرس الشرف التركي بجملة #مرحبا_عسكر إلا أن ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان كسر اليوم هذا البروتوكول وقام بتحيتهم تحية الإسلام.#السعودية #محمد_بن_سلمان_في_تركيا pic.twitter.com/vZOWkm8XnN — أحمـد عـيسى العمـــر (@Ahmad_Alomar) June 22, 2022

وجاءت زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا بعد أقل من شهرين على زيارة أردوغان للسعودية والتي كانت في 28 أبريل الماضي، وهي أول زيارة قام بها الرئيس التركي إلى السعودية منذ سنوات.