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“ابتلع كبرياءه”.. دبلوماسي أمريكي سابق يهاجم أردوغان بسبب استقباله محمد بن سلمان

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
زيارة محمد بن سلمان الى تركيا watanserb.com
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي أردوغان

وطن – انتقد الدبلوماسي الأمريكي السابق فيرناندو ميغيل فيرنانديز، زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا.

وقال ميغيل في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “أردوغان يفكر في أردوغان فقط .. كل ما يشغله هو الفوز في الانتخابات، وأعتقد أنه قرر نوعًا من ابتلاع كبريائه”.

وغادر ولي العهد السعودي (الحاكم الفعلي للمملكة)، تركيا مساء الأربعاء، وودعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس التركي، لقاء ثنائيًا في المجمع الرئاسي بأنقرة، وقد ركزت المباحثات حول ملف الاقتصاد.

وتمت مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية، كما تم توقيع عدة اتفاقيات بين تركيا والمملكة العربية السعودية خلال الزيارة.

وصدر بيان ختامي مشترك لزيارة محمد بن سلمان إلى تركيا، نص على استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف الجوانب، وتم التأكيد بأقوى صورة على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان سبل تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ولي العهد السعودي وهو يكسر البروتوكول التركي المعمول به منذ زمن لدى زيارته تركيا ولقائه بأردوغان.

وجرت العادة أن يحيّي الرؤساء الضيوف حرس الشرف التركي بجملة”مرحبا عسكر”، إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كسر هذا البروتوكول وقام بتحيتهم تحية الإسلام، قائلا: “السلام عليكم”.

وجاءت زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا بعد أقل من شهرين على زيارة أردوغان للسعودية والتي كانت في 28 أبريل الماضي، وهي أول زيارة قام بها الرئيس التركي إلى السعودية منذ سنوات.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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