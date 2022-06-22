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رياضة

منافسة قوية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على موهبة فرنسية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد ينافس مع باريس سان جيرمان في التعاقد مع هوجو إيكتيكي watanserb.com
ريال مدريد ينافس مع باريس سان جيرمان في التعاقد مع هوجو إيكتيكي

وطن – دخل نادي ريال مدريد سباق التنافس من جديد مع نظيره باريس سان جيرمان، للتعاقد مع جوهرة الدوري الفرنسي هوجو إيكتيكي 20 عاماً، لاعب فريق ريمس، من أجل تدعيم هجوم فريقه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وخطف الفرنسي هوجو إيكتيكي أنظار الجميع، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه ريمس الموسم المنصرم. فقد نجح في إحراز 11 هدفاً، خلال مشاركته في 26 مباراة في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

تنافس ريال مدريد وسان جيرمان

وأكدت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن ريال مدريد يضع اهتماماته على اللاعب هوجو إيكتيكي، منذ عدة أشهر، تمهيدا ً للحصول على خدماته هذا الصيف. بعد رحيل الثنائي الملكي لوكا يوفيتش وماريانو دياز.

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كما وأردفت الصحيفة، ” ريال مدريد سيواجه بالفعل منافسة قوية مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، في التعاقد مع اللاعب”.

وستبحث إدارة الفريق الملكي على مواهب شابة لتدعيم صفوفها، وفق المشروع الرياضي الذي تسير عليه خلال الفترة القادمة، عقب نجاحها في التعاقد مع الجوهرة الفرنسية أوريلين تشواميني الأسبوع الماضي، القادم من صفوف فريق موناكو الفرنسي.

ريمس وصفقة هوجو إيكتيكي

وأشارت، ” نادي ريمس قد رفض عرضين للتعاقد مع نجمه إيكتيكي، المقدم من باريس سان جيرمان. بقيمة 45 مليون يورو، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي ب36 مليون يورو.

وقدم فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة الإيطالي ماركو أنشيلوتي موسم استثنائي. بعد عودته إلى الفريق الملكي في ولايته الثانية، بعد تمكنه من حصد لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني الموسم المنصرم.

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من جانبه، رحل العديد من اللاعبين عن صفوف الفريق الملكي الإسباني، وهم غاريث بيل، مارسيلو، إيسكو، كما من المتوقع أن يغادر الثنائي لوكا يوفيتش وماريانو دياز هذا الصيف على سبيل الإعارة.

ونجح ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية في التعاقد حتى الآن، مع المدافع الألماني المخضرم أنطونيو روديجر، والفرنسي أوريلين تشواميني كلاعب خط وسط، مع الفشل مع إتمام صفقة كليان مبابي. الذي رغب في البقاء مع باريس سان جيرمان وتجديد عقده حتى صيف عام 2025.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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