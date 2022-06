منافسة قوية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على موهبة فرنسية

وطن – دخل نادي ريال مدريد سباق التنافس من جديد مع نظيره باريس سان جيرمان، للتعاقد مع جوهرة الدوري الفرنسي هوجو إيكتيكي 20 عاماً، لاعب فريق ريمس، من أجل تدعيم هجوم فريقه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وخطف الفرنسي هوجو إيكتيكي أنظار الجميع، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه ريمس الموسم المنصرم. فقد نجح في إحراز 11 هدفاً، خلال مشاركته في 26 مباراة في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وأكدت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن ريال مدريد يضع اهتماماته على اللاعب هوجو إيكتيكي، منذ عدة أشهر، تمهيدا ً للحصول على خدماته هذا الصيف. بعد رحيل الثنائي الملكي لوكا يوفيتش وماريانو دياز.

كما وأردفت الصحيفة، ” ريال مدريد سيواجه بالفعل منافسة قوية مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، في التعاقد مع اللاعب”.

وستبحث إدارة الفريق الملكي على مواهب شابة لتدعيم صفوفها، وفق المشروع الرياضي الذي تسير عليه خلال الفترة القادمة، عقب نجاحها في التعاقد مع الجوهرة الفرنسية أوريلين تشواميني الأسبوع الماضي، القادم من صفوف فريق موناكو الفرنسي.

وأشارت، ” نادي ريمس قد رفض عرضين للتعاقد مع نجمه إيكتيكي، المقدم من باريس سان جيرمان. بقيمة 45 مليون يورو، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي ب36 مليون يورو.

🚨 PSG, Real Madrid and Bayern Munich have all shown an interest in signing Hugo Ekitike. 🇫🇷

Newcastle have agreed a fee with Reims for €36M + €10M in add ons but the player and his representatives are stalling. ⏳

(Source: @lequipe) pic.twitter.com/W7thxmZQAX

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 21, 2022