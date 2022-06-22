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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 23 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب سلطنة عمان watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم

وطن – سجلت أسعـار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الخميس 23 يونيو 2022، ارتفاعا محدودا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.71 ريالا للجرام، ما يعادل 58.99 دولارا.

بينما جاء سـعـر الذهــب عيار 22 عند 20.82 ريال للجرام ما يعادل 54.07 دولارًا.

وبلغ سعـر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.87 ريال بما يعادل 51.61 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.03 ريالا، أي ما يعادل 44.24 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.25 ريال بما يعادل 34.41 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.36 ريال بما يعادل 29.49 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الخميس 706.33 ريال بما يعادل 1835 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 158.99 ريال بما يعادل 412.92 دولار.

أما سـعر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22,712 ريالًا بما يعادل 58987 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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