سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022.. انخفاض محدود

وطن – سجلت أسعـار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الأربعاء 22 يونيو 2022، انخفاضا محدودا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.61 ريالا للجرام، ما يعادل 58.72 دولارا.

بينما جاء سـعـر الذهــب عيار 22 عند 20.72 ريال للجرام ما يعادل 53.82 دولارًا.

وبلغ سعـر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.78 ريال بما يعادل 51.38 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.96 ريالا، أي ما يعادل 44.04 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.19 ريال بما يعادل 34.25 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.30 ريال بما يعادل 29.36 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء 703.07 ريال بما يعادل 1826 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 158.25 ريال بما يعادل 411.03 دولار.

أما سـعر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22607 ريالات بما يعادل 58717 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.