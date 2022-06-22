رفع صورة مفتي سلطنة عمان في أكبر ميادين غزة تقديراً لمواقفه المشرفة (شاهد)

وطن – احتفى فلسطينيون، بمواقف الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان بسبب مواقفه التي تتضمن دفاعا عن القضية الفلسطينية.

ورفع عدد من الشبان صورة الشيخ الخليلي في أكبر ميادين قطاع غزة، وذلك تقديرا لمواقفه التي أكدوا أنها مشرفة تجاه قضايا الأمة والمسجد الأقصى.

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ودشن نشطاء وسما بعنوان “الشيخ أحمد الخليلي” عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، احتفاء بمواقف الشيخ.

شباب فلسطين يرفعون صورة #الشيخ_أحمد_الخليلي عاليا تقديراً له لدفاعه عن الاسلام وعن فلسطين .#مساء_الخير pic.twitter.com/JEcRLke8rh — ‏﮼محمد،عبدالرحمن🇴🇲 (@abuhamed818) June 22, 2022

وقال “قاسم بن علي”: “حبنا لفلسطين وقضيتها عالق في قلوبنا وسوف يرثها أولادها واحفادنا الى أن تتحرر فلسطين تنويه أخي بلال قضية فلسطين لشرفاء الامة فقط وشيخنا أحمد قدوة لكل عماني وهو صوتنا الذي نفخر به بين الامم عاشت فلسطين حرة أبية”.

حبنا لفلسطين وقضيتها عالق في قلوبنا وسوف يرثها أولادها واحفادنا الى أن تتحرر فلسطين تنويه أخي بلال قضية فلسطين لشرفاء الامة فقط وشيخنا أحمد قدوة لكل عماني وهو صوتنا الذي نفخر به بين الامم عاشت فلسطين حره أبيه 🇴🇲🇵🇸 — قاسم بن علي 🇴🇲 (@qaissm4) June 21, 2022

وكتب “نايف الرواس”: “اقسم بالله انك فخر لكل عماني”.

اقسم بالله انك فخر لكل عماني #الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/R8EdJB6eSy — نايف الرواس (@BO0bCsHI10zN0ph) June 22, 2022

وغرد “معتز أبوريدة”: “الشيخ أحمد الخليلي العالم الوحيد في الأمة الذي لم يخضع ولم يطئطئ الهامات و لازال يصدح بالحق الفلسطيني مدافعاً عن المسجد الأقصى .. كان معنا في معركة سيف القدس بكل تفاصليها ..حفظه الله”.

#الشيخ_أحمد_الخليلي العالم الوحيد في الأمة الذي لم يخضع ولم يطئطئ الهامات و لازال يصدح بالحق الفلسطيني مدافعاً عن المسجد الأقصى .. كان معنا في معركة سيف القدس بكل تفاصليها ..حفظه الله https://t.co/qNprX9tuBM — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Palestine_Gaz) June 21, 2022

وكتب حساب “روح حرة”: “نحن نتحفظ من كل شيء يؤدي إلى المساومة، وما أعتقد أن في عمان كانت مساومة على القضية الفلسطينية…سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي”.

نحن نتحفظ من كل شيء يؤدي إلى المساومة، وما أعتقد أن في عمان كانت مساومة على القضية الفلسطينية.

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي 💚#الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/rW7SftEDK7 — روحٌ حُرّة (@m__iz99) June 22, 2022

وغرد حساب “‏ﺑصـﻣـβÃŞṂĤـةأمڷ”: “وأحمد شمسٌ على أقباسِ الدين قاطبةً

وإنه لبرهان حقٍ إن رأيت الفرق تختلفُ.. تحية فلسطينيه من غزه بتعليق صورة سماحة الشيخ أحمد الخليلي في أكبر ساحة ميدان في غزة تقديراً لمواقفه المُشرفة تجاه قضايا الأُمة والمسجد الأقصى ليكون شرف وفخر ربي يحفظه مفتي السلطنة ويطول بعمره”.

وأحمد شمسٌ على أقباسِ الدين قاطبةً

وإنه لبرهان حقٍ إن رأيت الفرق تختلفُ

تحية فلسطينيه من #غزه بتعليق صورة سماحة #الشيخ_أحمد_الخليلي في أكبر ساحة ميدان في غزة تقديراً لمواقفه المُشرفة تجاه قضايا الأُمة والمسجد الأقصى ليكون شرف وفخر ربي يحفظه مفتي السلطنة ويطول بعمره 🇵🇸 ♥️ 🇴🇲 pic.twitter.com/fMfZ6nJQE6 — ‏ﺑصـﻣـβÃŞṂĤـةأمڷ🇴🇲 (@amal555535) June 22, 2022

وكان مفتي عمان قد تحدث عن القضية الفلسطينية خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أكد خلالها موقف السلطنة الداعم لقضية فلسطين، وشدد على المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنه ولا مساومة على هذه القضية.

ويحظى أحمد بن حمد الخليلي، بشعبية كبيرة جدا في السلطنة والوطن العربي جراء مواقفه المشرفة من قضايا الأمة خاصة القضية الفلسطينية.

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