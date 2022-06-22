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رفع صورة مفتي سلطنة عمان في أكبر ميادين غزة تقديراً لمواقفه المشرفة (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مفتي سلطنة عمان watanserb.com
مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي

وطن – احتفى فلسطينيون، بمواقف الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان بسبب مواقفه التي تتضمن دفاعا عن القضية الفلسطينية.

ورفع عدد من الشبان صورة الشيخ الخليلي في أكبر ميادين قطاع غزة، وذلك تقديرا لمواقفه التي أكدوا أنها مشرفة تجاه قضايا الأمة والمسجد الأقصى.

 

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ودشن نشطاء وسما بعنوان “الشيخ أحمد الخليلي” عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، احتفاء بمواقف الشيخ.

وقال “قاسم بن علي”: “حبنا لفلسطين وقضيتها عالق في قلوبنا وسوف يرثها أولادها واحفادنا الى أن تتحرر فلسطين تنويه أخي بلال قضية فلسطين لشرفاء الامة فقط وشيخنا أحمد قدوة لكل عماني وهو صوتنا الذي نفخر به بين الامم عاشت فلسطين حرة أبية”.

وكتب “نايف الرواس”: “اقسم بالله انك فخر لكل عماني”.

وغرد “معتز أبوريدة”: “الشيخ أحمد الخليلي العالم الوحيد في الأمة الذي لم يخضع ولم يطئطئ الهامات و لازال يصدح بالحق الفلسطيني مدافعاً عن المسجد الأقصى .. كان معنا في معركة سيف القدس بكل تفاصليها ..حفظه الله”.

وكتب حساب “روح حرة”: “نحن نتحفظ من كل شيء يؤدي إلى المساومة، وما أعتقد أن في عمان كانت مساومة على القضية الفلسطينية…سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي”.

وغرد حساب “‏ﺑصـﻣـβÃŞṂĤـةأمڷ”: “وأحمد شمسٌ على أقباسِ الدين قاطبةً
وإنه لبرهان حقٍ إن رأيت الفرق تختلفُ.. تحية فلسطينيه من غزه بتعليق صورة سماحة الشيخ أحمد الخليلي في أكبر ساحة ميدان في غزة تقديراً لمواقفه المُشرفة تجاه قضايا الأُمة والمسجد الأقصى ليكون شرف وفخر ربي يحفظه مفتي السلطنة ويطول بعمره”.

وكان مفتي عمان قد تحدث عن القضية الفلسطينية خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أكد خلالها موقف السلطنة الداعم لقضية فلسطين، وشدد على المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنه ولا مساومة على هذه القضية.

ويحظى أحمد بن حمد الخليلي، بشعبية كبيرة جدا في السلطنة والوطن العربي جراء مواقفه المشرفة من قضايا الأمة خاصة القضية الفلسطينية.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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