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أيمن هدهود.. مخالفات بالجملة من النيابة المصرية لتبرئة الداخلية

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
تبرئة الداخلية قتل أيمن هدهود watanserb.com
الخبير الاقتصادي المصري ايمن هدهود

وطن – قالت فاطمة سراج محامية أسرة الباحث الاقتصادي المصري الراحل أيمن هدهود، إن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تهدف إلى تبرئة وزارة الداخلية من مقتله عبر تعذيب أفضى إلى موت بعد إخفائه قسريا.

وأضافت في تصريحات لها، أن النيابة رفضت تفريغ كاميرات تخص واقعة القبض على هدهود، وتجاهلت التحقيق مع ضابط بقطاع الأمن الوطني حقق مع أسرته.

وأثار هذا الأمر غضبا واسعا بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قال حساب “جناب المواطن”: “حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظا لم وكل داعم”.

وغرد “آآتـــــــش”: “ياعني ماهما منهم فيهم اي الجديد لازم يبرأوهم”

وكتب “Karwan man”: “حكومة مصر الا تخاف الله”.

وتفاعل “Mohammed Salah.II”: “لوقتى يشدوا المعارض امن دولة ومنها على مستشفى المجانين ويكهربوه(جلسات كهربائية عالمخ) لغاية لما يجيلوه صرع ويقولك ده احنا قبضين عليه كده.. لاتفرح ولا تنجح ياسيسى انت واسرتك واحفاد احفادك!”.

التحقيقات في قتل أيمن هدهود

وكانت الدائرة 28 جنايات القاهرة قد حجزت الحكم في الطعن المُقام من أسرة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، ضد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في ملابسات مقتله لعدم وجود شبهات جنائية، إلى جلسة 23 يونيو الجاري.

وسبق أن سمحت المحكمة لفريق المحامين، بالإطلاع على ملف القضية، لكن المحامية قالت إن القاضي رفض نهائيًا حصول المحامين على نسخة من ملف القضية واكتفى بمجرد إطّلاعهم على الملف.

واشترط القاضي، أخذ الهواتف النقالة والأقلام التي بحوزة المحامين لمنعهم من تصوير أوراق القضية، أو تدوين أي ملاحظات، أو نقل واقتباس أي أجزاء من الملف.

وصدر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من أطباء المجالس العامة للصحة النفسية لفحص ارتكاب أي مخالفات خلال التعامل مع هدهود في مستشفى العباسية.

وبحسب المحامية، انتهى التقرير إلى أنه التعامل بشكل مهني وأخلاقي، ولم تحدث أي انتهاكات لقانون رعاية المريض النفسي أو لوائح الصحة النفسية على حد زعم التقرير.

وأظهرت أوراق القضية، أن النيابة استكملت تحقيقاتها حتى مطلع الشهر الجاري، لكنها لم تُعلِم فريق الدفاع عن أسرة هدهود

وتضمن استكمال التحقيقات سماع النيابة، للمرة الثانية، أقوال كافة الأطباء الذين رأوا هدهود داخل العباسية للأمراض النفسية.

وكشفت المحامية أن مستشفى العباسية رفض دخول هدهود بسبب وجود كدمة وتورم في فخذه الأيمن، وطالب بعرضه على طبيب عظام، ليُنقل إثر ذلك إلى مستشفى «المنيرة».

وضمت أوراق القضية تذكرة دخوله إلى مستشفى المنيرة، وأخرى لطلب طبيب العظام من أجل إجراء أشعة رنين مغناطيسي، بينما خلت أوراق القضية من صورة تلك الأشعة.

تعذيب وقتل أيمن هدهود

أيمن هدهود توفي في 12 مارس الماضي، وذلك بعد أكثر من شهر من اختفائه قسرا، وحديث أسرته عن وجوده بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني.

وفي 18 أبريل، استبعد بيان للنيابة العامة، وجود شبهة جنائية، وزعم أن تقرير الطب الشرعي كشف أن سبب الوفاة حالة مرضية مزمنة في القلب دون تحديد هذه الحالة.

الخبير الاقتصادي المصري أيمن هدهود

وادعى البيان خلو جثمان هدهود من أي آثار إصابة تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة.

وفي مايو الماضي، عبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن انزعاج بلاده من التقارير التي تتحدث عن تعذيب الراحل أيمن هدهود أثناء احتجازه.

وأضاف أن ظروف اعتقال ووفاة هدهود تتطلب تحقيقًا شاملًا وشفافًا وموثوقًا دون تأخير من الحكومة المصرية.

وأشار المتحدث إلى أن بلاده تحث مصر على إحراز تقدم في حماية حقوق الإنسان خلال كل لقاء سواء كان هاتفيًا أو وجهًا لوجه.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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