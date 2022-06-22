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الهدهد

بعد الهجوم عليه.. وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة ينحني للعاصفة ويبرر! (شاهد)

Hamza Hamad
كتب Hamza Hamad
محمد الخلايلة watanserb.com
محمد الخلايلة

وطن- في رد حازم على استنكار وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، تعلم الأطفال للقرآن الكريم، أصدر ما يقارب الـ500 عالم وأستاذ متخصص في الشريعة، اليوم الأربعاء، بيانا وجهوا فيه رسالة للشعب الأردني حول موقفهم من تصريحات الوزير.

وقال البيان: “نترقب اعتذرًا رسميًّا للأردنيين جميعًا عن هذه التصريحات التي مسَّت أغلى ما في حياتهم، والتي عرَّضت شريحة واسعة للإيذاء النفسي، والتي من شأنها أن تعرض المزاج العام في هذا الوطن الحبيب للتعكير والعبث.”

وأضاف: “هذا التعسف في الحديث عن أهمية القرآن في مرحلة الروضة للأطفال، فيه إيذاء لا يخفى لكتاب الله والذي هو دستور أمتنا ومصدر عِزها، وفيه إيذاء لجمهور أهل هذا البلد العظيم الذين يتسابقون في تعليم أولادهم للقرآن من صغرهم ويحرصون عليه.”

وزير الأوقاف محمد الخلايلة يستنكر تعليم الأطفال القرآن ويثير غضب الأردنيين

وأكد البيان، على أن “خدمة القرآن وتعظيمه من أركان عمل الأوقاف والمقدسات الإسلامية، والحديث عنه بهذه الطريقة المهينة، يُدخل شكوكًا كبيرة إلى قلوب الغيورين على شعائر الإسلام، ويسقط هيبة وزارة عظيمة أحببناها ولا زلنا ندعو للصادقين فيها بأن يحفظهم ربنا ويجري الخير على أيديهم”.

توضيح من الوزير محمد الخلايلة

ومع ارتفاع موجة الغضب ضد الوزير وتصريحاته، وعقب بيان العلماء وأساتذة الشريعة، نشرت وزارة الأوقاف الأردنية تسجيلا مصوراً للوزير يوضح فيه تصريحاته.

وقال الوزير في الفيديو المنشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك”: “تم اجتزاء ثوان معدودة، وربما فهمت في غير مكانها الصحيح، لا يمكن لي ولا لاي انسان مسلم ان يقف في وجه التعليم القرآن الكريم”.

الوزارة حريصة على تعليم القرآن

وأضاف: “نحن حريصون على تعليم القرآن، واجتزاء الكلام وبثه دون ما قبله وما بعده هذا يشوه الكلام”.

وتابع: “إننا حريصون على تعليم كتاب الله وداعمون لكل من يعلم القرآن الكريم ويتعلم القرآن ونعمل على هذا ولكن بنفس الوقت نحن نحرص على تعليم ابنائنا في المدارس والروضات”.

واختتم كلامه بقوله “المسلم لا يسيء الظن بالآخرين، وأي كلام فهم على غير سياقه ليس هو المراد”.

وكان ناشطون قد عبروا عن غضبهم عقب تداول فيديو رصدته “وطن”، استنكر فيه “الخلايلة” في لقاء تلفزيوني على قناة “المملكة” عبر برنامج “صوت المملكة”، قيام الآباء بإلزام أطفالهم على تعليم وحفظ القرآن الكريم.

وزير الأوقاف الأردني يرد على منتقدي خطبة الجمعة: “يحملون الفكر الداعشي”

Hamza Hamad
Hamza Hamadhttps://www.watanserb.com/
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