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يا جزائر يا نوارة.. شاهد: موسيقار مغربي يقاضي الجزائر بزعم سرقة أغنيته للترويج للألعاب المتوسطية

محرر وطن
كتب محرر وطن
يا جزائر يا نوارة watanserb.com
يا جزائر يا نوارة

وطن- في إطار الحملة الترويجية لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي يرتقب أن تقام بمدينة وهران في الفترة ما بين 25 يونيو/حزيران الجاري إلى 5 يوليو/تموز المقبل، بث التلفزيون الجزائري الرسمي أغنية بعنوان “يا جزائر يا نوارة”.

ومن جانبه، اتهم الموسيقار والفنان المغربي نعمان الحلو، المغني الجزائري محمد لامين صاحب أغنية “ياجزائر يا نوارة” بسرق لحن أغنيته “يا شفشاون يا نوارة” بالكامل.

وكان الفنان المغربي نعمان الحلو قد أصدر أغنيته التي تتغنى بمدينة شفشاون في الـ15 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ليطرح بعدها بأيام في الـ6 من ديسمبر/كانون أول من نفس العام المغني الجزائري أغنيته “ياشفشاون يا نوارة” بنفس اللحن مع تغيير كلماتها.

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وفي هذا الصدد، قال الفنان نعمان الحلو، إنه كان على علم بموضوع “سرقة” لحن أغنيته من طرف المغني الجزائري لأنه يعود لعشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أنه تسامح مع تصرفه، بعدما تواصل معه الأخير واعتذر منه، وعلل “سرقته” بأنها جاءت بناء على محبته للموسيقار المغربي ولأعماله، بحسب قول “لحلو”.

وأضاف نعمان الحلو في تصريح لجريدة “العمق” المغربية، أن تبني التلفزيون الرسمي الجزائري لأغنية “ياجزائر يا نوارة” المسروقة في الترويج لاحتضان البلاد لألعاب البحر الأبيض المتوسط دفعه لاتخاذ مجموعة من الخطوات منها مراسلة مكتب حقوق المؤلفين بباريس، بحسب قوله.

وكشف الموسيقار المغربي، أنه تواصل مع وزارة الثقافة والبرلمان من أجل التدخل في القضية لحماية حقوق المؤلفين المغاربة من السرقات التي يتعرضون لها، لافتا إلى أنه صرح بأغنية “شفشاون” لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في الـ26 من نوفمبر/تشرين أول 2007.

المصدرالعمق ،يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
محرر وطن
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