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الهدهد

وزير الأوقاف محمد الخلايلة يستنكر تعليم الأطفال القرآن ويثير غضب الأردنيين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
وزير الأوقاف محمد الخلايلة watanserb.com
وزير الأوقاف محمد الخلايلة

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة يستنكر فيه تعليم الأطفال بعمر الخمس سنوات للقرآن الكريم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد استنكر “الخلايلة” في لقاء تلفزيوني على قناة “المملكة” عبر برنامج “صوت المملكة”، قيام الآباء بإلزام أطفالهم على تعليم وحفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك ردا على موجة الغضب التي أشعلتها وزارة الأوقاف الأردنية بسبب التعليمات الجديدة التي أصدرتها لدور تحفيظ القرآن اشترطت تعيين معلمين متفرغين وتحديد فترات الدوام الاسبوعية.

 

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قال “الخلايلة” في اللقاء نفسه أن “جمعية المحافظة على القرآن الكريم تتبع تيارا معينا”، متحدثا عن “هجمة شرسة من جماعة الاخوان المسلمين على وزارة الاوقاف ووزيرها”.

وأضاف “الخلايلة” ان جمعية القرآن الكريم هي الجمعية الوحيدة التي لم تصوّب أوضاعها من 28 جمعية تشرف عليها وزارة الاوقاف “منها جمعيات كبيرة جدا لا يوجد أي إشكاليات بينها وبين الوزارة ولم تعطل الوزارة لها أي أعمال ولم تسمع الوزارة من هذه الجمعيات أي نقد”.

جمعية القرآن الكريم تتهم “الخلايلة” بتعطيل أعمالها

وتتهم الجمعية الوزارة بالسعي الى تعطيل أعمالها، مستفيدة من التأييد الشعبي لكل ما هو متصل بالقرآن الكريم في المجتمع الاردني المحافظ.
واتهم عضو مجلس ادارة الجمعية محمد خازر المجالي وزارة الاوقاف بتشويه سمعة الجمعية، لكن الخلايلة رفض هذا الاتهام، وقال متسائلا “من الذي يشوه سمعة من”؟

ردود أفعال غاضبة من “الخلايلة”

تصريحات الوزير واستهدافه لجمعية القرآن الكريم، لافت استياء وغضبا شديدين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي هاجموه واعتبروه ناطقا باسم الأجهزة الأمنية، داعين إلى إقالته.
وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي الأردني، إبراهيم أبو عواد:” وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، مِن وُعّاظ الحكومة، ومستواه العلمي ضعيف، وليس لديه إنتاج علمي ولا فقهي ولا فكري . كما أنه شخص مهزوز، خاضع للتعليمات الأمنية . وتجب إقالته فورًا، لأنّه شوّه سُمعة الأردن داخليًّا وخارجيًّا .”

وقال المغرد، بلال البريزات:”القوانين اللي مستند عليها محمد الخلايلة مثل قوانين محمد نوح إللي يقول قوانين الأردن الذي وضعها عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- من عدالتها؛ وعمر من قولهم برآء والجواب من نظرة مقدم البرنامج تكفي (يعني خف علينا) يا وهي قوانين إنجليزية وضعها الإنجليز إبان الاستعمار من جوْرِها”.

أما المهندس، محمد عبيدات، فهاجم “الخلايلة”، قائلا:” خطاب خالي من الالقاب والتوجيب والتسحيج الى محمد الخلايلة سعيك للتضييق على جمعيه حفظ القرآن الكريم هو دمار أجيال ستنشأ على أفكار علمانيه تزيد من شرخ الأمه وضياعها وهدم ما تبقى من قيمها وعقيدتها ورب السماء انك تخوض حرباً ضد كتاب الله وكلامه”.

وعبر المغرد، عز الدين عبيد، عن غضبه من الوزير قائلا:” انا خصيمك يوم القيامة يا محمد الخلايلة اذا كلامك بتنفذّ لا رفع الله لكم راية ولا مقام”.

وعلق المغرد، محمود العايد، معلقا على ما أثاره “الخلايلة” بالقول:” سيخرج معالي د.محمد الخلايلة من وزارته، وسيكتشف لاحقًا أن حربه على جمعية المحافظة على القرآن الكريم خاسرة .. وسيكتشف أن القرآن لا يحارب وأن كل الذين حاربوه خسروا وبقي القرآن منارة تدل التائهين، وتهدي الحائرين، فالمناصب والأموال تفنى ونور الله باقٍ رغم أنوف كل الذين يحاولون اطفاؤه.”

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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