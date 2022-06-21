الرئيسيةالهدهدمعلومات لا تصدق عن المتهم بذبح طالبة جامعة المنصورة تكشفها أستاذة درستهما
الهدهد

معلومات لا تصدق عن المتهم بذبح طالبة جامعة المنصورة تكشفها أستاذة درستهما

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
طالبة المنصورة watanserb.com
الطالبة نيرة أشرف التي قتلها زميلها عند باب جامعة المنصورة بمصر

وطن – لا تزال واقعة ذبح طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، تثير الاهتمام والصدمة في مصر، مع تكشُّف المزيد من المعلومات بشأن الحادثة المروعة.

هاجر مصطفى أستاذة اللغة العبرية القديمة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة، كشفت معلومات جديدة عن واقعة ذبح الطالبة التي كانت تدرس بالفرقة الثالثة.

المتهم طالب متفوق

الأستاذة الأكاديمية التي كانت على معرفة شخصية بالطالبين وتدرسهما، كشفت معلومات وصفت بأنها لا تصدق عن القاتل محمد عادل، قائلة إنه كان طالبا مجتهدا، والأول على دفعته خلال العامين الماضيين.

وكشفت هاجر، أنها كرمت محمد خلال العامين الماضيين بسبب تفوقه الدراسي، موضحة في حديثها لموقع القاهرة 24، أن الجاني والمجني عليها كانا يدرسان في قسم اللغات الشرقية “شعبة اللغات السامية تخصص لغة عبرية”، حيث كانا من المفترض أن يخوضا امتحان اللغة الإنجليزية لكن الحادثة وقعت قبل أداء الامتحان.

فيديو ذبح فتاة المنصورة يستنفر النائب العام وحقائق صادمة تتكشف!

اعترافات المتهم بذبح زميلته

في السياق، أدلى الطالب المتهم بذبح زميلته باعترافات أولية أمام جهات التحقيق، قائلا إن خلافات عاطفية دفعته لارتكاب جريمته.

وأشار المتهم على أنه كان مُصرا على الارتباط بها لكنها رفضت وحظرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسرة المجني عليها تكشف تهديدات المتهم

فيما أكدت أسرة المجني عليها أن القاتل سبق أن تقدم لخطبتها أكثر من مرة لكن طلبه قوبل بالرفض، وهو ما دفعه للتخلص منها وقتلها.

وبحسب جدة المجني عليها، فقد سبق أن هددهم المتهم أكثر من مرة من عواقب عدم موافقة ابنتهم على الزواج منه.

قرار النائب العام بحبس المتهم

وأمر النائب العام في مصر بحبس المتهم، لمدة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة، أن المتهم أقر خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.

واستمتعت النيابة العامة منذ بدء التحقيقات، إلى أقوال 20 شاهدًا، منهم والدا المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه.

وأضاف البيان أن تم عقد جلسات عرفية وتحرير محاضر رسمية ضده منذ شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها.

كما أكد 13 شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.

وكان طلاب كلية الآداب قد فوجئوا بزميلهم القاتل وهو يحمل سلاحًا أبيض، ويذبح زميلته أمام باب الجامعة.

وهاجم الطالب زميلته بالسكين، وذبحها من رقبتها، وقد أمسك الأهالي به بعد الجريمة وحاولوا الفتك به قبل تسليمه للشرطة، فيما تم نقل الفتاة للمستشفى في حالة خطرة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

الجامعة تبعد المسؤولية عن نفسها

وصدر بيان عن جامعة المنصورة بعد الحادثة، قالت فيه إن الحادث وقع خارج أسوارها، بالقرب من أحد البوابات.

وأضافت أنه تم القبض فـورا على الجاني من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة.

ودعت الجامعة، وسائل الإعـلام ومواقع التواصـل الاجتماعي لتحرى الدقة فيما تنشره حول الحادث منعا لإثارة الذعر بين الطلاب وأسرهم.

اقرأ ايضا

المصدروطن - رصد تويتر + متابعات
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

رياض محرز يُغضب الجماهير الجزائرية بعد تواجده في مهرجان الضحك (فيديو)

النظافة الشخصية: كم مرة يجب أن تستحم حسب فئتك العمرية ولماذا؟

أوكرانيا: إطلاق نار على زيلينسكي.. وبوتين يعلن موعد نشر صاروخ “سارمات” الشيطان الروسي

مفاجآت في رحلة مفقودي الأشخرة.. حيلة ذكية مكنتهما من الصمود وعشرات السفن تجاهلت استغاثتهما

تصريحات تصدم التونسيين.. قيس سعيد يسخر من الإسلام ويتحدث عن دولة لا دين لها (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تطلب تغيير اسمها.. وتوجه رسالة صادمة لوالدها

الأسد الإفريقي 2022.. المغرب يفتح أراضيه أمام الإسرائيليين بـ”تطبيع عسكري”

صامويل إيتو يُنقذ نفسه من عقوبة السجن بتهمة التهرب الضريبي

الشيخ تميم بن حمد يطلق 3 تحذيرات في منتدى قطر الاقتصادي

رسالة ابنة جوني ديب لوالدها تنتشر بشكل فيروسي.. ماذا كتبت فيها؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا