معلومات لا تصدق عن المتهم بذبح طالبة جامعة المنصورة تكشفها أستاذة درستهما

وطن – لا تزال واقعة ذبح طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، تثير الاهتمام والصدمة في مصر، مع تكشُّف المزيد من المعلومات بشأن الحادثة المروعة.

هاجر مصطفى أستاذة اللغة العبرية القديمة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة، كشفت معلومات جديدة عن واقعة ذبح الطالبة التي كانت تدرس بالفرقة الثالثة.

المتهم طالب متفوق

الأستاذة الأكاديمية التي كانت على معرفة شخصية بالطالبين وتدرسهما، كشفت معلومات وصفت بأنها لا تصدق عن القاتل محمد عادل، قائلة إنه كان طالبا مجتهدا، والأول على دفعته خلال العامين الماضيين.

ملاحظة : يوجد في الفيديو مشاهد مروعة لا يسمح بمشاهدتها لاصحاب القلوب الضعيفة 😨

طالب مصري يقتل طالبة مصرية في مشهد محزن ومروع في جامعة المنصورة بمصر بحجة انها قالت له كلمة جارحة 🇪🇬 pic.twitter.com/2QyiTc7y19 — خنفر زاوي 🇩🇿 🇩🇿 (@KKhnfr) June 20, 2022

وكشفت هاجر، أنها كرمت محمد خلال العامين الماضيين بسبب تفوقه الدراسي، موضحة في حديثها لموقع القاهرة 24، أن الجاني والمجني عليها كانا يدرسان في قسم اللغات الشرقية “شعبة اللغات السامية تخصص لغة عبرية”، حيث كانا من المفترض أن يخوضا امتحان اللغة الإنجليزية لكن الحادثة وقعت قبل أداء الامتحان.

اعترافات المتهم بذبح زميلته

في السياق، أدلى الطالب المتهم بذبح زميلته باعترافات أولية أمام جهات التحقيق، قائلا إن خلافات عاطفية دفعته لارتكاب جريمته.

ثريد سريع لمعلومات حول واقعة ذبح #طالبة_المنصورة وفق روايات أسرة الطالبة والطلاب شهود العيان

نيرة كانت متجهة للجامعة لأداء آخر امتحان لها قبل أن يعترضها زميلها الجاني بعد النزول من الباص وتحدث مشادة كلامية بسيطة ثم فاجأها بطعنتين في البطن والصدر ثم ذبحها في وضح النهار أمام المارة pic.twitter.com/hxogzEAyQJ — Mohamed Magdy (@DMagdy92) June 20, 2022

وأشار المتهم على أنه كان مُصرا على الارتباط بها لكنها رفضت وحظرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسرة المجني عليها تكشف تهديدات المتهم

فيما أكدت أسرة المجني عليها أن القاتل سبق أن تقدم لخطبتها أكثر من مرة لكن طلبه قوبل بالرفض، وهو ما دفعه للتخلص منها وقتلها.

عم ابراهيم اللي دخل علي قـ ـاتل طالبة المنصورة

جه جري من بعيد وشل حركته بعد ماكان الكل بيتفرج عليه

عم ابراهيم بيشتغل فرد أمن ادارة الحرس الجامعى

كتر الف خيره وربنا يكتر من امثاله pic.twitter.com/gHmLhw1Eja — Mahmoud elnaml (@MElnaml) June 20, 2022

وبحسب جدة المجني عليها، فقد سبق أن هددهم المتهم أكثر من مرة من عواقب عدم موافقة ابنتهم على الزواج منه.

قرار النائب العام بحبس المتهم

وأمر النائب العام في مصر بحبس المتهم، لمدة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة، أن المتهم أقر خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.

النائب العام يأمر بحبس المتهم بقتل طالبة #جامعة_المنصورة نيرة أشرف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إقراره بارتكاب جريمة قتل المجني عليها بسبب خلافات سابقة بينهما ورفضها الارتباط به pic.twitter.com/7rT6wBUcHv — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 21, 2022

واستمتعت النيابة العامة منذ بدء التحقيقات، إلى أقوال 20 شاهدًا، منهم والدا المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه.

وأضاف البيان أن تم عقد جلسات عرفية وتحرير محاضر رسمية ضده منذ شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها.

كما أكد 13 شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.

وكان طلاب كلية الآداب قد فوجئوا بزميلهم القاتل وهو يحمل سلاحًا أبيض، ويذبح زميلته أمام باب الجامعة.

وهاجم الطالب زميلته بالسكين، وذبحها من رقبتها، وقد أمسك الأهالي به بعد الجريمة وحاولوا الفتك به قبل تسليمه للشرطة، فيما تم نقل الفتاة للمستشفى في حالة خطرة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

الجامعة تبعد المسؤولية عن نفسها

وصدر بيان عن جامعة المنصورة بعد الحادثة، قالت فيه إن الحادث وقع خارج أسوارها، بالقرب من أحد البوابات.

وأضافت أنه تم القبض فـورا على الجاني من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة.

ودعت الجامعة، وسائل الإعـلام ومواقع التواصـل الاجتماعي لتحرى الدقة فيما تنشره حول الحادث منعا لإثارة الذعر بين الطلاب وأسرهم.

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