غضب في لبنان بعد وفاة رضيعة رفضت المستشفيات دخولها قبل دفع 1000 دولار

وطن- عبر مغردون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من وفاة الطفلة ياسمين المصري، البالغة من العمر سنة واحدة، التي وافتها المنية يوم الأحد بعد منع دخولها أربعة مستشفيات في شمال لبنان.

وذكرت التقارير أن إحدى المستشفيات طلبت دفع مبلغ 1000 دولار لعلاج الرضيعة المريضة بعد الفحوصات الأولية التي لم تستطع الأسرة دفعها، في حين تذرعت المستشفيات الأخرى إنها تفتقر إلى مرافق طب الأطفال.

واتهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولين الحكوميين بتجاهل نقص الإمدادات الطبية في البلاد والمستشفيات بالمتاجرة بحياة الناس.

كما تعرض وزير الصحة فراس أبيض لانتقادات شديدة حيث تغلق المستشفيات أبوابها بشكل متزايد في وجه المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج.

وألقى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي باللوم أيضًا على المستشفيات التي اتُهمت بتخزين الأدوية ، وإبعاد المرضى الذين لا يستطيعون الدفع مقدمًا للحصول على الرعاية الصحية.

وقال أحد المستخدمين على تويتر: “أخذها والداها إلى المستشفى الإسلامي واستقبلوها بأعذار ، ثم ذهبوا إلى مستشفى نيني ، ثم إلى مستشفى المظلوم ، ثم إلى المستشفى الشمالي – أرادوا 1000 دولار. ماتت الرضيعة، لعنة الله على الحكومة ورئيس البلاد وكل لبناني رسمي وأصحاب المستشفى “.

وانتقد آخرون الحكومة ككل لعدم حماية الفقراء، خاصة وأن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية مدمرة.

ارتفاع أسعار الأدوية

ومنذ بداية الإنهيار المالي في لبنان ، أصبحت المستشفيات رفاهية لغالبية اللبنانيين ، مع ارتفاع تكاليف الأدوية والعمليات ، في حين تراجعت القوة الشرائية للبنانيين.

ووفاة ياسمين ليست حادثة منعزلة في لبنان. في العام الماضي ، توفيت الطفلة جوري السيد البالغة من العمر 10 أشهر عندما رفضت المستشفيات علاجها قائلة إنها لا تملك الأدوية التي تحتاجها.

Devastating news. There is a war on the poor and impoverished of this country from every corner. A hospital's primary duty is to protect life at all costs. Yet a little angel's life was put a price tag instead of given emergency medical care. #societalcollapse https://t.co/Y7wE1ZQ4vf

— Rita16 (@ritabes) June 20, 2022