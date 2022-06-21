“مسرحية هزلية”.. صحيفة عكاظ السعودية تهاجم إليسا وسعد لمجرد بشراسة بسبب ما حدث في جدة!

وطن– هاجمت صحيفة “عكاظ” السعودية، حفل إليسا وسعد لمجرد في موسم جدة قبل أيام، بشراسة واصفةً إياها بالحفلة الهزلية.

مسرحية هزلية فقيرة

وتحت عنوان ” أليسا ولمجرد.. من حفلة فنية إلى هزل وقهقهات وصراخ بتكاليف باهظة”، كتب الإعلامي خالد الجارالله: ” في موسم جدة، بدا أن اللبنانية أليسا والمغربي سعد لمجرد يقدمان عرضاً مسرحياً هزيلاً فقيراً في كل شيء. عدا الضحك الذي امتلأ به حفلتهما التي نظمتها روتانا على مسرح «سوبر دوم»”.

وتابع الجارالله: “ظهرا في مشهد مسرحي اغتال أمنيات جمهورهما الذي انتظر عملاً يليق بحضورهما. وبتكاليف التذاكر التي دفعت للاستمتاع بحفلة فنية. وليس لمشاهدة عرض كوميدي. زرعت في جوفه قهقهات و«نشاز» ما انفكت تتكرر بكل إهمال”.

سعد لمجرد يُغازل إليسا في حفله بجدة. pic.twitter.com/rEQy4Qyo3J — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 18, 2022

ورأى إعلامي صحيفة “عكاظ” أن الديتو الذي طرحه لمجرد وإليسا مؤخراً، مسوغ جمعهما في الحفل. إلا أنهما قدماه بمستوى ضعيف افتقر للتنسيق والتناغم بينهما، رغم أنه يُعرض لأول مرة في حفلة فنية.

أحاديث جانبية وضحك متكرر

وتابع: “كان جديراً بهما أن يقدماه بأفضل أداء والتدرب عليه مسبقاً، احتراماً للجمهور العريض الذي اضطر لسماع أغنيات تخدشها الأحاديث الجانبية والضحك المتكرر”.

سعد لمجرد يقلد إليسا بطريقة عفوية في كواليس الحفل 😂😂😍#اليسا_سوبردوم_جده pic.twitter.com/gliYOoy1dq — Elissian Magazine (@ElissianMag) June 17, 2022

وأردف الجارالله: “حتى أن النجمة اللبنانية التي أوحت بعدم تحضيرها المناسب للحفلة، فشلت في أداء أغنيتها الأشهر «بتمون» أو تذكر كلماتها.وسط ضحكات لمجرد بكل أريحية، الذي وجد هو الآخر نفسه متماهياً مع صراخ شريكته في الحفل بشكل غير لائق فنياً”.

واستطرد حديثه عن لمجرد: “فيما انشغل بالرقص على أغانيه التي أدى مجموعة منها بطريقة «البلاي باك» في حفل يفترض أن يكون حياً بالكامل. كما هو الطبيعي في أي حفلات يتم الإعلان عنها”.

رسالة إلى روتانا

واختتم الجارالله: ” قد يكون حفلهما نجح جماهيرياً عطفاً على تاريخهما ونجاحاتهما السابقة. لكنه فنياً وبكل تجرد كان دون المستوى المأمول، ولقي سخرية على مواقع التواصل وردود فعل غاضبة على إهمالهما في إخراج الحفلة كما يليق بها، وعدم احترامهما لهذا الحضور الكبير”.

ووجه رسالة أخيرة لشركة روتانا: “على روتانا بصفتها المنظمة للحفل أن تحافظ على قيمتها كجهة رائدة في الفن. وتشترط تحضيراً ملائماً للحدث يساهم في تفادي مثل هذا السقوط”.