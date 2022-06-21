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“مسرحية هزلية”.. صحيفة عكاظ السعودية تهاجم إليسا وسعد لمجرد بشراسة بسبب ما حدث في جدة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إليسا وسعد لمجرد

وطن– هاجمت صحيفة “عكاظ” السعودية، حفل إليسا وسعد لمجرد في موسم جدة قبل أيام، بشراسة واصفةً إياها بالحفلة الهزلية.

مسرحية هزلية فقيرة

وتحت عنوان ” أليسا ولمجرد.. من حفلة فنية إلى هزل وقهقهات وصراخ بتكاليف باهظة”، كتب الإعلامي خالد الجارالله: ” في موسم جدة، بدا أن اللبنانية أليسا والمغربي سعد لمجرد يقدمان عرضاً مسرحياً هزيلاً فقيراً في كل شيء. عدا الضحك الذي امتلأ به حفلتهما التي نظمتها روتانا على مسرح «سوبر دوم»”.

وتابع الجارالله: “ظهرا في مشهد مسرحي اغتال أمنيات جمهورهما الذي انتظر عملاً يليق بحضورهما. وبتكاليف التذاكر التي دفعت للاستمتاع بحفلة فنية. وليس لمشاهدة عرض كوميدي. زرعت في جوفه قهقهات و«نشاز» ما انفكت تتكرر بكل إهمال”.

ورأى إعلامي صحيفة “عكاظ” أن الديتو الذي طرحه لمجرد وإليسا مؤخراً، مسوغ جمعهما في الحفل. إلا أنهما قدماه بمستوى ضعيف افتقر للتنسيق والتناغم بينهما، رغم أنه يُعرض لأول مرة في حفلة فنية.

أحاديث جانبية وضحك متكرر

وتابع: “كان جديراً بهما أن يقدماه بأفضل أداء والتدرب عليه مسبقاً، احتراماً للجمهور العريض الذي اضطر لسماع أغنيات تخدشها الأحاديث الجانبية والضحك المتكرر”.

وأردف الجارالله: “حتى أن النجمة اللبنانية التي أوحت بعدم تحضيرها المناسب للحفلة، فشلت في أداء أغنيتها الأشهر «بتمون» أو تذكر كلماتها.وسط ضحكات لمجرد بكل أريحية، الذي وجد هو الآخر نفسه متماهياً مع صراخ شريكته في الحفل بشكل غير لائق فنياً”.

واستطرد حديثه عن لمجرد: “فيما انشغل بالرقص على أغانيه التي أدى مجموعة منها بطريقة «البلاي باك» في حفل يفترض أن يكون حياً بالكامل. كما هو الطبيعي في أي حفلات يتم الإعلان عنها”.

رسالة إلى روتانا

واختتم الجارالله: ” قد يكون حفلهما نجح جماهيرياً عطفاً على تاريخهما ونجاحاتهما السابقة. لكنه فنياً وبكل تجرد كان دون المستوى المأمول، ولقي سخرية على مواقع التواصل وردود فعل غاضبة على إهمالهما في إخراج الحفلة كما يليق بها، وعدم احترامهما لهذا الحضور الكبير”.

ووجه رسالة أخيرة لشركة روتانا: “على روتانا بصفتها المنظمة للحفل أن تحافظ على قيمتها كجهة رائدة في الفن. وتشترط تحضيراً ملائماً للحدث يساهم في تفادي مثل هذا السقوط”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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