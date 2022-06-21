صامويل إيتو يُنقذ نفسه من عقوبة السجن بتهمة التهرب الضريبي

وطن – أنقذ أسطورة كرة القدم الكاميرونية المعتزل صامويل إيتو 41 عاماً، نفسه من عقوبة السجن، بعد التوصل إلى تسوية مع القضاء الإسباني بتهمة التهرب من دفع الضرائب.

وأصدرت محكمة إسبانية، على الكاميروني صامويل إيتو لاعب فريق برشلونة السابق، عقوبة السجن لمدة 22 شهراً مع فرض غرامة مالية عليه، بتهمة التهرب الضريبي. حينما كان يلعب في صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة 2006- 2009.

صامويل إيتو وعقوبة السجن

لكن تلك العقوبة الصادر بحق رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، لن تصل إلى عقوبة السجن الفعلي، رغم إصدار الحكم عليه، نظراً لأن العقوبة أقل من عامين. وليس لدى اللاعب أي سوابق قضائية في إسبانيا، وفق ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

🚨 القضاء الإسباني 🇪🇸 يحكم على النجم الكاميروني صامويل إيتو بـ٢٢ شهرا سجن مع وقف التنفيذ بسبب تهمة التهرب الضريبي بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩ عندما كان لاعبا لبرشلونة pic.twitter.com/GBgQelXh1U — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 20, 2022

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وكشف تقارير صحفية إسبانية، عن قيمة الغرامة المالية التي سيقوم الكاميرني إيتو، بدفعها من أجل إغلاق تلك القضية. حيث تقدر القيمة ب1.8 مليون يورو.

تسوية صامويل إيتو

كما وأردفت تلك التقارير، ” سيتعين على صامويل إيتو، وممثله السابق خوسيه ماريا ميساييس. الذي حكم عليه بالسجن كذلك 12 شهراً، دفع مبلغ 3.9 مليون يورو للسطات الضريبية، بدلاً عن قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه”.

وتعود تلك القضايا الأربعة المتهم بها الكاميروني إيتو، خلال فترة تواجده كلاعب مع نادي برشلونة. خلال الفترة ما بين 2006 – 2009.

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وكانت النيابة العامة الإسبانية، قد أكدت بأن اللاعب قام بإنشاء مجموعة شركات لتجنب التصريح عن قيمة دخله.

MARCA |

تخفيف العقوبة على الكاميروني صامويل إيتو ووكيل أعماله خوسيه ماريا ميساليس ، نتيجة تهرب ضريبي أثناء تواجده ببرشلونة بين عامي 2006 – 2009. pic.twitter.com/ncRQ5D0moY — COPE (@COPE_AR) June 20, 2022

حقوق الصورة

كما وتتمثل أبرز تلك القضايا المتهم بها صامويل إيتو، التخلي عن حقوق صورته لشركة في هنغاريا، والتهرب من دفع ضريبة الدخل في إسبانيا.

وليس الكاميروني إيتو الوحيد الذي يواجه القضاء الإسباني. بتهمة التهرب من دفع الضرائب، فقد واجه البرتغالي كريستيانو رونالدو حينما كان يلعب مع ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة.

الكاميروني صامويل إيتو يتوصل إلى اتفاق مع القضاء الإسباني الذي يلاحقه بتهمة التهرب الضريبي لتفادي دخول السجن.. والصحف الإسبانية تؤكد عزم إيتو على دفع 1.8 مليون يورو pic.twitter.com/4aWzaPDuX8 — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) June 20, 2022

وشارك الكاميروني إيتو قبل اعتزاله عام 2019، في 587 مباراة. مع مختلف الأندية، مسجلاً 293 هدفاً، وعلى صعيد المشاركات الدولية مع منتخب الكاميرن، فقد خاض 118 مباراة محرزاً 56 هدفاً في كافة البطولات المختلفة.

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