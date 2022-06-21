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رياضة

صامويل إيتو يُنقذ نفسه من عقوبة السجن بتهمة التهرب الضريبي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
صامويل إيتو ينقذ نفسه من عقوبة السجن watanserb.com
صامويل إيتو ينقذ نفسه من عقوبة السجن بعد تسوية مع القضاء الإسباني

وطن – أنقذ أسطورة كرة القدم الكاميرونية المعتزل صامويل إيتو 41 عاماً، نفسه من عقوبة السجن، بعد التوصل إلى تسوية مع القضاء الإسباني بتهمة التهرب من دفع الضرائب.

وأصدرت محكمة إسبانية، على الكاميروني صامويل إيتو لاعب فريق برشلونة السابق، عقوبة السجن لمدة 22 شهراً مع فرض غرامة مالية عليه، بتهمة التهرب الضريبي. حينما كان يلعب في صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة 2006- 2009.

صامويل إيتو وعقوبة السجن

لكن تلك العقوبة الصادر بحق رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، لن تصل إلى عقوبة السجن الفعلي، رغم إصدار الحكم عليه، نظراً لأن العقوبة أقل من عامين. وليس لدى اللاعب أي سوابق قضائية في إسبانيا، وفق ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

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وكشف تقارير صحفية إسبانية، عن قيمة الغرامة المالية التي سيقوم الكاميرني إيتو، بدفعها من أجل إغلاق تلك القضية. حيث تقدر القيمة ب1.8 مليون يورو.

تسوية صامويل إيتو

كما وأردفت تلك التقارير، ” سيتعين على صامويل إيتو، وممثله السابق خوسيه ماريا ميساييس. الذي حكم عليه بالسجن كذلك 12 شهراً، دفع مبلغ 3.9 مليون يورو للسطات الضريبية، بدلاً عن قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه”.

وتعود تلك القضايا الأربعة المتهم بها الكاميروني إيتو، خلال فترة تواجده كلاعب مع نادي برشلونة. خلال الفترة ما بين 2006 – 2009.

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وكانت النيابة العامة الإسبانية، قد أكدت بأن اللاعب قام بإنشاء مجموعة شركات لتجنب التصريح عن قيمة دخله.

حقوق الصورة

كما وتتمثل أبرز تلك القضايا المتهم بها صامويل إيتو، التخلي عن حقوق صورته لشركة في هنغاريا، والتهرب من دفع ضريبة الدخل في إسبانيا.

وليس الكاميروني إيتو الوحيد الذي يواجه القضاء الإسباني. بتهمة التهرب من دفع الضرائب، فقد واجه البرتغالي كريستيانو رونالدو حينما كان يلعب مع ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة.

وشارك الكاميروني إيتو قبل اعتزاله عام 2019، في 587 مباراة. مع مختلف الأندية، مسجلاً 293 هدفاً، وعلى صعيد المشاركات الدولية مع منتخب الكاميرن، فقد خاض 118 مباراة محرزاً 56 هدفاً في كافة البطولات المختلفة.

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المصدروطن + سكاي نيوز عربية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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