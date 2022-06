شاكيرا تهز وركيها مثل الموج بتناغم مثالي والجمهور: “ماذا فعلت بنفسك يا بيكيه؟” (فيديو)

وطن– بعد أكثر من أسبوعين من انفصالها عن جيرارد بيكيه، عادت شاكيرا للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أفضل من أي وقت مضى.

و على الرغم من أنها تمر بوقت عصيب ، إلا أن النجمة الكولومبية لا تزال جزءًا من لجنة تحكيم برنامجها الواقعي الجديد Dancing with Myself.

وفي مقطع فيديو حديث نشره حساب NBC الرسمي ، دعت شاكيرا معجبيها للمشاركة في # تحدي_شاكيرا.

يتمثل التحدي في تحريك الوركين على إيقاع “في أي وقت وفي أي مكان”.

الفنانة البالغة من العمر 45 عاماً، قامت أيضًا بتدريس حركات الرقص خطوة بخطوة.

وظهرت شاكيرا بفيديو نشرته عبر خاصية “الستوري” على انستجرام، وهي ترتدي فستاناً أزرق. ورقصت بطريقة أظهرت عضلات بطنها بطريقة متناغمة.

وقالت شاكيرا: “سنبدأ في تحريك الوركين ثم سحب البطن للداخل والخارج. ثم نحاكي حركة الثعبان ، ثم نضع علامة على الورك ونرميها من جانب إلى آخر”.

وعبر جمهور شاكيرا عن صدمته بحركاتها الفريدة. وجاء في التعليقات تحت الفيديو: “وركاها لا تكذبان”. “أفضل راقصة في العالم”. لا يزال المعجبون الآخرون مندهشين من تجرؤ بيكيه على تركها. “لكن ماذا فعلت يا بيكيه!” ، لماذا تبكي يا بيكيه؟

ووضع آخر حساب بيكيه وخاطبه قائلاً: ” بيكيه ، يا رجل ، لقد أفسدت الأمر حقًا “.

هذا وتعيش شاكيرا حالة قلق بسبب شخص يطاردها ويترصد لها حول منزلها.

فقد استيقظت شاكيرا يوم الاثنين الماضي لتجد سلسلة من الرسائل المكتوبة على الجدران منتشرة عبر مكان الإقامة في منزل عائلتها في برشلونة.

وجاءت الكتابة على الجدران باللغة الإنجليزية على الرصيف أمام منزلها، فيها عبارات مثل: “أحبك يا امرأة جميلة”. و “أنا قادم لك يا حبي” ، و “أنا مستعد للزواج منك الآن ودعمك”.

Someone vandalized the street outside of Shakira’s home in Barcelona with creepy messages declaring their love for her…

Full Article: https://t.co/aLhfVgcHy1 pic.twitter.com/kvYqHbwG0g

— shakirastuff (@shakirastuff_) June 20, 2022