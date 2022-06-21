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“حماس” تتعهد بإفشال أي تحالف عربي مع إسرائيل ضد إيران

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رد حماس تحالف إسرائيلي عربي ضد إيران watanserb.com
تحالف عربي - إسرائيلي برعاية أمريكية ضد إيران

وطن – عقب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن تدشين تحالف دفاع جوي بين دولة الاحتلال وبعض دول الخليج برعاية أمريكية للتصدي للهجمات الإيرانية، تعهد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، بإفشال أي حلف عربي تكون فيه إسرائيل ويجعل من إيران العدو الأول لدول المنطقة.

وقال “أبو مرزوق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “رغم أن حماس حركة تحرر وطني، عدوها المركزي الكيان الصهيوني، وسياستها تنص ألا تكون في أي محور؛ إلا أننا سنفشل سياسة إسرائيل أن “تكون جزءًا من حلف عربي، يجعلون فيه إيران العدو الأول لدول المنطقة”.

وأكد على أن ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول هذ الموضوع ليس إلا دعاية انتخابية مبكرة.

غانتس يعلن عن تحالف دفاع جوي

ووفقا لموقع “رويترز“أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، أن إسرائيل تعمل حاليًا مع شركاء إقليميين من أجل بناء تحالف عسكري جوي تقوده الولايات المتحدة.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس

وفقا لما أعلنه، سيحمل التحالف العسكري الجديد اسم ميد – MEAD، أي تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، حسبما أخبر غانتس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، الذي قال إنه كان يعمل على البرنامج مع “شركائي في البنتاغون والإداراة الأمريكية”، آملا أن يأخذ البرنامج “خطوة أخرى إلى الأمام” خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل.

وبحسب كلامه، سيساعد البرنامج في الدفاع عن الدول ضد الصواريخ، وصواريخ كروز، والطائرات دون طيار.

وقال غانتس دون إعطاء تفاصيل إضافية: “البرنامج يعمل بالفعل، وقد ساهم في الاعتراض الناجح للمحاولات الإيرانية لمهاجمة إسرائيل والدول الأخرى”.

زيارة “بايدن” للشرق الأوسط

يشار إلى أنه في يوليو/ تموز المقبل، سيطير بايدن إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية – ثاني رحلة مباشرة بين الدولتين؛ الأولى كانت في اتجاه معاكس للرئيس دونالد ترامب في 2017.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تتوقع أن تسفر زيارة بايدن عن خطوات صغيرة تجاه تعزيز العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وأضاف: “الناس يعلمون أن الجميع ينظر إلى السعودية لعدة أسباب. الحقيقة أن الرئيس سيطير مباشرة من هنا إلى السعودية ربما يشير إلى أن هناك رابط بين الزيارة واحتمالية تعزيز العلاقات في المنطقة كلها”.

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المصدروطن - رصد تويتر + رويترز
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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