بايرن ميونخ يحسم مستقبل ليفاندوفسكي بعد التوقيع مع ساديو ماني

وطن – حسم نادي بايرن ميونخ الألماني، بشكل نهائي مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب 33 عاماً، مع العملاق البافاري، في ظل رغبة الأخير في الرحيل هذا الصيف الالتحاق في صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وقال رئيس بايرن ميونخ (البافاري) السابق، أولي أونيس، في تصريح نشرته العديد من وسائل الإعلام الألمانية، بأن ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري الألماني، سيكون ضمن مخططات الفريق للموسم المقبل.

بايرن ميونخ وحسم مستقبل ليفاندوفسكي

وأضاف العضو الفخري في البايرن أونيس، ” الأمور ستعود إلى الهدوء بين كلا الجانبين، وليفاندوفسكي سيكمل الموسم الأخير من عقده مع بايرن ميونخ. ليكون القرار له بعد ذلك بالرحيل أو التجديد”.

▪️ كيف بدت الساعات الأولى لساديو ماني في ميونيخ ومتى سيتم الإعلان الرسمي؟ ▪️ روبيرت ليفاندوفسكي أصر على الرحيل لبرشلونة 📱 مراسلنا أبوعبيدة اليندوزي من دوسلدورف والمزيد من التفاصيل#ساديو_ماني | #ليفاندوفسكي | #بايرن_ميونيخ | #برشلونة | #أخبار_الميركاتو pic.twitter.com/hgq3aW0Pnj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2022

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كما وأردف، ” الفريق يعمل بشكل جدي على بناء تشكيلة قوية وعلى مستوى عالٍ مع ليفاندوفسكي، لكن سبب غضب اللاعب ووكيله عائد لكون الأمور لم تجري كما خططا له”.

الذهاب إلى برشلونة

وكانت العديد من التقارير الإسبانية والألمانية، قد كشفت عن رغبة مكينة أهداف نادي بايرن ميونخ ليفاندوفسكي، يرغب في الإنضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

موقف ليفاندوفسكي لم يتغير .. برشلونة فقط! بايرن ميونخ على الأغلب سيحاول الحصول على أفضل عرض ممكن من البرسا، ولن يغامر بإبقاء سوبر ستار غاضب في غرفة الملابس. pic.twitter.com/45zv2tMjpZ — محمد عواد (@mohammedawaad) June 21, 2022

ولا يزال البولندي ليفاندوفسكي، يواصل الهجوم الحاد على إدارة العملاق البافاري، في تصريحاته، من أجل الضغط على النادي الألماني. لسماح له بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

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كما وأشارت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ يتمسك باللاعب بعض النظر على مدة عقده الذي يوشك على الانتهاء الصيف المقبل، إلى جانب طلب 50 مليون يورو من برشلونة للموافقة على الصفقة. لكن الأخير لا يريد دفع أكثر من 35 مليون يورو.

وحقق ليفاندوفسكي العديد من الإنجازات والألقاب الفردية والجماعية، مع نادي بايرن ميونخ (البافاري)، كان من أبرزها التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، والحذاء الذهبي الأوروبي. بعد تحطيم رقم الأسطورة جيرارد مولر على صعيد عدد الأهداف في موسم واحد.

كما ونال لقب هداف الدوري الألماني الموسم المنصرم برصيد 35 هدفاً، والتتويج كذلك بلقب الدوري الممتاز مع فريقه للمرة ال10 على التوالي كرقم قياسي على مستوى القارة العجوز.

محاولة الإقناع

ووفق شبكة ( سكاي سبورتس)، بأن البوسني حسن حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، قد سافر إلى إسبانيا، الأربعاء، لعقد جلسة مع ليفاندوفسكي في مدينة مايوركا لمحاولة إقناعه في البقاء مع الفريق البافاري.

MD | برشلونة لا يزال متفائلاً بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي. في الواقع، لقد صمموا خطة لتقديمه من 12 إلى 15 يوليو. pic.twitter.com/tj2Ya9Vor9 — BARÇA (@BRC_ae) June 22, 2022

كما وبينت الشبكة الألمانية، بأن جلسة الاجتماع شهدت حضور بيني زهافي وكيل أعمال البولندي ليفاندوفسكي، من أجل محاولة تهدئة الأمور مع اللاعب والتأكيد على رغبة إدارة بايرن ميونخ في استمراره مع النادي.

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وأضافت، ” البايرن بالفعل قدم عرضاً جديداً إلى اللاعب لتجديد عقده. كما وطلب أن تبدأ المحادثات معه من الصفر، لكن على ما يبدو أن العودة لم تعد ممكنة. وهذه هي الرسالة التي حملها نتائج الاجتماع “.

SPORT | طمأنت قيادة برشلونة ليفاندوفسكي بأنهم سيتغلبون على مشاكلهم المالية وأنهم سيكونون قادرين على إبرام صفقة مع الوقت الكافي له للانضمام إلى مرحلة ما قبل الموسم في برشلونة مباشرة بعد العطلة. – سيصل العرض الرسمي في الأيام القليلة المُقبلة. pic.twitter.com/soFB8lWZ3n — BARÇA (@BRC_ae) June 21, 2022

التوقيع مع ساديو ماني

وأعلن نادي بايرن ميونخ التوقيع مع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، الثلاثاء، بعقد لمدة 3 مواسم كاملة، بصفقة وصلت قيمتها إلى 32 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز مالية. وفق ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ سيكون 360,000£ اسبوعياً بعقد لمدة 3 سنوات في ليفربول راتبه 100,000£ اسبوعياً pic.twitter.com/b36D90IFqr — E P L W O R L D (@EPLworld) June 13, 2022

يشار إلى أن عقد روبرت ليفاندوفسكي سينتهي مع النادي (البافاري)، في يونيو/ حزيران عام 2023.

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