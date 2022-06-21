العث ذو الثمانية أرجل يمارس الجنس على وجوه البشر .. علماء يحذّرون

وطن – قد تبدو فكرة أنّ العث ذي الثمانية أرجل التي تمارس الجنس على وجه الإنسان أثناء النوم وكأنها مفهوم من أحدث أفلام الرعب!.

لكن هذه المخلوقات حقيقية للغاية وأصبحت كائنات حية مبسطة. لدرجة أنها قد تصبح قريبًا “واحدة مع البشر”، وفقًا لدراسة جديدة.

يحمل كل إنسان تقريبًا عث Demodex folliculorum على الوجه والرموش وحلمات الثدي. ويتنقل بين البصيلات بحثًا عن رفيقة.

قام باحثون من جامعة ريدينغ في انجلترا بوضع تسلسل جينوم للعث لأول مرة، ووجدوا أن زواج الأقارب يتسبب في التخلص من الجينات والخلايا غير الضرورية.كما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

بشكل مقلق، يقول الفريق أن العث يتجه نحو الانتقال من الطفيليات الخارجية إلى “المتعايشات الداخلية” التي تعيش بداخلنا.

يبلغ طول العث 0.01 بوصة (0.3 ملم) فقط، ويتم نقلها أثناء الولادة.

عادات التزاوج الغريبة عند العث

في دراستهم، شرع الباحثون في شرح عادات التزاوج الغريبة وخصائص الجسم والمستقبل التطوري، من خلال تحليل الحمض النووي الخاص بهم.

وقالت الدكتورة أليخاندرا بيروتي، التي شاركت في قيادة البحث: “وجدنا أن هذه العث لديها ترتيب مختلف لجينات أجزاء الجسم عن الأنواع الأخرى المماثلة بسبب تكيفها مع الحياة المحمية داخل المسام”.

وأضافت: “أدت هذه التغييرات في الحمض النووي الخاص بهم إلى بعض السمات والسلوكيات غير المعتادة في الجسم.”

ويعيش العث حياة منعزلة، دون التعرض للتهديدات الخارجية.

لهذا السبب، فإن العث يفرز جينات وخلايا غير ضرورية، ويعيش بأقل عدد ممكن من البروتينات ، وفقًا للباحثين.

من بين الجينات المفقودة تلك التي توفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والتي تسبب إيقاظ الحيوانات في ضوء النهار، وهو ما يفسر سلوكها الليلي.

وبينما فقدت العث قدرتها على إنتاج الميلاتونين – وهو مركب يجعل اللافقاريات نشطة في الليل – لا يزال بإمكانها تغذية جلسات التزاوج المسائية باستخدام الميلاتونين الذي يفرز من جلد الإنسان.

لدى العث أيضًا عادات تزاوج غريبة بسبب ترتيبها الجيني الفريد.

يمتلك الذكور قضيبًا بارزًا لأعلى، مما يعني أنه يجب عليهم وضع أنفسهم تحت الأنثى، بينما يتشبث كلاهما بشعر الإنسان.

انقلب أحد جيناتهم، مما منحهم ترتيبًا بارزًا من الزوائد الفموية لجمع الطعام.

ووفقًا للباحثين، فإن هذا يساعد أيضًا على بقائهم في سن مبكرة.

العث وفتحة الشرج

أشارت دراسات سابقة إلى أن العث يفتقر إلى فتحة الشرج، وأن البراز يتراكم طوال حياتها قبل إطلاقها عند موتها.

لهذا السبب، تم إلقاء اللوم على العث في العديد من حالات مرضية تصيب الجلد والعين، بما في ذلك الوردية والتهاب الجفن.

ومع ذلك، تؤكد الدراسة الجديدة أن لدى العث فتحة شرج. وقد تم “إلقاء اللوم غير العادل” على العث المستنبت في هذه الحالات.

بينما يمكن للأصدقاء الجدد إضافة جينات جديدة إلى النسل، فإن العث لا يتعرض لزملائه المحتملين، وبدلاً من ذلك يتم زواج الأقارب.

بشكل عام، يقول الباحثون إن هذا قد يتسبب في أن يصبح العث متعايشًا. ويحذرون من أنهم قد يكونون في طريقهم إلى “طريق مسدود تطوري”.

قال الدكتور هينك برايج، المؤلف الرئيسي المشارك من جامعة بانجور وجامعة سان خوان الوطنية: “تم إلقاء اللوم على العث في الكثير من الأشياء”.

قد يشير الارتباط الطويل مع البشر إلى أنه يمكن أن يكون لهم أيضًا أدوار مفيدة بسيطة ولكنها مهمة. على سبيل المثال ، في الحفاظ على مسام وجهنا غير متصلة.