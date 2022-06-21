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الشيخ تميم بن حمد يطلق 3 تحذيرات في منتدى قطر الاقتصادي

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الشيخ تميم بن حمد منتدى قطر الاقتصادي watanserb.com
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في منتدى قطر الاقتصادي

وطن – قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إن رفع قيود كورونا إشارة إيجابية إلا أن الجائحة كشفت عن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة.

وأضاف في كلمته خلال منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع شكة بلومبيرج، الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي يتقلص بحجم الثلث عن العام الماضي، محذرا من أن ذلك قد يكون مؤشرا على كساد مقبل.

وأكد أن التوقعات تشير إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي، بما ينذر إلى موجة ركود تضخمي.

وحذر أيضًا من أن الاضطراب الذي طرأ على سلاسل التوريد لا يزال من أهم عوامل ارتفاع الأسعار.

وأشار الأمير تميم إلى أن بلاده تتوقع زيادة الناتج القومي القطري خلال العام الجاري بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وخطوات دعم القطاع الاقتصادي القطري، وذلك بنسبة 4.9%، بفعل السياسات الاقتصادية لبلاده.

ودعا الشيخ تميم، إلى انتهاج مقاربة تحقق التوازن الاقتصادي بما يدعم الشعوب الفقيرة، وتساهم في تعزيز القيم الإنسانية وبناء السلام، مشددا على أن هذه الآلية هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات.

وأكد أن دولة قطر تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي في مختلف أبعاده.

وتابع: “ثمة قضايا لا حل اقتصادي لها ومنها الحرب وآثارها المدمرة على أوكرانيا وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى.. الحل لن يكون سوى سياسيا”.

منتدى قطر الاقتصادي

ويقام المنتدى برعاية أمير قطر، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء، ورؤساء الشركات من قطر والعالم، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، كما يضم أكثر من 75 متحدثًا رئيسيًا.

ويركز المنتدى هذا العام، على تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة.

كما يناقش أيضًا، سبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية.

ويتطرق المنتدى أيضًا إلى الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر، والحد من التضخم وحماية البيئة.

ويتطرق إلى فرص الاستثمار في قطاع الرياضة، والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وآفاق تكنولوجيا المستقبل، وسبل دعم نهضة القارة الإفريقية في القرن الـ 21.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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