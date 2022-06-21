وطن- كشفت شركة “حلواني إخوان” المصرية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مطاعم البيك في السعودية، والمتخصصة بتقديم الوجبات السريعة وخاصة الدجاج، بافتتاح فروع لها في مصر.

وأوضحت الشركة أنه وقعت مع شركة أقوات للصناعات الغذائية (المالكة لمطاعم البيك) مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات “البيك” في مصر مقابل مليار جنيه مصري.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مطعم البيك الشهير في المملكة العربية السعودية، والمقرر افتتاحه في مصر قريبًا:

مطاعم البيك السعودية

بدأت سلسلة مطاعم البيك للوجبات السريعة، بمطعم تأسس في مدينة جدة السعودية بمنتصف السبعينيات الميلادية من قبل شكور أبو غزالة، حيث اشتهرت هذه المطاعم بتقديم وجبة الدجاج والمأكولات البحرية مع البطاطس والمعروفة باسم بروست.

ولاقت منتجات هذه المطاعم رواجًا كبيرًا في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى شهرة واسعة في وقت قصير امتدت لكافة البلدان العربية.

مميزات مطعم البيك

تتميز هذه الوجبة بمذاق ممتاز وخلطة بهارات وتوابل رائعة، بالإضافة إلى سعر مناسب وخدمة متميزة وجودة عالية، إذ أن جميع تلك الأمور ساهمت في شهرتها وزيادة الإقبال عليها مع مرور السنوات

وبمرور السنوات، بدأت فروع البيك تغطي أحياء مدينة جدة ثم توسعت وافتتحت فروعا أخرى في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف والليث والقنفذة وينبع في المنطقة الغربية والقصيم والخرج والرياض في المنطقة الوسطى ومنطقة الباحة وجازان في المنطقة الجنوبية من المملكة السعودية

فروع “البيك” في السعودية

ووصل عدد فروع البيك في المملكة السعودية إلى 120 فرع بحلول يونيو 2021، بالإضافة إلى فرعين في مملكة البحرين وفرع في الإمارات العربية المتحدة

ويعتبر “البيك” من أكبر المنافسين لكنتاكي في السعودية؛ نظير شهرتها وجودتها.