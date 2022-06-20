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وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن تحالف دفاع جوي إقليمي مع دول خليجية برعاية أمريكية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تحالف دفاع جوي إقليمي مع دول خليجية watanserb.com
تحالف دفاع جوي إقليمي مع دول خليجية

وطن- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غاتس، الاثنين، إن إسرائيل تبني تحالف دفاع جوي إقليمي برعاية الولايات المتحدة مضيفا أن الجهاز أحبط بالفعل محاولات شن هجمات إيرانية ويمكن تعزيزه بزيارة الرئيس جو بايدن المقبلة شهر.

ووفقا لما كشفته “رويترز“، فإنه مع الاقتراب في السنوات الأخيرة من الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تشاركها مخاوفها تجاه إيران ، عرضت عليها إسرائيل التعاون في مجال الدفاع، إلا أن هذه الدولة كانت متحفظة في الإعلان عن الفكرة.

غانتس يكشف عن تحالف دفاع جوي في الشرق الأوسط

وقال “غانتس”، الذي كشف النقاب عما أسماه “تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط” في إحاطة أمام المشرعين الإسرائيليين ، إن مثل هذا التعاون جار بالفعل.

وأوضح، بحسب بيان رسمي: “خلال العام الماضي ، كنت أقود برنامجًا مكثفًا ، مع شركائي في البنتاغون وفي الإدارة الأمريكية ، من شأنه تعزيز التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة”.

وأضاف: “هذا البرنامج فعال بالفعل وقد مكّن بالفعل من الاعتراض الناجح للمحاولات الإيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى.”
ولم يذكر النص أسماء الدول الشريكة، ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول الهجمات التي تم إحباطها ولم يقدم تفاصيل حول آليات التحالف.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن الدول الشريكة تقوم بمزامنة أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها من خلال الاتصالات الإلكترونية عن بعد ، بدلاً من استخدام نفس المرافق المادية.

إيران تعتبر التحالف بين دول عربية وإسرائيل نابع من اليأس

وقالت إيران إن الأنشطة العسكرية المشتركة لإسرائيل وبعض الدول العربية في الخليج تتم “بدافع اليأس”.

ولم ترد حكومات السعودية والبحرين والإمارات على الفور على طلبات التعليق على التحالف التي ذكرها غانتس.

محاولات لإقناع دول مجلس التعاون ككل للانضمام للتحالف الجوي

وقال دبلوماسي غربي في المنطقة لرويترز الأسبوع الماضي إن واشنطن لا تزال تعمل على إقناع دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة بالموافقة على الانضمام إلى نظام دفاع جوي أمريكي إسرائيلي متكامل.

وأوضح الدبلوماسي أن “(الاقتراح) سيساعد في سد الفجوة التي خلفها سحب المعدات الأمريكية على مدى العامين الماضيين من المنطقة … وسيقرب إسرائيل والسعودية من التوصل إلى اتفاق للترشيح.”

غانتس يأمل بالتطبيع مع السعودية

وقال غانتس “آمل أن نتخذ خطوة أخرى إلى الأمام في هذا الجانب (من التعاون الإقليمي) خلال زيارة الرئيس بايدن المهمة”.

ومن المتوقع أن يزور بايدن المنطقة في الفترة من 13 إلى 16 يوليو تموز مع توقف في إسرائيل والمملكة العربية السعودية حيث سيلتقي بالقادة العرب.

ومع تصاعد التوترات بشأن برنامج طهران النووي، تعرضت إسرائيل والسعودية والإمارات وأجزاء من العراق لضربات جوية بدون طيار أو صاروخية أعلنت الميليشيات المدعومة من إيران مسؤوليتها عنها أو اتهمت بها.

وكانت دول الخليج محبطة بسبب ما يُنظر إليه من انخفاض في التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي وعدم معالجة مخاوفها بشأن برنامج الصواريخ الإيراني والوكلاء الإقليميين.

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المصدررويترز ، ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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