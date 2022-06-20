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مضيفة طيران تكشف سرّ كُره تقديم “كولا دايت” للمسافرين على متن الطائرة (فيديو)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
سبب كره مضيفي الطيران تقديم كولا دايت للمسافرين watanserb.com
يكره مضيفو الطيران تقديم كولا دايت للمسافرين

وطن – كشفت مضيفة طيران عن سبب كره مضيفي الطيران تقديم “كولا دايت” للمسافرين على متن الطائرة خلال الرحلة الجوية.

وقالت مضيفة شركة الطيران الأمريكية، في مقطع نشرته على TikTok ، إن مشروب “كولا دايت” يستغرق وقتًا طويلاً للصب، مقارنةً بالمشروبات الغازية الأخرى.كما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة

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 في المقطع ، الذي حصد أكثر من 340500 مشاهدة، قامت المضيفة بسكب “كولا دايت” وكولا عادية جنبًا إلى جنب، مبينة أن النوع الأول يستغرق وقتًا أطول للاستقرار في الكوب.

وكتبت في مقطع الفيديو بعنوان “مشاكل المضيفات”: “هذا هو السبب في أن المضيفات يكرهن خدمة تقديم “كولا دايت” على متن الطائرة … يستغرق صبها وقتًا طويلاً”.

فوجئ المئات في التعليقات عندما علموا أن الكولا الدايت تتأرجح أكثر من المشروبات الغازية العادية أثناء وجودها في الجوّ.

قال أحدهم بينما قال ساخرًا: ‘لماذا يجب أن تصبه؟ فقط أعط الكأس العلبة”.

ووافق آخر على ذلك قائلاً: “أعط العلبة وكوبًا من الثلج للمسافر ليتمكن من سكبها بنفسه”.

 

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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