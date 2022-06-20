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ما قصة تسريح عمال شركة حديد صحار التي أغضبت العُمانيين!

اعتبر مغردون أن القرار يعني تشتيت 154 أسرة

أنس السالم
كتب أنس السالم
تسريح موظفين من شركة حديد صحار watanserb.com
تسريح موظفين من شركة حديد صحار

وطن – أثار قرار تسريح 154 عامل من شركة حديد صحار، في سلطنة عمان، ضجةً واستياءً بين العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسريح موظفين شركة حديد صحار
تسريح موظفين شركة حديد صحار

وقالت نقابة شركة حديد صحار، في بيانٍ نشرته على حسابها في “تويتر” إنّه تم تسريح 154 من القوى العاملة الوطنية في الشركة.

وطالبت النقابة العمالية شركة حديد صحار إيقاف هذا القرار من خلال تضافر الجهود مع مختلف شركائها لإستقرار القوى العاملة الوطنية في الشركة بشكل خاص وفي القطاع الخاص بشكل عام.كما جاء في البيان

وعلى إثر ذلك، أطلق مغرّدون عمانيون هاشتاغ “#تسريح_عمال_حديد_صحار”، حيث تفاعل من خلال آلاف، أبدوا رفضهم لقرار تسريح العمال الـ154، من عملهم، وطالبوا وزير العمل العماني بإنهاء مسلسل تسريح العمال .

وتعليقاً على واقعة تسريح العمال أعلن محامٍ عماني، أن مكتبه ومحامون ومستشارون قانونيون، مستعدون للدفاع عن جميع المسرحين في كافة درجات التقاضي دون اي مقابل .

بينما ناشد مغرد وزير العمل بإيجاد حل جذري لمشكلة تسريح القوى العمالة العمانية من شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنّ المشكلة كبيرة وتدخل الوزير هام وضروري.

لماذا لا يتم تسريح الوافدين؟

كما اعتبر المغرد أحمد المعمري أنّ “تسريح 154 عامل من مصنع حديد صحار .. يعني تشتيت 154 أسرة”.

وتساءل: “أين وزارة العمل؟. لماذا لا يتم تسريح الوافدين؟. لماذا المواطن دائماً هو الضحية؟.”

وقال: “العاملون في القطاع الخاص يعيشون كابوس اسمه “التسريح” متى سيشعر المواطن بالأمان الوظيفي؟. هل أدركت الوزارة خطأها بقرار 325؟”.

فيما قال آخر: “حديد صحار كانت حلم كل مواطن باحث عن عمل انه يداوم فيها لانها من الشركات القوية والثابته ف منطقة صحار وانتهى الحال فيهم بالتسريح والاستغلال وهذا الوضع”.

ليتساءل أيضاً: “فكيف حال الي متوظفين في محلات صغيره و شركات صغيره في الايام القادمه؟”.

وقال راشد السعدي، في ذات الإطار: “تستخدم بعض الشركات الموظف العماني كورقة ضغط على الحكومة؛ للحصول على امتيازات وعقودٍ جديدة. رغم أن هذه الشركات تدير قطاعات حيوية في البلد”.

وأضاف: “مسلسل تسريح العمانيين لن يتوقف، اليوم عمال شركة حديد صحار وغداً شركة أخرى. لأن الموظف لا سند له ولا قانون يحميه!”.

فيما شارك موظف مسرح سابقاً، بتعليق على تسريح العمال الـ 154 من الشركة، وقال: “انا احد ضحايا التسريح من سنه 2019. اب لثلاثه أطفال واعيل امي واختي وعلي سلفيه من البنك وتم رفع دعوه قضائيه ضدي. واتشتت من محكمه لمحكمه. الحكومه ما تعرف عني ولا البنك يراعي ولا القوه العامله وضفتني. هذا وانا عماني اعيش تحدد ضغط نفسي والله يعلم شو ناكل ونشرب.”.

إعلان شركة حديد صحار نيتها تسريح عدد من العاملين يثير جدلاً .. ما القصة!؟

المصدروطن - رصد تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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