ما قصة تسريح عمال شركة حديد صحار التي أغضبت العُمانيين!

وطن – أثار قرار تسريح 154 عامل من شركة حديد صحار، في سلطنة عمان، ضجةً واستياءً بين العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نقابة شركة حديد صحار، في بيانٍ نشرته على حسابها في “تويتر” إنّه تم تسريح 154 من القوى العاملة الوطنية في الشركة.

وطالبت النقابة العمالية شركة حديد صحار إيقاف هذا القرار من خلال تضافر الجهود مع مختلف شركائها لإستقرار القوى العاملة الوطنية في الشركة بشكل خاص وفي القطاع الخاص بشكل عام.كما جاء في البيان

🔴 بيان عاجل :-

تسريح 154 من القوى العاملة الوطنية.

🔸️ وتطالب النقابة العمالية بشركة حديد صحار إيقاف هذا القرار من خلال تضافر الجهود مع مختلف شركائنا لإستقرار القوى العاملة الوطنية في الشركة بشكل خاص وفي القطاع الخاص بشكل عام. #تسريح_عمال_حديد_صحار pic.twitter.com/ngGEBvf1Fs — نقابة شركة حديد صحار (@SoharSteel) June 19, 2022

وعلى إثر ذلك، أطلق مغرّدون عمانيون هاشتاغ “#تسريح_عمال_حديد_صحار”، حيث تفاعل من خلال آلاف، أبدوا رفضهم لقرار تسريح العمال الـ154، من عملهم، وطالبوا وزير العمل العماني بإنهاء مسلسل تسريح العمال .

وتعليقاً على واقعة تسريح العمال أعلن محامٍ عماني، أن مكتبه ومحامون ومستشارون قانونيون، مستعدون للدفاع عن جميع المسرحين في كافة درجات التقاضي دون اي مقابل .

الى كافة المسرحين عن العمل من شركة حديد صحار يعلن مكتب المحامي أحمد بن يوسف الزدجالي محامون ومستشارون قانونيون بفرعيه صحار ومسقط انه على أتم الاستعداد لدفاع عن الجميع في كافة درجات التقاضي دون اي مقابل . #تسريح_عمال_حديد_صحار — المحامي / احمد يوسف الزدجالي ⚖ (@ahmed55alzadjal) June 20, 2022

بينما ناشد مغرد وزير العمل بإيجاد حل جذري لمشكلة تسريح القوى العمالة العمانية من شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنّ المشكلة كبيرة وتدخل الوزير هام وضروري.

#تسريح_عمال_حديد_صحار. معالي الدكتور وزير العمل الموقر هل من حل جذري لمشكلة تسريح القوى العمالة العمانية من شركات القطاع الخاص المشكلة كبيرة وتدخل معاليكم هام وضروري pic.twitter.com/l9vNJVSLYA — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) June 20, 2022

لماذا لا يتم تسريح الوافدين؟

كما اعتبر المغرد أحمد المعمري أنّ “تسريح 154 عامل من مصنع حديد صحار .. يعني تشتيت 154 أسرة”.

وتساءل: “أين وزارة العمل؟. لماذا لا يتم تسريح الوافدين؟. لماذا المواطن دائماً هو الضحية؟.”

وقال: “العاملون في القطاع الخاص يعيشون كابوس اسمه “التسريح” متى سيشعر المواطن بالأمان الوظيفي؟. هل أدركت الوزارة خطأها بقرار 325؟”.

تسريح 154 عامل من مصنع حديد صحار .. يعني تشتيت 154 أسرة.

أين وزارة العمل؟

لماذا لا يتم تسريح الوافدين؟ لماذا المواطن دائماً هو الضحية؟

العاملون في القطاع الخاص يعيشون كابوس اسمه "التسريح"

متى سيشعر المواطن بالأمان الوظيفي؟

هل أدركت الوزارة خطأها بقرار 325؟#تسريح_عمال_حديد_صحار pic.twitter.com/Rgmpb4oJVx — أحمد المعمري | Ahmed ALMamari (@Ahmed95Sultan) June 20, 2022

فيما قال آخر: “حديد صحار كانت حلم كل مواطن باحث عن عمل انه يداوم فيها لانها من الشركات القوية والثابته ف منطقة صحار وانتهى الحال فيهم بالتسريح والاستغلال وهذا الوضع”.

ليتساءل أيضاً: “فكيف حال الي متوظفين في محلات صغيره و شركات صغيره في الايام القادمه؟”.

حديد صحار كانت حلم كل مواطن باحث عن عمل انه يداوم فيها لانها من الشركات القوية والثابته ف منطقة صحار وانتهى الحال فيهم بالتسريح والاستغلال وهذا الوضع. فكيف حال الي متوظفين في محلات صغيره و شركات صغيره في الايام القادمه ؟#باحثون_عن_عمل_يستغيثون377

#تسريح_عمال_حديد_صحار pic.twitter.com/Ntbb6gYqTM — عبــيد ♚ (@ob3eed) June 20, 2022

وقال راشد السعدي، في ذات الإطار: “تستخدم بعض الشركات الموظف العماني كورقة ضغط على الحكومة؛ للحصول على امتيازات وعقودٍ جديدة. رغم أن هذه الشركات تدير قطاعات حيوية في البلد”.

وأضاف: “مسلسل تسريح العمانيين لن يتوقف، اليوم عمال شركة حديد صحار وغداً شركة أخرى. لأن الموظف لا سند له ولا قانون يحميه!”.

تستخدم بعض الشركات الموظف العُماني كورقة ضغط على الحكومة؛ للحصول على امتيازات وعقودٍ جديدة، رغم أن هذه الشركات تُدير قطاعات حيوية في البلد.

مسلسل تسريح العمانيين لن يتوقف، اليوم عمال شركة حديد #صحار وغداً شركة أخرى، لأن الموظف لا سند له ولا قانون يحميه!. #تسريح_عمال_حديد_صحار — راشِدْ السـ؏ٰـيـدي (@rashed_saidi7) June 20, 2022

فيما شارك موظف مسرح سابقاً، بتعليق على تسريح العمال الـ 154 من الشركة، وقال: “انا احد ضحايا التسريح من سنه 2019. اب لثلاثه أطفال واعيل امي واختي وعلي سلفيه من البنك وتم رفع دعوه قضائيه ضدي. واتشتت من محكمه لمحكمه. الحكومه ما تعرف عني ولا البنك يراعي ولا القوه العامله وضفتني. هذا وانا عماني اعيش تحدد ضغط نفسي والله يعلم شو ناكل ونشرب.”.