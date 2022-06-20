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رياضة

زيدان يحسم أمره بشأن تدريب باريس سان جيرمان بعد ضغوطات وإغراءات كبيرة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
زيدان يحسم موقفه بشأن تدريب باريس سان جيرمان watanserb.com
زيدان يحسم موقفه بشأن تدريب باريس سان جيرمان

وطن – حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (49) عاماً، موقفه بشكل نهائي بشأن تولي تدريب باريس سان جيرمان الموسم المقبل، كبديل عن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المتوقع إقالته خلال الأيام المقبلة.

وأكدت إذاعة (مونت كارلو) الفرنسية، بأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، قد حسم موقفه بشكل نهائي، بعدم تدريب باريس سان جيرمان في الموسم الجديد، إلا أنه لم يغلق الباب مستقبلاً أمام العمل داخل ملعب (حديقة الأمراء) الباريسية.

زيدان وحسم تدريب باريس سان جيرمان

وأضافت الإذاعة الفرنسية، ” لقد وصلنا بالفعل إلى نهاية القصة التي امتدت لأسابيع من التفاوض، كما أنها شهدت تدخل العديد من المسؤولين القطريين بهذا الأمر”.

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كما وتابعت، ” النادي الباريسي سيصدر قرار إقالة المدرب الحالي ماوريسيو بوكيتينو، خلال الساعات القادمة”. جاء ذلك بعد فشل المدرب في تحقيق هدف إدارة النادي الباريسي، والمتمثل في التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

منتخب فرنسا

وأشارت، ” زيدان لا يزال يتمسك بحلمه في تدريب منتخب فرنسا (الديوك)، كما أنه ينتظر فرصته في حال رحيل المدرب الحالي ديدييه ديشامب. بعد نهاية مونديال كأس العالم 2022 قطر”.

وتلقى الفرنسي زيدان منذ إعلان استقالته من تدريب نادي ريال مدريد (الملكي)، في ولايته الثانية، والاكتفاء بما حققه مع الفريق من حصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات وبطولات محلية. لتتهافت عليه العروض من قبل الأندية الأوروبية والعربية.

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وكان أخرها عرض باريس سان جيرمان (البي أس جي)، الذي رفضه، وسط الضغوطات الكبيرة عليه، لإقناعه بقيادة المشروع الباريسي، حتى وصل الأمر إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي تمنى أن يقبل زيدان هذا الأمر.

العرض المغري

وكشفت تقارير صحفية عن قيمة العرض المغري الذي تقدم به باريس سان جيرمان، للمدرب الفرنسي زيدان، للقبول بتدريب الفرنسي، حيث تتراوح قيمة المبلغ 25-30 مليون يورو في الموسم الواحد فقط.

لكن ذات التقارير، قد عللت على رفض زيدان تدريب سان جيرمان، وهو عدم الدخول في تراشقات إعلامية ضده من قبل جماهير ريال مدريد ومارسيليا الذي عاش جل طفولته فيها. في حال قبل بتدريب النادي خلال الفترة المقبلة.

يذكر بأن باريس سان جيرمان قد توج للمرة العاشر بلقب الدوري الفرنسي الممتاز. في تاريخ مسيرته، ليعادل بذلك رقم فريق سانت إتيان الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المنصرم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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