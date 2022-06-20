زيدان يحسم أمره بشأن تدريب باريس سان جيرمان بعد ضغوطات وإغراءات كبيرة

وطن – حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (49) عاماً، موقفه بشكل نهائي بشأن تولي تدريب باريس سان جيرمان الموسم المقبل، كبديل عن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المتوقع إقالته خلال الأيام المقبلة.

وأكدت إذاعة (مونت كارلو) الفرنسية، بأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، قد حسم موقفه بشكل نهائي، بعدم تدريب باريس سان جيرمان في الموسم الجديد، إلا أنه لم يغلق الباب مستقبلاً أمام العمل داخل ملعب (حديقة الأمراء) الباريسية.

زيدان وحسم تدريب باريس سان جيرمان

وأضافت الإذاعة الفرنسية، ” لقد وصلنا بالفعل إلى نهاية القصة التي امتدت لأسابيع من التفاوض، كما أنها شهدت تدخل العديد من المسؤولين القطريين بهذا الأمر”.

أكدت شبكة إذاعة " مونت كارلو" الفرنسية أن النجم زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني "لا يخطط لتدريب فريق باريس سان جيرمان" الصيف الحالي. pic.twitter.com/bys33wygKI — قناة بينونة (@Baynounahtv) June 19, 2022

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كما وتابعت، ” النادي الباريسي سيصدر قرار إقالة المدرب الحالي ماوريسيو بوكيتينو، خلال الساعات القادمة”. جاء ذلك بعد فشل المدرب في تحقيق هدف إدارة النادي الباريسي، والمتمثل في التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

منتخب فرنسا

وأشارت، ” زيدان لا يزال يتمسك بحلمه في تدريب منتخب فرنسا (الديوك)، كما أنه ينتظر فرصته في حال رحيل المدرب الحالي ديدييه ديشامب. بعد نهاية مونديال كأس العالم 2022 قطر”.

⚽️زين الدين زيدان يؤكد رغبته بالاستمرار في التدريب دون تحديد وجهته المقبلة pic.twitter.com/8NC5knJmCd — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 19, 2022

وتلقى الفرنسي زيدان منذ إعلان استقالته من تدريب نادي ريال مدريد (الملكي)، في ولايته الثانية، والاكتفاء بما حققه مع الفريق من حصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات وبطولات محلية. لتتهافت عليه العروض من قبل الأندية الأوروبية والعربية.

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وكان أخرها عرض باريس سان جيرمان (البي أس جي)، الذي رفضه، وسط الضغوطات الكبيرة عليه، لإقناعه بقيادة المشروع الباريسي، حتى وصل الأمر إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي تمنى أن يقبل زيدان هذا الأمر.

العرض المغري

وكشفت تقارير صحفية عن قيمة العرض المغري الذي تقدم به باريس سان جيرمان، للمدرب الفرنسي زيدان، للقبول بتدريب الفرنسي، حيث تتراوح قيمة المبلغ 25-30 مليون يورو في الموسم الواحد فقط.

RMC الذي قالت منذ عدة أيام بأن المفاوضات مع زيدان متقدمة ، وقالت يوم أمس أن المسار مع زيدان أنتهى.

⭕️تقول اليوم بأن باريس لن يستسلم في صفقة زيدان حتى لو لم يكن هذا الموسم

⭕️فإن صدقتوها بأن المسار انتهى، صدقوها بأن المفاوضات كانت متقدمة، والعكس صحيح…. الأيام كفيلة بكشف الحقائق pic.twitter.com/WcPbT2PtI9 — محمد الكعبي (@Qatari) June 20, 2022

لكن ذات التقارير، قد عللت على رفض زيدان تدريب سان جيرمان، وهو عدم الدخول في تراشقات إعلامية ضده من قبل جماهير ريال مدريد ومارسيليا الذي عاش جل طفولته فيها. في حال قبل بتدريب النادي خلال الفترة المقبلة.

يذكر بأن باريس سان جيرمان قد توج للمرة العاشر بلقب الدوري الفرنسي الممتاز. في تاريخ مسيرته، ليعادل بذلك رقم فريق سانت إتيان الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المنصرم.

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