تسريب فيديو لكاظم الساهر منعه التلفزيون العراقي من العرض! (شاهد)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر للفنان العراقي كاظم الساهر، يعود إلى ما قبل 29 عاماً تم منع عرضه في العراق حينها.

هدد كسر حطم دمر!

والفيديو كان عبارة عن أغنية، قام التلفزيون العراقي بمنع عرضها عام 1993، باعتبار أنها تحريض على العنف.

وتقول كلمات الأغنية: ” هدد كسر، حطم دمر، والعب على أعصابي”. وهي من ضمن ألبوم “بنات ألاعيبك”. وكتبها الشاعر كريم العراقي، ولحنها كاظم الساهر بنفسه.

وتم تصوير الكليب في شوارع بغداد بين الناس، وظهر كاظم الساهر فيه وهو يغني على متن حافلة بين عامة الناس الذين تجمهروا بتلقائية حول الفنان العراقي.

بلقيس وكاظم معاً

وفي سياق آخر، يستعد كاظم الساهر لطرح أغنية ديو مع الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي. وهو المشروع المؤجل منذ 5 سنوات.

وكشف الملحن الإماراتي فايز السعيد، أن هذا “الديو” الذي قام بتلحينه بنفسه سيتم طرحه قريباً للجمهور.

وقال فايز السعيد خلال مقابلة مع برنامج ” The Insider بالعربي”، إن الديو الغنائي الذي حمل اسم ” أهل العشق” تم تسجيله عام 2017. ولكن بسبب الظروف التي حدثت بالمنطقة وجائحة كورونا التي ضربت العالم تم تأجيلها.

وأشار السعيد إلى أن الأغنية لم تكن في بدايتها تحمل فكرة الديو الغنائي. ولكن مع تلحينه لها أكثر من مرة وجد أن اللحن الأخير يتناسب تماماً مع صوت بلقيس وكاظم .

وأردف: “سوف تسمعون شيئاً به انسجام جميل جداً في الأصوات”. مؤكداً أنه لديه نحو 50 أغنية لأكثر من نجم في الوطن العربي لم تطرح بعد رغم الانتهاء من تسجيلها .

جولة حفلات في أمريكا

وعلى الصعيد الفني، يعيش كاظم حالة نشاط فني حيث يستعد لإحياء سلسلة حفلات وأمسيات ضمن جولة غنائية خارجية جديدة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في منتصف شهر أغسطس القادم، وتستمر لعدة أيام.

ويحيي الساهر 5 حفلات غنائية تبدأ يوم الخميس الموافق 18 أغسطس، بمدينة تورونتو بكندا. وبعدها يغادر القيصر إلى شيكاغو ليحيى ثاني حفلاته يوم السبت الموافق 20 من نفس الشهر بأحد الفنادق الكبرى.

ومن هناك، يتوجه كاظم إلى مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان بأمريكا في 21 أغسطس.

ويوم الجمعة الموافق 26 من نفس الشهر ، يحيي كاظم حفلاً بمدينة كونستيتيوشن بواشنطن،.

ويختتم الفنان العراقي جولته الغنائية بولاية نيو جيرسي السبت الموافق 27 أغسطس.