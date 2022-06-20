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بيكيه مع امرأة شقراء غامضة (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
صاحبة مطعم تنشر صورة بيكيه مع امرأة شقراء غامضة (شاهد) watanserb.com
بيكيه

وطن– لم تتراجع صاحبة مطعم سويدي عن تفجير فضائح ضد جيرارد بيكيه بعد أن رفض مدافع برشلونة التقاط صورة مع ابنها.

خاسر

فقد كان بيكيه (35 عاماً)، والذي انفصل مؤخراً عن شاكيرا، في ستوكهولم مع امرأة غامضة لحضور القمة الدولية “العقول الرائعة”. وهو مؤتمر يجمع شخصيات ناجحة من أنحاء العالم.

وبحسب صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، فقد حضر بيكيه حفلا مزدحما مليئا بالمشاهير.

وقامت كاترين زيتوميرسكا ، صاحبة مطعم ومدونة شهيرة، ومقدمة برامج تلفزيونية في السويد ، بانتقاد بيكيه على العام.

وزعمت كاترين أن بيكيه رفض تحية ابنها المحب لكرة القدم ، الأمر الذي دفعها إلى وصف النجم بأنه “خاسر” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

مثير للشفقة

وكتبت: “استمع إليّ يا خاسر جيرارد بيكيه. ربما ترغب معظم الفتيات في هذه الحفلة في مضاجعتك. ولكن حين أراك أفكر على الفور في ابني. كنت واضحةً معك. طلبت منك أن تقول مرحباً لابني. لقد قلت لا’.’

وتابعت: “‘لأنك ماذا؟ رجل يمكنه تقطير الكرة؟ هذا لا يثير إعجابي كثيرًا. ما يحزنني هو أن الشهرة قد جعلتك تفقد عقلك. وهذا أمر مثير للشفقة”.

واستمرت السيدة التي أرفقت المنشور بصورة لبيكيه وهو يرتدي قلنسوة. ويقف بجانب امرأة شابة ترتدي قبعة بيضاء مزركشة: “أنت لست كل ذلك. أنت مجرد رجل لديه كرة. ويمكنني أن أفعل الأمر نفسه. صبي لديه كرة. لكنك تعرف ما هي الكارما وسوف تنقلب عليك”.

المرأة الغامضة

منذ ذلك الحين، انتشرت الصورة كالفيروس في إسبانيا حيث حاولت الصحافة التعرف على الفتاة الغامضة التي تم التقاط صورتها مدافع برشلونة في حفل “عقول رائعة”. والذي حضره بيكيه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة كوزموس.

وأخبرت كاترين لاحقًا الصحافيين الإسبانيين لورينز فاسكيز ولورا فا، أنها تفاجأت بسلوك بيكيه.

وقالت: “سألته عما إذا كان يمكنه أن يقول “مرحبًا” لابني فقال “لا”. فاجأني قليلاً فسألته مرة أخرى وكان رده هو نفسه”.

وتابعت: “لم يكن وقحًا ، لكنه كان متعجرفًا بعض الشيء. أفترض ذلك لأنه لاعب كرة قدم مشهور … لكنني لم أقابله حتى ذلك الحين. بعد ذلك التقطت الصورة لأنشرها على حسابي الخاص في انستجرام”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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