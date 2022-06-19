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مفتي عُمان أحمد الخليلي يفتح باب الأمل بشأن “فوزي الرواحي” بعد العثور على مفقودي الأشخرة

باسل النجار
كتب باسل النجار
مفتي عمان مفقودين الأشخرة watanserb.com

وطن – أصدر المفتي العام بسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا هنأ فيه العمانيين وأسر مفقودي الأشخرة، بخبر العثور على الشابين المفقودين أحياء في باكستان، كما ربط الأمر بحادث فقد المواطن العماني فوزي الرواحي في أحد أنهار تركيا قبل أيام.

مفتي سلطنة عمان ومفقودي الأشخرة

وكانت سفارة السلطنة بباكستان، أكدت لوكالة الأنباء العمانية، السبت، أنباء العثور على العمانيين الذين فقدا في عرض البحر قرب سواحل نيابة الأشخرة بتاريخ 9 يونيو الجاري، موضحة أنها تتابع إجراءات عودتهما للسلطنة.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان له رصدته (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر: “إنا نحمد الله تعالى ونشكره على سلامة الشباب الذين ركبوا عرض البحر في الأشخرة فأبعدوا حتى غابت أخبارهم أياما، إلى أن تبين أن الله لطف بهم وأنقذهم.”

وتابع مهنئا الجميع بخبر عودتهم: “ونهنئهم بسلامتهم كما نهنئ جميع أسرهم وأهليهم وذويهم، والله يحفظ الجميع، فعناية الله هي الواقية من جميع الأخطار ولطفه هو المعول عليه في جميع الأحوال.”

الشيخ أحمد الخليلي و”فوزي الرواحي”

وربط مفتي سلطنة عمان، بين العثور على مفقودي الأشخرة بعد أيام من فقدهم في البحر، وبين حادث فقد المواطن العماني فوزي الرواحي في أحد الأنهار بمدينة إزمير التركية، فاتحا باب الأمل بشأن إمكانية العثور عليه كما حدث مع مفقودي الأشخرة.

وقال: “وفي هذه الحادثة ما يفتح باب الأمل في العثور على الشاب المفقود في تركيا، نسأل الله أن يحفظه ويرده إلى أهله ردا جميلا، والله يحفظ الجميع.

ويشار إلى أنه حتى الآن لم يتم العثور على أي أثر لفوزي الرواحي، رغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الشرطة وفرق الإنقاذ في تركيا.

وكانت سلطنة عمان عبر سفارتها في العاصمة التركية أنقرة، نفت قبل أيام المزاعم المتداولة، عن عثور فرق الإنقاذ على قميص العماني المفقود.

آخر أخبار “فوزي الرواحي”

وأكدت السفارة في بيانها الذي طالعته (وطن) وقتها، أن القميص العائد للرواحي يتواجد من ضمن متعلقاته الشخصية بالفندق.

كما لفتت إلى أن أعمال البحث مستمرة من قبل السلطات التركية والمختصين بالأمر، لمعرفة مصير العماني الذي لم يعثر له على أثر حتى الآن.

ويتصدر وسم باسم “فوزي الرواحي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، منذ أيام وسط آلاف الدعوات له.

وكان مقطع فيديو وثق سقوط “فوزي الرواحي” في أحد أنهار تركيا بمدينة إزمير، أثناء تنزه ومحاولته التقاط صورة عند جرف النهر أوائل يونيو الجاري، ليختل توازنه ويسقط في النهر.

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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