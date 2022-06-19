مفتي عُمان أحمد الخليلي يفتح باب الأمل بشأن “فوزي الرواحي” بعد العثور على مفقودي الأشخرة

وطن – أصدر المفتي العام بسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا هنأ فيه العمانيين وأسر مفقودي الأشخرة، بخبر العثور على الشابين المفقودين أحياء في باكستان، كما ربط الأمر بحادث فقد المواطن العماني فوزي الرواحي في أحد أنهار تركيا قبل أيام.

مفتي سلطنة عمان ومفقودي الأشخرة

وكانت سفارة السلطنة بباكستان، أكدت لوكالة الأنباء العمانية، السبت، أنباء العثور على العمانيين الذين فقدا في عرض البحر قرب سواحل نيابة الأشخرة بتاريخ 9 يونيو الجاري، موضحة أنها تتابع إجراءات عودتهما للسلطنة.

إنا نحمد الله تعالى ونشكره على سلامة الشباب الذين ركبوا عرض البحر في الأشخرة فأبعدوا حتى غابت أخبارهم أياما، إلى أن تبين أن الله لطف بهم وأنقذهم، وفي هذه الحادثة ما يفتح باب الأمل في العثور على الشاب المفقود في تركيا، نسأل الله أن يحفظه ويرده إلى أهله ردا جميلا، والله يحفظ الجميع pic.twitter.com/VJMuCsQpkp — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) June 19, 2022

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان له رصدته (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر: “إنا نحمد الله تعالى ونشكره على سلامة الشباب الذين ركبوا عرض البحر في الأشخرة فأبعدوا حتى غابت أخبارهم أياما، إلى أن تبين أن الله لطف بهم وأنقذهم.”

وتابع مهنئا الجميع بخبر عودتهم: “ونهنئهم بسلامتهم كما نهنئ جميع أسرهم وأهليهم وذويهم، والله يحفظ الجميع، فعناية الله هي الواقية من جميع الأخطار ولطفه هو المعول عليه في جميع الأحوال.”

الشيخ أحمد الخليلي و”فوزي الرواحي”

وربط مفتي سلطنة عمان، بين العثور على مفقودي الأشخرة بعد أيام من فقدهم في البحر، وبين حادث فقد المواطن العماني فوزي الرواحي في أحد الأنهار بمدينة إزمير التركية، فاتحا باب الأمل بشأن إمكانية العثور عليه كما حدث مع مفقودي الأشخرة.

وقال: “وفي هذه الحادثة ما يفتح باب الأمل في العثور على الشاب المفقود في تركيا، نسأل الله أن يحفظه ويرده إلى أهله ردا جميلا، والله يحفظ الجميع.

ويشار إلى أنه حتى الآن لم يتم العثور على أي أثر لفوزي الرواحي، رغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الشرطة وفرق الإنقاذ في تركيا.

يا رب كما أفرحت قلوبنا بعودة #مفقودين_الاشخرة أتمم نعمتك لنا بعودة حبيبنا #فوزي_الرواحي 🤲 pic.twitter.com/1dtLsREOF1 — أبو البراء الرواحي (@abulbara135) June 18, 2022

وكانت سلطنة عمان عبر سفارتها في العاصمة التركية أنقرة، نفت قبل أيام المزاعم المتداولة، عن عثور فرق الإنقاذ على قميص العماني المفقود.

آخر أخبار “فوزي الرواحي”

وأكدت السفارة في بيانها الذي طالعته (وطن) وقتها، أن القميص العائد للرواحي يتواجد من ضمن متعلقاته الشخصية بالفندق.

كما لفتت إلى أن أعمال البحث مستمرة من قبل السلطات التركية والمختصين بالأمر، لمعرفة مصير العماني الذي لم يعثر له على أثر حتى الآن.

بعد بشرى الخير التي عمت عمان بالعطور على #مفقودين_الاشخرة عسى أن يأتي البشير من تركيا أيضا.. اللهم أعده سالماً معافى#فوزي_الرواحي pic.twitter.com/aM6NOugffM — ندى الهنائية💝 (@2_nada0) June 18, 2022

ويتصدر وسم باسم “فوزي الرواحي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، منذ أيام وسط آلاف الدعوات له.

لما تركز في فيديو سقوط #فوزي_الرواحي

فوزي بعد ما غسل يده قام وهذا يدل على أنه فقد التوازن بعد إصابته بدوار ،،

يصاب الإنسان بالدوار إذا كانت عنده مشكله في النظر أو الاذن و يكون من أماكن مرتفعه أو سريعه pic.twitter.com/Smlvr3Dmp3 — عبدووو /abdooo (@abdoalrawahi393) June 6, 2022

وكان مقطع فيديو وثق سقوط “فوزي الرواحي” في أحد أنهار تركيا بمدينة إزمير، أثناء تنزه ومحاولته التقاط صورة عند جرف النهر أوائل يونيو الجاري، ليختل توازنه ويسقط في النهر.