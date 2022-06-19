معالجة نفسية تحلل لنا شخصية آمبر هيرد: “كذّابة .. وتعاني هذا المرض”! (شاهد)

وطن – قالت معالجة نفسية محترفة، إنّ آمبر هيرد كانت تكذب طوال حياتها، وذلك في إطار قراءتها وتحليلها لنفسية وشخصية الممثلة خلال محاكمة “قضية التشهير” مع زوجها السابق النجم جوني ديب.

في حديثها على قناتها في يوتيوب (Rise Beyond Abuse)، شاركت المعالجة النفسية المحترفة أنجليكا Angelica قالت عن هيرد: “ما رأيته خلال هذه التجربة هو أعراض اضطراب الشخصية النرجسية. أتفق مع تشخيص اضطراب الشخصية الحدية”.

وتابعت المعالجة النفسية: “تقول (هيرد) إنها ستقف بجانب شهادتها حتى تموت. بالطبع، الشيء مع النرجسيين أنهم يكذبون. ما هو شعار النرجسي؟ اكذب حتى تموت”.

وأضافت أنجليكا: “لقد كان أسلوب حياتها منذ سن مبكرة للغاية. الكذب إحدى آليات دفاعها. لقد أصبحت ما أصبحت عليه بسبب الإساءة العاطفية والجسدية.”بحسب ما نقلت “ماركا” الإسبانية وترجمت “وطن.

تمضي أنجليكا لتقول إن الكذب أصبح طبيعياً بالنسبة لهيرد. ربما في هذه المرحلة بالكاد تدرك ذلك.

قالت أنجليكا: “الكذب هو طبيعة ثانية بالنسبة لها، إنه أسلوب حياة. هذه المحاكمة برمتها كانت كذبة كبيرة من جانبها. كثير منا، الناجين الحقيقيين من العنف المنزلي يوافقون على ذلك”.وفق قولها

وكانت هيئة المحلفين في ولاية فرجينيا قد حكمت على هيرد بدفع 10.35 مليون دولار لديب، بعد أن توصلت إلى أن هيرد قد شوهت سمعة طليقها فيما يتعلق بالعنف المنزلي .

وقالت هيرد إنها سوف تستأنف الحكم.

كما حكمت هيئة المحلفين بمليوني دولار كتعويض لصالح هيرد في قضية مضادة رفعتها ضد ديب.