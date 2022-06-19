محلل بالتلفزيون الجزائري يدعو الجزائر لفتح قنصلية بجزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة

وطن – شن الكاتب والصحفي التلفزيوني المغربي البارز المصطفى العسري، هجوما عنيفا على محلل سياسي جزائري، ظهر على شاشة تلفزيون الجزائر يدعو بلاده لافتتاح قنصلية في جزيرة “أبو موسى” الإماراتية المحتلة من إيران.

الجزائر وجزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة

وقل “العسري” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، إن مشاهدة محلل سياسي جزائري وفي برنامج مباشر على تلفزيون الجزائر، يدعو دولته لافتتاح قنصلية بالجزيرة الإماراتية المحتلة، اعترافا بسيادة إيران عليها.

☆خطير/ محلل "سياسي" بالتلفزيون الجزائري وفي برنامج مباشر يدعو الدولة الجزائرية🇩🇿 إلى فتح قنصلية بجزيرة أبي موسى🇦🇪 الإماراتية المحتلة من إيران.. تأييدا لفارسية🇮🇷 الجزيرة على غرار القنصلية الإماراتية بالعيون 🇲🇦 — Mustapha Elasri المصطفى العسري (@MustaphaElasri9) June 18, 2022

وقال: “محلل سياسي بالتلفزيون الجزائري وفي برنامج مباشر يدعو الدولة الجزائرية إلى فتح قنصلية بجزيرة أبي موسى الإماراتية المحتلة من إيران تأييدا لفارسية الجزيرة” حسب وصفه.

وأوضح الصحفي المغربي المصطفى العسري، أن ذلك يأتي “على غرار القنصلية الإماراتية بالعيون” وفق قوله.

ويشار إلى أن (وطن) اجتهدت للوصول إلى الفيديو المشار إليه في تغريدة الصحفي المغربي، لكنها لم تعثر عليه فيما يبدو أن البرنامج الذي كان يبث مباشرة لم يعاد نشر حلقته مرة أخرى.

وتبقى المعلومات الواردة على مسؤولية “العسري” الذي نقلها وأكد أنه شاهد الحلقة بنفسه.

قنصلية الإمارات في العيون المغربية

ويشار إلى أنه في نوفمبر من العام 2020، دشنت الإمارات قنصليتها في مدينة العيون المغربية، في خطوة دبلوماسية أشادت بها الرباط.

حفل افتتاح القنصلية الإماراتية في العيون، تم آنذاك بحضور وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، وسفير الإمارات لدى الرباط، العصري الظاهري.

“بوريطة” قال في كلمته بحفل الافتتاح آنذاك إن افتتاح القنصلية في العيون له دلالات سياسية وقانونية.

معتبرا أن هذه الخطوة الدبلوماسية تأكيد على حق المغرب في سيادته في الصحراء ودعم من الإمارات.

وأثارت هذه الخطوة حينها غضب الجزائر وجبهة البوليساريو، معتبرين ذلك تعديا على حقوق الشعب الصحراوي، حيث يعتبر إقليم الصحراء الغربية “ملف نزاع” لم يحسم بعد، معتبرة قرار افتتاح القنصلية الإماراتية بالعيون، اعتراف إماراتي بسيادة المغرب على الصحراء.

جزيرة أبو موسى

ويشار إلى أن جزيرة “أبو موسى” الإماراتية المحتلة هي واحدة من 6 جزر تشكل أرخبيل مضيق هرمز في جنوب الخليج العربي.

واحتلت إيران الجزيرة المشار إليها رفقة جزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى، التي كانت تخضع لسيادة الإمارات في عام 1971، وضمتها إدارياً إلى محافظة “هرمزغان”.

وتطالب الإمارات من خلال المؤسسات الدولية باستعادة سيادتها على جزيرة “أبو موسى” وتعتبرها تابعة لإمارة الشارقة.

وتقع الجزيرة محل الذكر على بعد 94 ميلاً من مدخل الخليج العربي، مقابل ساحل إمارة الشارقة، وتبتعد عن الإماراة الخليجية نحو 60 كيلومتراً، وتقع بجنوب الخليج العربي عند مدخله في مضيق هرمز.

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