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محلل بالتلفزيون الجزائري يدعو الجزائر لفتح قنصلية بجزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة

باسل النجار
كتب باسل النجار
جزيرة أبو موسى watanserb.com

وطن – شن الكاتب والصحفي التلفزيوني المغربي البارز المصطفى العسري، هجوما عنيفا على محلل سياسي جزائري، ظهر على شاشة تلفزيون الجزائر يدعو بلاده لافتتاح قنصلية في جزيرة “أبو موسى” الإماراتية المحتلة من إيران.

الجزائر وجزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة

وقل “العسري” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، إن مشاهدة محلل سياسي جزائري وفي برنامج مباشر على تلفزيون الجزائر، يدعو دولته لافتتاح قنصلية بالجزيرة الإماراتية المحتلة، اعترافا بسيادة إيران عليها.

وقال: “محلل سياسي بالتلفزيون الجزائري وفي برنامج مباشر يدعو الدولة الجزائرية إلى فتح قنصلية بجزيرة أبي موسى الإماراتية المحتلة من إيران تأييدا لفارسية الجزيرة” حسب وصفه.

وأوضح الصحفي المغربي المصطفى العسري، أن ذلك يأتي “على غرار القنصلية الإماراتية بالعيون” وفق قوله.

ويشار إلى أن (وطن) اجتهدت للوصول إلى الفيديو المشار إليه في تغريدة الصحفي المغربي، لكنها لم تعثر عليه فيما يبدو أن البرنامج الذي كان يبث مباشرة لم يعاد نشر حلقته مرة أخرى.

وتبقى المعلومات الواردة على مسؤولية “العسري” الذي نقلها وأكد أنه شاهد الحلقة بنفسه.

قنصلية الإمارات في العيون المغربية

ويشار إلى أنه في نوفمبر من العام 2020، دشنت الإمارات قنصليتها في مدينة العيون المغربية، في خطوة دبلوماسية أشادت بها الرباط.

حفل افتتاح القنصلية الإماراتية في العيون، تم آنذاك بحضور وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، وسفير الإمارات لدى الرباط، العصري الظاهري.

“بوريطة” قال في كلمته بحفل الافتتاح آنذاك إن افتتاح القنصلية في العيون له دلالات سياسية وقانونية.

معتبرا أن هذه الخطوة الدبلوماسية تأكيد على حق المغرب في سيادته في الصحراء ودعم من الإمارات.

وأثارت هذه الخطوة حينها غضب الجزائر وجبهة البوليساريو، معتبرين ذلك تعديا على حقوق الشعب الصحراوي، حيث يعتبر إقليم الصحراء الغربية “ملف نزاع” لم يحسم بعد، معتبرة قرار افتتاح القنصلية الإماراتية بالعيون، اعتراف إماراتي بسيادة المغرب على الصحراء.

جزيرة أبو موسى

ويشار إلى أن جزيرة “أبو موسى” الإماراتية المحتلة هي واحدة من 6 جزر تشكل أرخبيل مضيق هرمز في جنوب الخليج العربي.

واحتلت إيران الجزيرة المشار إليها رفقة جزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى، التي كانت تخضع لسيادة الإمارات في عام 1971، وضمتها إدارياً إلى محافظة “هرمزغان”.

وتطالب الإمارات من خلال المؤسسات الدولية باستعادة سيادتها على جزيرة “أبو موسى” وتعتبرها تابعة لإمارة الشارقة.

وتقع الجزيرة محل الذكر على بعد 94 ميلاً من مدخل الخليج العربي، مقابل ساحل إمارة الشارقة، وتبتعد عن الإماراة الخليجية نحو 60 كيلومتراً، وتقع بجنوب الخليج العربي عند مدخله في مضيق هرمز.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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