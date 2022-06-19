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حياتنا

فيديو “صادم” يكشف إفلاس آمبر هيرد بعد خسارتها قضية التشهير!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إفلاس آمبر هيرد watanserb.com
آمبر هيرد

وطن – يبدو أنّ حياة النجمة آمبر هيرد قد انقلبت رأساً على عقب، بعد خسارتها في “قضية التشهير” أمام زوجها السابق جوني ديب، فبعدما كانت تعيش ترفاً أصبحت في ضيقٍ ماديّ .

إفلاس آمبر هيرد

ونشر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية رصد آمبر هيرد في متجر منخفض التكلفة. حيث شوهدت مع أختها “ويتني” يتفحصان رفوف الملابس داخل المتجر في بريدجهامبتون بنيويورك.وفق TMZ

وعندما أدركت النجمة البالغة من العمر 36 عامًا أنه يتم تصويرها، فرت من المكان تاركة ورائها سلة. حيث كانت قد وضعت بالفعل العديد من الملابس التي كانت على ما يبدو ستشتريها.

ويبدو أن الحكم في دعوى التشهير يمكن أن يكون بمثابة ضربة قاسية لثروة الممثلة وبالتالي يمكن القول إنّ إفلاس آمبر هيرد قد وقع. حيث يؤكد فريقها من المحامين بأنها لا تملك الموارد الكافية لتغطية 8.3 مليون دولار من التعويضات التي منحتها هيئة المحلفين لجوني.

بهذا المعنى، صرح ديب نفسه أنه كان ينوي التنازل عن التعويضات.

ومع ذلك، في ضوء الموقف الذي اتخذته زوجته السابقة، التي ذكرت في عدة مقابلات أنها لا تتراجع عن أي من اتهاماتها وإنها تنوي استئناف قرار المحكمة من خلال محاكمة جديدة، فقد يتغير الوضع.

وكانت هيئة المحلفين في ولاية فرجينيا قد حكمت على هيرد بدفع 10.35 مليون دولار لديب، بعد أن توصلت إلى أن هيرد قد شوهت سمعة طليقها فيما يتعلق بالعنف المنزلي .

آمبر هيرد watanserb.com
وجدت هيئة المحلفين أن آمبر شوهت سمعة زوجها السابق من خلال مقال زعمت فيه أنها كانت ضحية لعنف أُسري

بينما قالت هيرد إنها سوف تستأنف الحكم.

كما حكمت هيئة المحلفين بمليوني دولار كتعويض لصالح هيرد في قضية مضادة رفعتها ضد ديب.

المصدرTMZ - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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