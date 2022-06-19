صديقة والدة آمبر هيرد تفجّر قنبلة وتكشف الأب الحقيقي لابنتها (صور)

وطن – فجّرت صديقة والدة الممثلة آمبر هيرد، قنبلة عن هوية والد ابنتها “أونا بايج هيرد” والتي انجبتها من أمّ بديلة.

وفقاً لشبكة “جيو” التلفزيونية، فقد كشفت صديقة والدة الممثلة أن الأخيرة عندما كانت هيرد تواعد الملياردير إيلون ماسك، اتخذ الثنائي قرارًا بتجميد البويضات، مشيرةً إلى أن مالك تسلا هو الأب الحقيقي لطفلة هيرد.

ووفق التقرير فقد اضطرت “هيرد”، إلى طريقة تأجير الأرحام، لأنها لم تستطع حمل طفل بسبب مشاكل الخصوبة.

وتبلغ ابنة هيرد من العمر الآن عامًا واحدًا.

وكشفت أمبر في مقابلة سابقة أنها “خططت” ولادة أونا بشروطها الخاصة.

آمبر هيرد أنجبت ابنتها “أونا” عن طريق أمّ بديل في يوليو 2021.

ولم يصرّح إيلون ماسك، أو آمبر هيرد، بأيّ معلومة حول تلك التقارير التي تشير إلى أنّ الملياردير هو الأب الفعلي لابنة النجمة.

وخلال قضية جوني ديب، تحدثت الممثلة عن كونها أماً، حيث تساءل الكثير من المعجبين عما إذا كان الملياردير إيلون ماسك هو والد الطفلة!.وفق ما ذكره موقع “scmp”

يشير الموقع إلى أنّ هناك شائعات أن والد “أونا بايج هيرد”، قد يكون إليون ماسك، كمتبرع محتمل للحيوانات المنوية .