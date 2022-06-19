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صديقة والدة آمبر هيرد تفجّر قنبلة وتكشف الأب الحقيقي لابنتها (صور)

ارتبطت النجمة بالملياردير إيلون ماسك لفترة قبل انفصالهما

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
والد ابنة آمبر هيرد watanserb.com
آمبر هيرد وابنتها (انستغرام)

وطن – فجّرت صديقة والدة الممثلة آمبر هيرد، قنبلة عن هوية والد ابنتها “أونا بايج هيرد” والتي انجبتها من أمّ بديلة.

ابنة آمبر هيرد
ابنة آمـبر هيرد

وفقاً لشبكة “جيو” التلفزيونية، فقد كشفت صديقة والدة الممثلة أن الأخيرة عندما كانت هيرد تواعد الملياردير إيلون ماسك، اتخذ الثنائي قرارًا بتجميد البويضات، مشيرةً إلى أن مالك تسلا هو الأب الحقيقي لطفلة هيرد.

إيلون ماسك ارتبط بعلاقة عاطفية مع آمبر هيرد
إيلون ماسك ارتبط بعلاقة عاطفية مع أمبر هيرد

ووفق التقرير فقد اضطرت “هيرد”، إلى طريقة تأجير الأرحام، لأنها لم تستطع حمل طفل بسبب مشاكل الخصوبة.

وتبلغ ابنة هيرد من العمر الآن عامًا واحدًا.

أونا ابنة آمبر هيرد
أونا ابنة أمبر هيرد

وكشفت أمبر في مقابلة سابقة أنها “خططت” ولادة أونا بشروطها الخاصة.

آمبر هيرد أنجبت ابنتها “أونا” عن طريق أمّ بديل في يوليو 2021.

ولم يصرّح إيلون ماسك، أو آمبر هيرد، بأيّ معلومة حول تلك التقارير التي تشير إلى أنّ الملياردير هو الأب الفعلي لابنة النجمة.

وخلال قضية جوني ديب، تحدثت الممثلة عن كونها أماً، حيث تساءل الكثير من المعجبين عما إذا كان الملياردير إيلون ماسك هو والد الطفلة!.وفق ما ذكره موقع “scmp

يشير الموقع إلى أنّ هناك شائعات أن والد “أونا بايج هيرد”، قد يكون إليون ماسك، كمتبرع محتمل للحيوانات المنوية .

المصدرscmp - geo.tv - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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