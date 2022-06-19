حسني عبدربه.. أول رد على الفضيحة التي أحدثتها له ابنته المراهقة في بث مباشر

وطن- تسببت “نور” ابنة لاعب منتخب مصر ونادي الإسماعيلي السابق حسني عبدربه، بفضحية كبيرة له على مواقع التواصل في مصر بعد خروجها في بث مباشر على حسابها بـ”انستغرام” وكشفها معلومات خاصة ع حياة أسرتها.

ابنة حسني عبدربه تفضحه على الهواء

وتصدر اسم “حسني عبدربه” محركات بحث جوجل بمصر، عقب نشر ابنته لهذا المقطع الذي كشفت فيه عن مشاكل خاصة بها وبوالدتها التي طلقها “عبدربه”، وتدواله على نطاق واسع.

وبحسب الفيديو الذي طالعته (وطن) فقد كشفت نور حسني عبدربه، عن تعسف والدها معها لدرجة أنه قام بضربها هندما طلبت من أن يعطيها 200 جنيه، بينما كان يعطيهم سابقا نفقة شهرية قيمتها 20 ألف جنيه.

كما اتهمت نور والدها بالتنمر عليها وسط أصدقائه والسخرية من شكلها بسبب زيادة وزنها.

وخاضت ابنة حسني عبدربه كذلك في تفاصيل علاقة والدها ووالدتها المطلقين، واتهمته بظلم والدتها وإهانتها لأجل زوجته الثانية.

وقالت ما نصه:”كنت بتضحك على ماما وتقولها دي بنت صغيرة.. اهي الصغيرة كبرت وانت اتجوزتها.. ومراتك التانية دي اصلا لفت على اللعيبة كلها” حسب وصفها.

وهاجمت نور والدها بشدة وقالت:”بابا إنسان مريض وحركاته كلها قذرة.. ووصلني لمرحلة إني كنت بدعي عليه.”

وزعمت نور حسني عبدربه أن والدها، مدير الكرة الحالي بنادي الإسماعيلي، ظل لمدة عام كامل لا ينفق عليها هي وإخوتها.

كما تطرقت نور حسني عبدربه، لتفاصيل أخرى ومشاكل شخصية تسببت بإحراج كبير جدا لوالدها.

أول رد لحسني عبدربه على فيديو ابنته نور

وفي أول رد لمدير الكرة بنادي الإسماعيلي على الفيديو الذي قلب مصر وصار حديث السوشيال ميديا، عبر “عبدربه” عن صدمته مما فعلته ابنته.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الوطن سبورت” عن مصدر مقرب من حسني عبدربه، أنه يرفض التعليق على فيديو ابنته، الذي غزا المواقع.

وأوضح المصدر أن “عبدربه” يلتزم الصمت موضحا بنفس الوقت أنه مصدوم من الفيديو بسبب حبه الشديد لأولاده من طليقته.

ونقلت الصحيفة عن ذات المصدر قوله إن حسني عبدربه “لا يتأخر في توفير كل احتياجات أبنائه من زوجته الأولى ويحرص على التواجد معهم دائما.

وتابع أنه لا توجد خلافات بين “عبدربه” وطليقته وأولاده، وأنه على علاقة طيبة مع ابنته “نور” صاحبة الفيديو.

وأوضح المصدر كذلك أن حسني عبدربه يمنح طليقته وأولاده نفقة شهرية، كما يلتزم بسداد جميع المصروفات الخاصة بتعليمهم.