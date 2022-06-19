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بعد جدل عرض ولي عهد الأردن لـ آتيا دانيز.. الأمير الحسين يتوجه لمدينة ساحلية خارج البلاد

باسل النجار
كتب باسل النجار
الأمير الحسين آتيا دانيز watanserb.com
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني - المغنية التركية آتيا دانيز

وطن – تتصدر أنباء العرض المزعوم الذي قدمه ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله، للمغنية التركية الشهيرة “آتيا دانيز”، بقيمة 100 ألف دولار مقابل الغناء في عيد ميلاده حديث الأردنيين منذ أيام.

وبعد خروج المغنية التركية عن صمتها وكشفها حقيقة هذا العرض، بأنها تعرضت لخداع من “طرف ثالث“، يركز الأردنيون حاليا على أحدث أخبار ولي العهد وتحركاته.

وفي هذا السياق أفاد الديوان الملكي الأردني بأن الأمير الحسين بن عبدالله، توجه، الأحد، رفقة والده ملك الأردن إلى مدينة شرم الشيخ الساحلية في مصر.

وذكر بيان للديوان الملكي رصدته (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر، أن الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين ولي العهد، غادر البلاد متوجها إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأوضح الديوان أن ذلك يأتي ضمن زيارة عمل يلتقي خلالها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

فيما لم يكشف الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني المزيد من التفاصيل عن الاجتماع.

حقيقة عرض ولي عهد الأردن لـ “آتيا دانيز”

وكانت المغنية التركية “آتيا دانيز” حقيقة ما أثير حول عرض بـ100 ألف دولار قدمه لها ولي عهد الأردن، للموافقة على إحياء عيد ميلاده يوم 28 يونيو.

“آتيا” وفي مداخلة لها عبر قناة “TV8” التركية، أكدت أنها تعرضت لعملية خداع من قبل طرف ثالث فيما يتعلق بالعرض الخاص الذي قدمه ولي عهد الأردن.

ولفتت المغنية التركية إلى أن الطرف الثالث ربما يكون أحد مساعديها، حسب وصفها.

وكانت صحيفة “حريت” التركية قد نشرت الخبر قبل أن تقوم بحذفه لاحقا، بعد أن نقلته العديد من الصحف والمواقع العربية.

وكان الخبر يزعم أن الحسين بن عبد الله عرض على آتيا مبلغ 100 ألف دولار لتصعد على خشبة المسرح في عيد ميلاده وتغني باللغة العربية وتقوم بالعزف على الدربوكة”.

المصدرالديوان الملكي الأردني + يوتيوب + حريت
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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