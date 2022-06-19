الهند.. ذبح إمام مسلم بالسكين في المسجد وهو نائم لدفاعه عن الرسول

وطن- يواصل متطرفون هندوس جرائهم بحق المسلمين في الهند تحت رعاية الحزب الحاكم برئاسة مودي، حيث قتل إمام مسجد في مدينة “سيوان” بولاية “بيهار” الهندية نحراً أثناء نومه داخل أحد المساجد.

ونقل موقع “ الجزيرة نت” عن وسائل إعلام هندية قولها إن الإمام المُسنّ محمد صافي قُتل فجر، يوم الجمعة 10 يونيو/حزيران، حيث كان نائمًا في المسجد بقرية خاليسبور.

وذلك قبل أن يدهمه عدد من المتطرفين الهندوس ويذبحوه بسكين ليتركوه ينزف حتى الموت، وعند قدوم المصلين فجر اليوم التالي اكتشفوا الجثة وأخبروا الشرطة وعائلة الضحية.

وأدانت “الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام” تلك الجريمة، وقالت في حسابها على تويتر “استشهاد إمام مسجد بولاية بيهار، لأنه حث المسلمين على الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد التعرض له من قِبل المتحدثين الرسميين باسم حزب مودي”.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق في الجريمة، بينما دشن آخرون وسماً على تويتر بعنوان “العدالة لإمام سيوان” لمحاسبة القتلة ومكافحة الكراهية ضد المسلمين في الهند.

نحروه وهو نائم، هندوس يقتلون إمام مسجد بنحره بمدينة سيوان شرق #الهند ومطالبات بمحاسبة المجرمين عبر وسم "العدالة لإمام سيوان"#JusticeForSiwanMaulvi pic.twitter.com/asayK9JYer — الأردنية نت (@alurdunyya) June 19, 2022

وعلقت “ريدة” بقولها: “على كل الدول التي تدخل ويعمل لديها هندوس يجب طردهم للهند.”

وأضافت متسائلة:” إلى متى سيبقى هذا الصمت عن جرائم الهندوس بحق المسلمين.. الله أكبر والعزة لله”.

ماذا لو كان المقتول مجوسيّاّ أو يهوديّا؟

أما “مهند حليمة” فقال: “عليكم أن تتخيّلوا معي الخبر بالشكل التالي: مقتل أحد المطارنة أثناء نومه وهو في الكنيسة.”

وأردف:”لو كان المقتول مجوسيّاّ أو يهوديّا او من مسيحي أوروبا وأميركا لقامت الدنيا ولم تقعد.”

عليكم أن تتخيّلوا معي الخبر بالشكل التالي:

مقتل أحد المطارنة أثناء نومه وهو في الكنيسة

لو كان المقتول مجوسيّاّ او يهوديّا او من مسيحي أوروبا وأميركا لقامت الدنيا ولم تقعد

والله لو تهدّد دول الخليج بإيقاف وترحيل العمالة الهندية لقبٌل الهندوس أحذيتنا #العدالة_لإمام_سيوان #هدّدوا pic.twitter.com/G72CnDnCAJ — مهند حليمة (@mouhanad_halema) June 19, 2022

وأعرب حليمة عن اعتقاده “أن دول الخليج لو تهدد بإيقاف وترحيل العمالة الهندية لقبٌل الهندوس أحذيتنا.”

وساهمت سياسة انفتاح دول الخليج العربي على حكومة مودي، بمزيد من الاضطهاد ضد المسلمين في الهند.

وفي هذا السياق قال حساب “الرادع المغربي”، إن الهندوس يعيشون في أمن وأمان تحت حكم المسلمين في الخليج، بينما يعيش المسلمون في اضطهاد وقمع تحت حكم الهندوس في الهند.

“بشاعة مقززة”

ورأت “ليلى بن ساسي” أن الهندوس المجرمون أبشع من داعش، لكن العالم-كما قالت- لا يلتفت عندما يُذبح إمام مسلم داخل مسجده.

واستدركت: “بشاعة مقززة أين أولئك المنافقين الذين ينبذون إرهاب داعش ؟ وينتفضون لجريدة فرنسية هي أصلا قبيحة ؟ لماذا لا يرفعون صوتهم ضد هذا الظلم البائس في الهند”.

الهندوس المجرمون ابشع من داعش لكن العالم لا يلتفت لما امام مسلم ي ذ ب ح داخل مسجده ،بشاعة مقززة اين اولئك المنافقين الذين ينبذون ارهاب داعش ؟ وينتفضون لجريدة فرنسية هي اصلا قبيحة ؟ لماذا لا يرفعون صوتهم ضد هذا الظلم البائس في الهند ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل #العدالة_لإمام_سيوان — Layla Bensassi (@LaylaBe4) June 19, 2022

وعقّب “مدثر العوض” متحسرا على أوضاع المسلمين بقوله: “أنّى اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصاً جناحاه.

أنّى اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصاً جناحاه#العدالة_لإمام_سيوان pic.twitter.com/CoVaErmuK3 — مدثر العوض (@Modather_alawad) June 19, 2022

وقالت صاحبة حساب باسم” بنت السلاطين” بنبرة تساؤل “أي هوان هذا الذي يحدث للمسلمين في الهند! وسط تخاذل ٢ مليار مسلم إمام يذبحه الهندوس وهو نائم بالمسجد.”

أي هوان هذا الذي يحدث للمسلمين في الهند! وسط تخاذل ٢ مليار مسلم

إمام يذبحه الهندوس وهو نائم بالمسجد

حسبنا الله ونعم الوكيل #العدالة_لإمام_سيوان https://t.co/djlHvKPsZB — بنت السلاطين🇴🇲 (@bintalnoor29) June 19, 2022

وعلق “حمزة العرجة”:”الهند تتعدى ولا ملجم.. أي ذل نعيشه.”

واستدرك “العرجة” مستذكراً قصة الحجاج ابن يوسف الثقفي، الذي قام بفتح الهند وضمها للدولة الأموية لأن امرأة اغتصبت في الهند”.

الهند تتعدى ولا ملجم

أي ذل نعيشه

رحم الله الحجاج ابن يوسف الثقفي

عندما أغتصبت مسلمة في الهند قام بفتح الهند وضمها للدولة الأموية#العدالة_لإمام_سيوان — حمزة العرجه (@ArjahHamza) June 19, 2022

وقال أحد المغردين “الآن المسجد، والأئمة في المسجد ليسوا آمنين، يجب على شرطة بيهار التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وبكل حزم، بعض الأوغاد يحاولون رمي بيهار في أتون نيران الكراهية”.

وطالب آخر بأن تلقي شرطة بيهار القبض على الإرهابيين بأسرع وقت ممكن، ومصادرة ممتلكاتهم والحكم عليهم بعقوبة الإعدام”.

العنصرية ضد المسلمين في الهند برعاية الحزب الحاكم

يُذكر أن موجة كراهية واستهداف الأقليات المسلمة من المتطرفين الهندوس، أخذت بعدًا آخر بعد الحملة داخل الهند وخارجها ضد تصريحات عضو في الحزب الحاكم مسيئة للنبي محمد ﷺ في 30 مايو/أيار.

ويشكل المسلمون نحو 13% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.