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رياضة

التعادل سيد الموقف بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز watanserb.com
مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

وطن – خيم التعادل الإيجابي بين الأهلي والزمالك، الأحد، بهدفين لكليهما، في الجولة ال20 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز على ميدان ملعب ” استاد السلام” في العاصمة المصرية (القاهرة).

وأحرز فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، أولى أهداف مباراة القمة في الدقيقة ال12 عن طريق النجم المهاري محمد شريف.

مباراة الأهلي والزمالك

وأدرك الغريم الزمالك البيضاوي هدف التعادل في الدقيقة ال68 من توقيع المغربي أشرف بن شرقي، بعد عرضية رائعة من المخضرم شيكابالا.

كما وعزز الزمالك هدف التقدم في نتيجة المباراة بهدف مباغت عن طريق صانع الهدف الأول شيكابالا في الدقيقة ال76، قبل أن يدرك صلاح محسن هدف التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة ال80.

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وتفوق فريق الأهلي على نظيره الزمالك على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 56%، على عكس الأخير الذي تسديداته إلى 9 تسديدات والاستحواذ ب44%.

تشكيلة الأهلي المصري

ولعب المدرب سامي قمصان المؤقت بتشكيلة أساسية أمام غريمه الزمالك، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أحمد عبد القادر رضوان، محمد شريف، بيرسي تاو.

تشكيلة الزمالك

ودخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه الأهلي، حيث كان في حراسة المرمى محمد عواد.

وتواجد في دفاع الفريق كلاً من: سيد محمد عبدالله، محمد عبد الغني، محمود حمدي، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، كما وكان في خط الوسط كلاً من اللاعبين، أحمد سيد زيزو، محمد أشرف روقا، إمام عاشور، أشرف بن شرقي.

كما واعتمد المدرب في خط الهجوم على اللاعب عمر السعيد كرأس حربة.

وبهذا التعادل ما زال فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز برصيد 41 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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