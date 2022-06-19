التعادل سيد الموقف بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري (فيديو)

وطن – خيم التعادل الإيجابي بين الأهلي والزمالك، الأحد، بهدفين لكليهما، في الجولة ال20 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز على ميدان ملعب ” استاد السلام” في العاصمة المصرية (القاهرة).

وأحرز فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، أولى أهداف مباراة القمة في الدقيقة ال12 عن طريق النجم المهاري محمد شريف.

مباراة الأهلي والزمالك

وأدرك الغريم الزمالك البيضاوي هدف التعادل في الدقيقة ال68 من توقيع المغربي أشرف بن شرقي، بعد عرضية رائعة من المخضرم شيكابالا.

"أنا هنا هنا يابن الحلال لا عايزة جاه ولا كتر مال" 🗣️ هدف تعادل الأهلي عن طريق رأسية من صلاح محسن في شباك الزمالك ⚽️ برعاية Vatika Styling Gel pic.twitter.com/fmw2M7z6zB — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2022

كما وعزز الزمالك هدف التقدم في نتيجة المباراة بهدف مباغت عن طريق صانع الهدف الأول شيكابالا في الدقيقة ال76، قبل أن يدرك صلاح محسن هدف التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة ال80.

بعد صناعته للهدف الأول.. شيكابالا يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك الأهلي ⚽️ برعاية Hardee's Arabia pic.twitter.com/gkwNrRjQj5 — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2022

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وتفوق فريق الأهلي على نظيره الزمالك على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 56%، على عكس الأخير الذي تسديداته إلى 9 تسديدات والاستحواذ ب44%.

احتفال محمد شريف بعد تسجيل الهدف الأول في شباك الزمالك 🦅 pic.twitter.com/dj1xUgjvyU — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2022

تشكيلة الأهلي المصري

ولعب المدرب سامي قمصان المؤقت بتشكيلة أساسية أمام غريمه الزمالك، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

"من مكان شيكابالا" 🗣️ أشرف بن شرقي يسجل هدف التعادل للزمالك في شباك الأهلي بعد عرضية من شيكابالا ⚽️ شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/qlAdKB9K2c برعاية Shell pic.twitter.com/MosT1kZSCs — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2022

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أحمد عبد القادر رضوان، محمد شريف، بيرسي تاو.

تشكيلة الزمالك

ودخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه الأهلي، حيث كان في حراسة المرمى محمد عواد.

وتواجد في دفاع الفريق كلاً من: سيد محمد عبدالله، محمد عبد الغني، محمود حمدي، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، كما وكان في خط الوسط كلاً من اللاعبين، أحمد سيد زيزو، محمد أشرف روقا، إمام عاشور، أشرف بن شرقي.

لقطات من مباراة فريقنا أمام الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 📸🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/E4GhLM5V9O — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2022

كما واعتمد المدرب في خط الهجوم على اللاعب عمر السعيد كرأس حربة.

وبهذا التعادل ما زال فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز برصيد 41 نقطة لهذا الموسم.

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