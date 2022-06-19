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رياضة

الترجي يستعيد صدارة الدوري التونسي بعد هزيمة الإفريقي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الترجي والإفريقي في الديربي التونسي watanserb.com
الترجي يستعيد صدارة الدوري التونسي بعد فوزه على الإفريقي

وطن – استعادة الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي للدرجة الممتازة، بعد فوزه الثمين والمثير على الإفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الثامنة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (ملعب 14جانفي).

وافتتح الترجي الهدف الأول في الدقيقة ال20 عن طريق المدافع الجزائري محمد أمين توغاي داخل شباك منافسه الخصم الإفريقي، ليدرك الأخير هدف التعادل في الدقيقة ال34 من توقيع زهير الذوادي من ركلة جزاء.

أهداف الترجي والإفريقي

وأحرز الترجي التونسي هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال44 عن طريق فوسيني كوليبالي، كما وسجل الليبي حمدو الهوني الهدف الثالث في الدقيقة ال92 من الوقت البديل لصالح الترجي التونسي.

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وبهذا الفوز تمكن فريق الترجي التونسي من استعادة صدارة جدول الترتيب قبل جولتين على نهاية الموسم، عقب فوزه على الإفريقي.

كما وشهدت المباراة طرد النجم الجزائري عبد القادر بدران في الدقيقة ال29 لاعب الترجي التونسي من المباراة، عقب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

تشكيلة الترجي أمام الإفريقي 

ودخل المدرب نبيل معلول المباراة أمام منافسه الإفريقي بتشكيلة أساسية، حيث كان في مركز حراسة المرمى محمد صدقي دبشي.

كما وجاء في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، عبد القادر بدران، إلياس شتي، محمد علي اليعقوبي، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: محمد علي بن رمضان، صابر بوغرين، فوسينى كوليبالى، زيد مشموم.

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وفي الهجوم اعتمد المدرب على ثلاثي اللاعبين، حمدو الهوني، محمد علي بن حمودة، أنيس بدري.

ترتيب الدوري التونسي  

ويعتلي الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي الممتاز برصيد 20 نقطة، كما ويليه فريق المنستيري في المركز الثاني من الترتيب برصيد 18 نقطة.

وجاء فريق الصفاقسي في ثالث جدول الترتيب برصيد 14 نقطة. كما وبفارق نقطة وحيدة عن الإفريقي الذي آتى في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وفي المركز الخامس آتى النجم الساحلي برصيد 11 نقطة، بينما في أدنى الترتيب جاء اتحاد بن فردان برصيد 3 نقاط لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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