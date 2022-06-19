الترجي يستعيد صدارة الدوري التونسي بعد هزيمة الإفريقي (فيديو)

وطن – استعادة الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي للدرجة الممتازة، بعد فوزه الثمين والمثير على الإفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الثامنة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (ملعب 14جانفي).

وافتتح الترجي الهدف الأول في الدقيقة ال20 عن طريق المدافع الجزائري محمد أمين توغاي داخل شباك منافسه الخصم الإفريقي، ليدرك الأخير هدف التعادل في الدقيقة ال34 من توقيع زهير الذوادي من ركلة جزاء.

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الدوري التونسي 🇹🇳 |

الترجي الرياضي يحافظ على صدارته لمجموعة التتويج بعد فوزه 3 – 1 على النادي الإفريقي#قنوات_الكاس pic.twitter.com/9SOmtpsO94 — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 19, 2022

أهداف الترجي والإفريقي

وأحرز الترجي التونسي هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال44 عن طريق فوسيني كوليبالي، كما وسجل الليبي حمدو الهوني الهدف الثالث في الدقيقة ال92 من الوقت البديل لصالح الترجي التونسي.

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وبهذا الفوز تمكن فريق الترجي التونسي من استعادة صدارة جدول الترتيب قبل جولتين على نهاية الموسم، عقب فوزه على الإفريقي.

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الدوري التونسي 🇹🇳 |

هدف | رغم النقص العددي الا أن الترجي الرياضي يتقدم من جديد على النادي الإفريقي عن طريق فوسيني كوليبالي في الدقيقة 44 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/fO3noD2uWJ — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 19, 2022

كما وشهدت المباراة طرد النجم الجزائري عبد القادر بدران في الدقيقة ال29 لاعب الترجي التونسي من المباراة، عقب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

تشكيلة الترجي أمام الإفريقي

ودخل المدرب نبيل معلول المباراة أمام منافسه الإفريقي بتشكيلة أساسية، حيث كان في مركز حراسة المرمى محمد صدقي دبشي.

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الدوري التونسي 🇹🇳 |

هدف | محمد أمين توغاي يضع الترجي الرياضي في المقدمة في الدقيقة 20 أمام النادي الإفريقي#قنوات_الكاس pic.twitter.com/sza9EvY2HT — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 19, 2022

كما وجاء في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، عبد القادر بدران، إلياس شتي، محمد علي اليعقوبي، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: محمد علي بن رمضان، صابر بوغرين، فوسينى كوليبالى، زيد مشموم.

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وفي الهجوم اعتمد المدرب على ثلاثي اللاعبين، حمدو الهوني، محمد علي بن حمودة، أنيس بدري.

ترتيب الدوري التونسي

ويعتلي الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي الممتاز برصيد 20 نقطة، كما ويليه فريق المنستيري في المركز الثاني من الترتيب برصيد 18 نقطة.

وجاء فريق الصفاقسي في ثالث جدول الترتيب برصيد 14 نقطة. كما وبفارق نقطة وحيدة عن الإفريقي الذي آتى في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وفي المركز الخامس آتى النجم الساحلي برصيد 11 نقطة، بينما في أدنى الترتيب جاء اتحاد بن فردان برصيد 3 نقاط لهذا الموسم.

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