اشتباكات مسلحة داخل قصر هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري.. ماذا يحدث؟

وطن- اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في اللاذقية، بين عناصر من الأمن العسكري، وعناصر يتبعون سليمان هلال الأسد.

وأفاد نشطاء أن الاشتباكات اندلعت بعد محاصرة قصر هلال الأسد لاعتقاله فقام عناصر الثاني بإطلاق قذائف أربي جي من داخل قصر هلال الأسد وتفجير سيارة للأمن العسكري وسط أنباء عن مقتل ضابط كبير وبعض مرافقيه أثناء الاقتحام.

و”سليمان الأسد” هو ابن هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري وقائد قوات ما عٌرف بـ “مليشيات الدفاع الوطني“، والذي قتل في المعارك ضد مقاتلي الفصائل في كسب بريف اللاذقية في اذار/مارس 2014.

לפני חמש שנים בן הדוד של אסד, סולימאן הילאל אל-אסד, רצח קצין בחיל האוויר הסורי אחרי שעקף אותו בכביש. בימים האחרונים הוא שוחרר 15 שנה לפני תום ריצוי עונשו והחגיגה בעיצומה… pic.twitter.com/lvdrg6FxNx — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) December 1, 2020

قتل مهندساً أمام زوجته وأطفاله

واتهم سليمان الأسد بقتل العميد المهندس في قوات النظام السوري “حسان الشيخ” أمام أطفاله وزوجته في مدينة اللاذقية بسبب خلاف مروري يوم 7 أغسطس آب 2015.

وتسببت هذه الجريمة التي ارتكبها الأسد بموجة من الغضب في أوساط الموالين للنظام بمدينة اللاذقية، وخروج تظاهرات حينها تطالب بإعدامه.

ودفعت الخشية من تزايد رقعة الاحتجاجات بين صفوف العلويين إلى تحرك النظام السوري وإلقاء القبض على سليمان الأسد.

“مراهق أسدي”

وبحسب ناشطين احتاج هذا “المراهق الأسدي” حينها إلى رتل عسكري خاص أتى من دمشق بأمر من القصر الجمهوري ” الأسد شخصياً” لاعتقاله، بعدما كثُرت بحقه الشكاوى والدعاوى وخصوصا من الدائرة الضيقة للأمن والعسكريين في منطقته.

حيث كان ينصب الحواجز بالاستعانة بعدد من سيارات والده ومرافقته الخاصة, ليبدأ مسلسل الاعتداءات والانتهاكات التي وصلت إلى درجة تصفية كل شاب لا يروقه.

استمر في جرائمه وتشبيحه

ولم يتوقف سليمان الأسد عن ممارسة إجرامه وتشبيحه بعد الإفراج عنه في العام في ديسمبر 2021. بل قام بإطلاق النار على الشاب “مجد غسان سعيد”.

كما طعن رجلاً وزوجته بسلاحه في منطقة “المشروع العاشر: بمدينة اللاذقية بعد مشادة كلامية فيما بينهم.

وعبر نشطاء عن اعتقادهم بأن هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها ستمر وكأن شيئاً لم يكن.

فلم يسبق خلال نصف قرن من حكم عائلة الأسد، أن أدين أي من أبنائها أو المقربين منها بأي جرم، على الرغم أن جميع شباب عائلة الأسد دون استثناء هم مجرمون وقتلة ولصوص وشبيحة ومهربين.