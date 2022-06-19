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اقتصاد

ارتفاع جديد بسعر الدولار في السودان.. السوق السوداء تعود بقوة

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن- شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية “السوداء”، مقابل الجنيه السوداني ارتفاعا جديدا.

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

وبحسب متعاملين في هذه السوق فقد تخطى سعر الدولار الآن في السوق السوداء، حاجز الـ570 جنيها، لتتخطى أسعار أمس ويفوق السعر فيها أيضا السعر داخل البنوك.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أيام من انخفاض سعر الدولار داخل السوق الموازي، عقب ضربة وجهتها السلطات لتجار العملة.

سعر الدولار اليوم في السودان بالبنوك

وجاء سعر الدولار اليوم في السودان عند 566.50 جنيها للشراء، و570.74 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

بينما جاءت أسعار بنك “أم درمان” أعلى، حيث بلغ سعر شراء الدولار داخل البنك المشار إليه 568 جنيها، مقابل 572.26 جنيها للبيع، وفق أحدث نشرة أسعار للبنك، اليوم 19 يونيو 2022.

سعر اليورو في السودان

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 596.5 جنيها للشراء، و600.9 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 675.92 جنيه للشراء، و680.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 155 جنيها للشراء، مقابل 156.1 جنيه للبيع.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية حادة، إذ تقول إحصاءات حكومية إن 77% من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر، وأن دخل الفرد اليومي في السودان لا يتجاوز دولارا واحدا في اليوم.

وبيّنت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة البطالة في السودان إلى 19%، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%.

توقعات سعر الدولار

ورجح محللون سودانيون مختصين بالشأن الاقتصادي في تصريحات لـ(وطن)، أن تشهد أسعار الدولار ارتفاعا كبيرا داخل السوق الموزاي خلال هذا الأسبوع.

ويعاني الاقتصاد السوداني أزمة اقتصادية حادة، بسبب ارتباك المشهد السياسي، تسببت بانتكاسة كبيرة للعملة الوطنية.

وفاقم هذه الأزمة جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي برمته، وكذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. ارتفاع كبير مفاجئ

 

المصدر رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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