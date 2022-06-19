ارتفاع جديد بسعر الدولار في السودان.. السوق السوداء تعود بقوة

وطن- شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية “السوداء”، مقابل الجنيه السوداني ارتفاعا جديدا.

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

وبحسب متعاملين في هذه السوق فقد تخطى سعر الدولار الآن في السوق السوداء، حاجز الـ570 جنيها، لتتخطى أسعار أمس ويفوق السعر فيها أيضا السعر داخل البنوك.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أيام من انخفاض سعر الدولار داخل السوق الموازي، عقب ضربة وجهتها السلطات لتجار العملة.

سعر الدولار اليوم في السودان بالبنوك

وجاء سعر الدولار اليوم في السودان عند 566.50 جنيها للشراء، و570.74 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

بينما جاءت أسعار بنك “أم درمان” أعلى، حيث بلغ سعر شراء الدولار داخل البنك المشار إليه 568 جنيها، مقابل 572.26 جنيها للبيع، وفق أحدث نشرة أسعار للبنك، اليوم 19 يونيو 2022.

سعر اليورو في السودان

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 596.5 جنيها للشراء، و600.9 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 675.92 جنيه للشراء، و680.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 155 جنيها للشراء، مقابل 156.1 جنيه للبيع.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية حادة، إذ تقول إحصاءات حكومية إن 77% من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر، وأن دخل الفرد اليومي في السودان لا يتجاوز دولارا واحدا في اليوم.

وبيّنت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة البطالة في السودان إلى 19%، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%.

توقعات سعر الدولار

ورجح محللون سودانيون مختصين بالشأن الاقتصادي في تصريحات لـ(وطن)، أن تشهد أسعار الدولار ارتفاعا كبيرا داخل السوق الموزاي خلال هذا الأسبوع.

ويعاني الاقتصاد السوداني أزمة اقتصادية حادة، بسبب ارتباك المشهد السياسي، تسببت بانتكاسة كبيرة للعملة الوطنية.

وفاقم هذه الأزمة جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي برمته، وكذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.