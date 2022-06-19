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أحرج محمد بن سلمان.. سياسي يمني يفجر مفاجأة صادمة بشأن الخمور في السعودية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الخمور السعودية watanserb.com
سياسة محمد بن سلمان الانفتاحية سمحت بتعاطي الخمور في السعودية

وطن – فجر السياسي اليمني علي البخيتي، مفاجآت مدوية عن انتشار الخمور في المملكة العربية السعودية.

البخيتي قال عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إنه شرب خمورًا في السعودية خلال شهرين أضعاف ما شربه في العاصمة البريطانية لندن خلال سنتين.

وتساءل البخيتي: “متى تقنن المملكة سوق المشروبات الكحولية لتستفيد خزينتها من الضريبة ولتتمكن أجهزتها الصحية من مراقبة الجودة؟ هناك مليارات الدولارات تهدر بسبب إنكار واقع موجود”.

وزعم البخيتي أن السعودية يوجد بها أفخر الأنواع التي لا يوجد لها مثيل في لندن وباريس، وتابع: “السعودية ليست مسجدا كبيرا وسوقا لبول البعير كما يتصور البعض”.

وتفاعل نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، مع ما كشفه البخيتي، إذ قالت “Gwen Melborn”: “استنى و شوف كيف مكه و المدينة سيصبحون مثل الڤاتيكان و باقي المملكة ستحلل المشروب و القمار. اصبر وسترى”.

وسخر “Ahmed Ezy”: “والحشيش ايضا”.

وكتب “أسامة القاضي”: “هو مقنن وعليه ضريبة ولكن في أماكن معينة ومحددة”.

وزاد “عبدالله عمر الجلعود”: “الخمور موجودة أكثر مما في البحرين والإمارات لكن من تحت الطاوله وبأغلى الأسعار والمصادر كثيرة”.

ويقود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سياسة يراها انفتاحا، لكنها تتضمن إفراغ الهوية السعودية المحافِظة، وهو ما جعل الحاكم الفعلي للمملكة محل انتقادات كبيرة.

وتعرضت المملكة بفعل سياسات محمد بن سلمان لشجب دولي وتوبيخ زاد تحديدا مع مقتل الصحافي جمال خاشقجي وتنفيذ حملات واسعة لملاحقة الناشطين، لكن السلطات تعمل على تخفيف القيود الاجتماعية للتغطية على الانتقادات الموجهة لها.

وفيما يخص جزئية الخمور تحديدا، فقد سبق أن تحدثت مصادر سعودية عن أن السلطات بصدد إجراء تخفيف لقوانين تعاطي الخمور في المملكة، بما يتضمن ترخيص استيراد الخمور.

وأحد الدوافع الذي تحرك محمد بن سلمان يتمثل في محاولة جذب أكبر عدد ممكن من السياح إلى المملكة وتحديدا صوب منتجعات البحر الأحمر السياحية، في تجربة أشبه ما تكون بتجربة الإمارات.

وضمن هذا التوجه الجديد، سبق أن روجت وسائل إعلامية سعودية لبيع وتناول الخمور والمسكرات في المملكة، في خطوة فسرها منتقدون للسلطات بأنها تعكس إصرار ولي العهد على تكريس خطط الفساد والانحلال.

وكانت قناة “إم بي سي” السعودية، قد بثّت تقريرا عن فوائد شرب الخمور والمسكرات المستوردة داخل بلاد الحرمين، وحذرت من ظاهرة انتشار الخمور المغشوشة في المملكة، والتي وصلت أضرارها في بعض الحالات إلى الوفاة.

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المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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