أحرج محمد بن سلمان.. سياسي يمني يفجر مفاجأة صادمة بشأن الخمور في السعودية

وطن – فجر السياسي اليمني علي البخيتي، مفاجآت مدوية عن انتشار الخمور في المملكة العربية السعودية.

البخيتي قال عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إنه شرب خمورًا في السعودية خلال شهرين أضعاف ما شربه في العاصمة البريطانية لندن خلال سنتين.

وتساءل البخيتي: “متى تقنن المملكة سوق المشروبات الكحولية لتستفيد خزينتها من الضريبة ولتتمكن أجهزتها الصحية من مراقبة الجودة؟ هناك مليارات الدولارات تهدر بسبب إنكار واقع موجود”.

شربت نبيذًا 🍷 في #السعودية 🇸🇦 خلال شهرين أضعاف ما شربته في #لندن 🇬🇧 خلال سنتين 😁| السؤال: متى تقنن #المملكة سوق المشروبات الكحولية لتستفيد خزينتها من الضريبة ولتتمكن أجهزتها الصحية من مراقبة الجودة؟ هناك مليارات الدولارات تهدر بسبب إنكار واقع موجود. #تقنين_الخمور_في_السعودية — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) June 18, 2022

وزعم البخيتي أن السعودية يوجد بها أفخر الأنواع التي لا يوجد لها مثيل في لندن وباريس، وتابع: “السعودية ليست مسجدا كبيرا وسوقا لبول البعير كما يتصور البعض”.

نعم، وأفخر الأنواع التي لم أجد مثيلًا لها بلندن وباريس، #السعودية 🇸🇦 ليست مسجد كبير وسوق لـ #بول_البعير كما يتصور البعض، السعوديين شعب عظيم يستحق الحياة كبقية الشعوب، ولا نتمنى انفتاح في #المملكة إلا بقدر ما في #تركيا 🇹🇷 بلاد خليفة #الإخوان #أردوغان. #تقنين_الخمور_في_السعودية https://t.co/4QOr0pXGfG — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) June 18, 2022

وتفاعل نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، مع ما كشفه البخيتي، إذ قالت “Gwen Melborn”: “استنى و شوف كيف مكه و المدينة سيصبحون مثل الڤاتيكان و باقي المملكة ستحلل المشروب و القمار. اصبر وسترى”.

استنى و شوف كيف مكه و المدينة سيصبحون مثل الڤاتيكان و باقي المملكة ستحلل المشروب و القمار. اصبر و سترى — Gwen Melborn (@GwenMelborn) June 18, 2022

وسخر “Ahmed Ezy”: “والحشيش ايضا”.

والحشيش ايضا 😂😅😅 — Ahmed Ezy (@AhmedEzy3) June 18, 2022

وكتب “أسامة القاضي”: “هو مقنن وعليه ضريبة ولكن في أماكن معينة ومحددة”.

وزاد “عبدالله عمر الجلعود”: “الخمور موجودة أكثر مما في البحرين والإمارات لكن من تحت الطاوله وبأغلى الأسعار والمصادر كثيرة”.

الخمور موجوده اكثر مما في البحرين والإمارات لكن من تحت الطاوله وبأغلا الأسعار والمصادر كثيره والله اعلم — عبدالله عمر الجلعود (@mawan33) June 18, 2022

ويقود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سياسة يراها انفتاحا، لكنها تتضمن إفراغ الهوية السعودية المحافِظة، وهو ما جعل الحاكم الفعلي للمملكة محل انتقادات كبيرة.

وتعرضت المملكة بفعل سياسات محمد بن سلمان لشجب دولي وتوبيخ زاد تحديدا مع مقتل الصحافي جمال خاشقجي وتنفيذ حملات واسعة لملاحقة الناشطين، لكن السلطات تعمل على تخفيف القيود الاجتماعية للتغطية على الانتقادات الموجهة لها.

وفيما يخص جزئية الخمور تحديدا، فقد سبق أن تحدثت مصادر سعودية عن أن السلطات بصدد إجراء تخفيف لقوانين تعاطي الخمور في المملكة، بما يتضمن ترخيص استيراد الخمور.

وأحد الدوافع الذي تحرك محمد بن سلمان يتمثل في محاولة جذب أكبر عدد ممكن من السياح إلى المملكة وتحديدا صوب منتجعات البحر الأحمر السياحية، في تجربة أشبه ما تكون بتجربة الإمارات.

وضمن هذا التوجه الجديد، سبق أن روجت وسائل إعلامية سعودية لبيع وتناول الخمور والمسكرات في المملكة، في خطوة فسرها منتقدون للسلطات بأنها تعكس إصرار ولي العهد على تكريس خطط الفساد والانحلال.

وكانت قناة “إم بي سي” السعودية، قد بثّت تقريرا عن فوائد شرب الخمور والمسكرات المستوردة داخل بلاد الحرمين، وحذرت من ظاهرة انتشار الخمور المغشوشة في المملكة، والتي وصلت أضرارها في بعض الحالات إلى الوفاة.

قناة "mbc1” تروّج لشرب الخمر بحجّة "تحسين المزاج"، وتلتقي بطبيب يحذّر من المُسكر غير "الأصلي" و "القابل للبيع"، مخاطباً الشخص الذي تناول الخمر "المغشوش" بقوله: أنت لست المخطئ، إنما المخطئ من غشّ وأنتج وروّج!

والناقد الضخم يحتفل!

ما رأي هيئة العلماء؟ هل ستقول هذا من دعاية الإخوان؟ pic.twitter.com/iyBy93MlQB — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) June 12, 2021

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