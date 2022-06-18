“قميص نوم أحمر” يستفز عبلة كامل.. تفاصيل تكشف لأول مرة في كواليس أشهر أفلامها!

وطن- كشفت الفنانة المصرية، بدرية طلبة، قصة مثيرة للجدل، حول مواطنتها الفنانة عبلة كامل، وقميص النوم الذي استفزها وأوقفت التصوير بسببه.

قميص نوم أحمر!

وقالت بدرية طلبة خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس”، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائيةMBC مصر. إنها كانت تجسد دور شقيقة عبلة كامل في فيلم “خالتي فرنسا” في بداية مشوارها الفني عام 2004.

وأشارت بدرية طلبة إلى أنها ذهبت إلى شركة الإنتاج للاتفاق على ملابس الشخصية التي تجسدها.

وتابعت: “المفروض في جوازها بيبقى في قميص نوم لأنها ليلة زفافها. وقلت للمخرج إنني هلبس حاجة زي قمصان نوم زينات صدقي، مايكونش متعري بس تنفع لليوم ده. خاصة إني مع عبلة كامل وهترفض الموضوع ده”.

تعطل التصوير

وأوضحت طلبة أن المخرج علي رجب وافق على هذا الاقتراح، مردفة: “يوم تصوير المشهد، تفاجأت بالستايلست جايبالي قميص نوم أحمر. وانصدمت ورفضت ألبسه”

وكشفت بدرية أنها بدأت بالبكاء حين رأت القميص، ورفضت رفضاً قاطعاً أن ترتديه.

واستطردت بدرية طلبة: “وصلوا للأستاذة عبلة كامل إني وافقت على قميص النوم عشان مايقولوليش أمشي. وإني جيت ساعة التصوير أزنقهم”.

وهنا قررت عبلة كامل أن تسأل بدرية عن الواقعة التي عطلت تصوير الفيلم.

وقالت بدرية إنها طلبت من عبلة سؤال المخرج عن الاتفاق بينهما، وهو ما أكده الأخير.

وتابعت: “أجلت التصوير لحد ما جابوا لي اللي أنا عايزاه، ولو شفتوا المشهد هتلاقي أنني لابسة حاجات فوق بعض”.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وخلال الحلقة، كشفت بدرية طلبة أنها السبب في صلح صديقتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي. بعد خلافهما الأخير.

وقالت بدرية”: “ياسمين حبيبتي وبحبها وصالحتها على أحمد العوضي في المشكلة الأخيرة، وربنا يهنيهم ويسعدهم”.

ورفضت بدرية كشف المزيد من التفاصيل، مردفة: “ياسمين والعوضي حصلت بينهم مشكلة زي أي زوجين حصلت بينهم مشادة وزعلوا من بعض شوية وتدخلت وصالحتهم والموضوع خلص”.

وفي ردها على من اتهمها بنفاق ياسمين عبدالعزيز، قالت بدرية: “آه بحبها وهطبلها وأمسك رق وأتحزم وأرقص لها كمان”.