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فيديوهات جديدة بشأن مفقودي الأشخرة ونائب رئيس جمعية الصيادين يكشف موعد عودتهما

باسل النجار
كتب باسل النجار
عودة مفقودي الاشخرة watanserb.com
عودة مفقودي الاشخرة

وطن- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مقاطع فيديو جديدة تخص “مفقودي الأشخرة”، حيث أكد أهالي المفقودين خبر العثور عليهم في باكستان، وكشف رئيس جمعية الصيادين عن موعد عودتهما.

أهالي مفقودي الأشخرة يؤكدون خبر العثور عليهما

وكانت وسائل إعلام عمانية وحسابات بتويتر أعلنت أنه تم العثور، السبت، على المفقودين العمانيين، علي الجعفري وسالم الجعفري، في المياه الباكستانية.

وبحسب فيديو متداول رصدته (وطن) فقد أكد أهالي المفقودين قرب سواحل الأشخرة، خبر العثور عليهما وشهدت نيابة الأشخرة احتفالات واسعة في الشوارع بعد نشر الخبر.

نائب رئيس جمعية الصيادين العمانية يكشف موعد العودة

كما تداول العمانيون مقطعا مصورا لنائب رئيس جميعة الصيادين العمانيين أحمد البلوشي، كشف فيه تفاصيل العثور على “مفقودي الأشخرة”، كما كشف عن موعد عودتهما.

وقال “البلوشي” بحسب ما رصدت (وطن)، إن المفقودين قرب سواحر الأشخرة الذين جرفهم التيار للمياه الباكستانية، سيصلون لباكستان خلال يومين.

وبعدها سيتم نقلهم للسلطنة مباشرة بالتنسيق مع السلطات العمانية وسفارة سلطنة عمان في باكستان.

وأوضح نائب رئيس جميعة الصيادين العمانيين، أنه تم العثور على السفينة المفقودة بواسطة، سفينة باكستانية بالقرب من ساحل “جوارد” جنوب غرب باكستان.

وأكد “البلوشي” أنه تم العثور على مفقودي الأشخرة أحياء وهم بصحة جيدة.

ولم تنشر السلطات الرسمية في سلطنة عمان، حتى لحظة كتابة هذه السطور أي بيان بخصوص هذا الأمر، سواء بالنفي أو التأكيد.

لكن الزخم الكبير على مواقع التواصل العمانية وتداول هذه الأنباء بهذا الشكل الكبير، وتأكيد نائب رئيس جمعية الصيادين، فضلا عن المقاطع التي توثق احتفاء أهالي نيابة الأشخرة في الشوارع، كلها دلائل تؤكد مجتمعة صحة خبر العثور على مفقودي الأشخرة.

يُذكر أن الشابين “سالم وعلي” من سكان نيابة الاشخرة، وتم فقدهم في عرض البحر أثناء خروجهما في رحلة صيد منذ، الخميس، 9 يونيو 2022.

وكانت السلطات العمانية عبر سلاح الجو السلطاني، وقوات حرس الحدود وسلاح البحرية، كثفت عمليات البحث والتمشيط للمنطقة لأجل العثور على المواطنين اللذين خرجا للصيد ولم يعدا.

وتمت عمليات البحث بشكل مكثف وواسع في الشواطئ الممتدة من صور حتى مصيرة، مع البحث في عرض البحر جوًا وبحرًا لأكثر من 70 ميلا.

وشهدت الأيام السابقة جهودًا في البحث عن المفقودين من قبل شرطة عمان السلطانية ممثلة بطيران الشرطة، وزوارق شرطة خفر السواحل.

وأيضا بمشاركة هيئة الدفاع المدني والإسعاف وسلاح الجو السلطاني والجهود المبذولة من قبل المواطنين.

وأعلنت الأسبوع الماضي عن فقد صيادين عمانيين في عرض البحر قرب سواحل الأشخرة، وهو ما شغل الرأي العام العماني، وهو ما دفع سلاح الجو العماني للمساهمة في عمليات البحث.

تفاصيل العثور على “مفقودي الأشخرة” في باكستان ووضعهما الحالي

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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