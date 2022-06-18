المختار الهنائي .. تضامن عُماني مع قُرب محاكمته .. فما قضيته؟!

وطن – من المقرر أن تبدأ غداً الأحد، محاكمة الصحفي العماني المختار الهنائي بتهمة نشر تغريدات متعلقة بحكم قضائي ذات صلة بقضايا فساد في السلطنة.

وستشهد محكمة في مسقط أولى جلسات المحاكمة، وذلك بسبب نشر “الهنائي” تغريدات متعلقة بقضية جزائية ذات صلة بقضايا فساد عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، الشهر الماضي، حملة تضامن كبيرة مع الصحفي المختار الهنائي، بعد تداول أخبار عن رفع دعوى قضائية ضده بسبب نشره للتغريدات المذكورة.

وكانت المحكمة قررت عدم السماح بنشر تفاصيل تلك القضية المشار إليها للصحافة ووسائل الإعلام. إلا أن “الهنائي” نشر تغريدات تخص هذه القضية أكد خلالها “صدور أحكام بالسجن ضد متهمين بالفساد في إحدى الوزارات.”

وأطلق الناشطون حينها، وسما بعنوان: “متضامن مع الصحفي المختار الهنائي”، تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السلطنة، ليتصدر اليوم وسما آخرا بعنوان: “كلنا المختار الهنائي”.

وسم كلنا المختار الهنائي

وفي هذا السياق، قال الناشط العماني، علوي المشهور:” نريد الكثير ونعجز عن فعل القليل! نريد إعلاماً حراً ولكننا غير مستعدين للوقوف مع من يرفعون السقف. ونريد محاربة للفساد، ونحن نلوم من ينشر عنه ونعتبر ذلك جريمة. نريد التغيير والإصلاح وكأنه شيء ننتظره لا نصنعه. {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم}”.

نُريد الكثير ونعجز عن فعل القليل! نريد إعلاماً حراً ولكننا غير مستعدين للوقوف مع من يرفعون السقف. نريد محاربة للفساد، ونحن نلوم من ينشر عنه ونعتبر ذلك جريمة. نريد التغيير والإصلاح وكأنه شيء ننتظره لا نصنعه. {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم} #كلنا_المختار_الهنائي — علوي المشهور (@alwi_999) June 18, 2022

وقال المغرد إسحاق الأغبري:”غداً تبدأ أولى جلسات محاكمة الصحفي المـختار الهنائي وفي وسط حالة تخلي ولا مبالاة من بعض زملاء المهنة الذين من المفترض أن تهمهم الصحافة الحقيقية أكثر من مكاسبهم الفئوية. يبقى العزاء كالعادة على عموم العمانيين المدركين لأهمية الصحافة وسلامة الصحفي النزيه. لذلك كلنا المختار الهنائي”.

غداً تبدأ أولى جلسات محاكمة الصحفي #المختار_الهنائي

وفي وسط حالة تخلي ولا مبالاة من بعض زملاء المهنة الذين من المفترض أن تهمهم الصحافة الحقيقية أكثر من مكاسبهم الفئوية، يبقى العزاء كالعادة على عموم العمانيين المدركين لأهمية الصحافة وسلامة الصحفي النزيه.

لذلك #كلنا_المختار_الهنائي — إسحاق الأغبري (@ishaq_aghbari) June 18, 2022

وقال الدكتور احمد السيفي: ” أنا على ثقة في جلالة السلطان هيثم المعظم حفظه الله على حماية الرجال المخلصين للوطن بكلمتهم الحرة لا يتكلمون لمصلحة شخصية بل يدفعهم حب الوطن أن يتكلموا. نحن نرفض من يسئ للوطن لكن من يتكلم للبناء والإصلاح فهذا يجب أن يكرم ويشكر. أكرر نحن تحت مظلة قائد عادل.”