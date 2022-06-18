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الهدهد

المختار الهنائي .. تضامن عُماني مع قُرب محاكمته .. فما قضيته؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com
المختار الهنائي مع مفتي سلطنة عمان

وطن – من المقرر أن تبدأ غداً الأحد، محاكمة الصحفي العماني المختار الهنائي بتهمة نشر تغريدات متعلقة بحكم قضائي ذات صلة بقضايا فساد في السلطنة.

وستشهد محكمة في مسقط أولى جلسات المحاكمة، وذلك بسبب نشر “الهنائي” تغريدات متعلقة بقضية جزائية ذات صلة بقضايا فساد عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، الشهر الماضي، حملة تضامن كبيرة مع الصحفي المختار الهنائي، بعد تداول أخبار عن رفع دعوى قضائية ضده بسبب نشره للتغريدات المذكورة.

المختار الهنائي
المختار الهنائي

وكانت المحكمة قررت عدم السماح بنشر تفاصيل تلك القضية المشار إليها للصحافة ووسائل الإعلام. إلا أن “الهنائي” نشر تغريدات تخص هذه القضية أكد خلالها “صدور أحكام بالسجن ضد متهمين بالفساد في إحدى الوزارات.”

الصحفي المختار الهنائي
الصحفي المختار الهنائي

وأطلق الناشطون حينها، وسما بعنوان: “متضامن مع الصحفي المختار الهنائي”، تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السلطنة، ليتصدر اليوم وسما آخرا بعنوان: “كلنا المختار الهنائي”.

وسم كلنا المختار الهنائي

وفي هذا السياق، قال الناشط العماني، علوي المشهور:” نريد الكثير ونعجز عن فعل القليل! نريد إعلاماً حراً ولكننا غير مستعدين للوقوف مع من يرفعون السقف. ونريد محاربة للفساد، ونحن نلوم من ينشر عنه ونعتبر ذلك جريمة. نريد التغيير والإصلاح وكأنه شيء ننتظره لا نصنعه. {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم}”.

وقال المغرد إسحاق الأغبري:”غداً تبدأ أولى جلسات محاكمة الصحفي المـختار الهنائي وفي وسط حالة تخلي ولا مبالاة من بعض زملاء المهنة الذين من المفترض أن تهمهم الصحافة الحقيقية أكثر من مكاسبهم الفئوية. يبقى العزاء كالعادة على عموم العمانيين المدركين لأهمية الصحافة وسلامة الصحفي النزيه. لذلك كلنا المختار الهنائي”.

وقال الدكتور احمد السيفي: ” أنا على ثقة في جلالة السلطان هيثم المعظم حفظه الله على حماية الرجال المخلصين للوطن بكلمتهم الحرة لا يتكلمون لمصلحة شخصية بل يدفعهم حب الوطن أن يتكلموا. نحن نرفض من يسئ للوطن لكن من يتكلم للبناء والإصلاح فهذا يجب أن يكرم ويشكر. أكرر نحن تحت مظلة قائد عادل.”

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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