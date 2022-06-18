الزمالك يرفض خوض مباراة القمة أمام غريمه الأهلي والسبب؟!

وطن – وجه مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، خطاباً رسمياً، السبت، يطالب فيه برفض خوض مباراة القمة ال20 المؤجلة أمام غريمه الأزلي الأهلي، في منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب ” استاد السلام”.

وقال نادي الزمالك في الخطاب الذي وجهه إلى وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” سبق وأن أقيمت مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول بلا جماهير وعلى استاد القاهرة الدولي”.

مباراة الزمالك والأهلي

وأضاف الخطاب الرسمي، ” فوجئنا بأن مباراة الزمالك والأهلي التي ستقام الأحد، الموافق ال19 من شهر يونيو لعام 2022، ستقام بجماهير. حيث سيسمح لنادي الأهلي بدخول حولي 4 آلاف نادي الزمالك بحولي 2.5 ألف، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأن المباراة الأولي أقيمت بدون جماهير”.

الزمالك يخاطب وزير الرياضة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في لقاء القمة pic.twitter.com/ULtoddS3Zd — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) June 18, 2022

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كما وأردف، ” المباراة الأولى أقيمت بدون جماهير، كما أنها كانت على الملعب الرئيسي الذي يستقبل كلا الفريقين وهو استاد القاهرة الدولي. لذلك فإن إقامة المباراة على استاد النادي الأهلي هو إخلال جسيم بمبدأ العدالة تكافؤ الفرص”.

🚨🚨قرار مجلس إدارة النادي بخصوص بيان لجنة عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة pic.twitter.com/AzRyG53Mlx — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 18, 2022

رفض الزمالك إقامة المباراة

وتابع، ” ترفض إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة المباراة على استاد الأهلي المسمى (استاد السلام)، وكذلك حضور الجماهير”.

وختم الخطاب، ” فالرجاء إصدار توجهاتكم لاتحاد الكرة ومن تدعي رابطة الأندية التي يقاطها نادي الزمالك بسبب تطاول من يسمى دياب على رئيس مجلس إدارة النادي بألفاظ بذيئة، كما وتجنب حدوث أي مشاكل أمنية في استاد السلام الذي يتواجد داخل مناطق سكنية”.

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كما ومن المقرر أن تقام مباراة القمة النارية بين الغريمين التقليدين الزمالك والأهلي، الأحد، على استاد ملعب ( السلام) قلعة المارد الأحمر الأهلاوي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة التاسعة مساءً. ولكن بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة السابعة مساءً.

ترتب الفريقين في الدوري المصري

ويتصدر حامل اللقب فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، كما وجاء غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة. بفارق 3 نقاط عن الوصيف بيراميدز للموسم الحالي.

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