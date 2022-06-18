الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري المصري

وطن – هدد نادي الإسماعيلي في بيان رسمي نشره، الجمعة، الانسحاب من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في حال لم يتم اتخاذ القرارات الصارمة ضد القرارات التحكيمية في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب.

وشهدت مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، احتجاجاً من قبل لاعبي فريق (الدراويش) وجهازه الفني، بعد رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة.

انسحاب الإسماعيلي

وقال نادي الإسماعيلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عقب مباراته أمام المقالون العرب، جاء فيه: ” يعرب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي. عن بالغ استيائه جراء الأخطاء التحكيمية الواضحة والفجة، التي شهدتها مباراة الفريق أمام المقالون العرب”.

🟡 | الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم لقاء المقاولون#IsmailySC pic.twitter.com/AGKeFccF51 — Ismaily SC (@Ismailyofficial) June 17, 2022

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وأردف البيان، ” كان أهم تلك الأخطاء عدم احتساب الحكم ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس في اللحظات الأخيرة، وإغفال الحكم أمين عمر الرجوع لمشاهدة الكرة. وهو ما يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول غياب العدالة التحكيمية”.

مطالبة بلمسة يد من لاعبي الإسماعيلي ولكن حكم اللقاء يؤكد عدم وجود ركلة جزاء ❌ هل تتفق مع قرار الحكم؟ 🤔 pic.twitter.com/VZCjImjNRd — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 17, 2022

كما وأضاف، ” نتقدم باحتجاج رسمي ضد هذا الحكم أمين عمر وطاقمه المعاون، وخاصة حكام تقنية الفار. من أجل تحقيق إجراء عادل ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية”.

وتابع، ” يؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي على تحقيق العدالة بما يضمن الصالح العام للمسابقة، وليس لأحد الأطراف دون غيره. وفي حال لم يتم اتخاذ مواقف محددة وصريحة، فإن المجلس سيفكر جدياً في عدم الاستمرار بالمشاركة في تلك المهزلة الكروية لتوضيح الصورة أمام الرأي العام”.

إهدار النقاط

كما واستكمل البيان، ” تلك الأخطاء تخطت حاجز الأخطاء التقديرية، وتسببت بشكل مباشر في إهدار العديد من النقاط طوال مشوار البطولة، وكانت كفيلة بتحسن موقف الفريق في جدول ترتيب المسابقة المحلية”.

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وختم الإسماعيلي بيانه، ” ما يحدث لا يصب بأي شكل من الأشكال في صالح اللعبة مع استمرارها، للأسف في ظل غياب العدالة والشفافية بين جميع الأندية. كما وسيكون له أثر سلبي على ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم التي تحتاج لتطوير واضح وصريح”.

ملعب أون تايم: "الإسماعيلي إستحق ركلة جزاء صحيحة أمام المقاولون وعدم إستدعاء الڤار لحكم المباراة عليه علامة إستفهام!" pic.twitter.com/Yn0B8HXBrw — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 18, 2022

مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب

وخيم التعادل السلبي بين الإسماعيلي (الدراويش) ومنافسه المقاولون العرب بدون أي من الأهداف، في منافسات الجولة ال22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أمادو نياس ينفرد بحارس الإسماعيلي محمد فوزي ولكن الحكم يؤكد وجود حالة تسلل والـ "VAR" يؤيد القرار 🏁 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا 👈 https://t.co/U22LeuOGqW pic.twitter.com/VWgvFkrO3C — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 17, 2022

وتفوق الإسماعيلي على نظيره المقالون العرب على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 5 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 62%. كما ووصل عدد تسديدات الأخير إلى تسديدة واحدة فقط والاستحواذ بنسبة 38%.

ويستعد فريق الإسماعيلي للمواجهة القوية القادمة أمام غزل المحلة، الثلاثاء، في الجولة ال23 من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 19 نقطة، متساوياً مع منافسه المقاومون بنفس الرصيد من النقاط في المركز السادس عشر للموسم الحالي.

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