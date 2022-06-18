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الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري المصري

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في منافسات الدوري المصري لكرة القدم watanserb.com
مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في منافسات الدوري المصري لكرة القدم

وطن – هدد نادي الإسماعيلي في بيان رسمي نشره، الجمعة، الانسحاب من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في حال لم يتم اتخاذ القرارات الصارمة ضد القرارات التحكيمية في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب.

وشهدت مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، احتجاجاً من قبل لاعبي فريق (الدراويش) وجهازه الفني، بعد رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة.

انسحاب الإسماعيلي

وقال نادي الإسماعيلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عقب مباراته أمام المقالون العرب، جاء فيه: ” يعرب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي. عن بالغ استيائه جراء الأخطاء التحكيمية الواضحة والفجة، التي شهدتها مباراة الفريق أمام المقالون العرب”.

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وأردف البيان، ” كان أهم تلك الأخطاء عدم احتساب الحكم ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس في اللحظات الأخيرة، وإغفال الحكم أمين عمر الرجوع لمشاهدة الكرة. وهو ما يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول غياب العدالة التحكيمية”.

كما وأضاف، ” نتقدم باحتجاج رسمي ضد هذا الحكم أمين عمر وطاقمه المعاون، وخاصة حكام تقنية الفار. من أجل تحقيق إجراء عادل ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية”.

وتابع، ” يؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي على تحقيق العدالة بما يضمن الصالح العام للمسابقة، وليس لأحد الأطراف دون غيره. وفي حال لم يتم اتخاذ مواقف محددة وصريحة، فإن المجلس سيفكر جدياً في عدم الاستمرار بالمشاركة في تلك المهزلة الكروية لتوضيح الصورة أمام الرأي العام”.

إهدار النقاط

كما واستكمل البيان، ” تلك الأخطاء تخطت حاجز الأخطاء التقديرية، وتسببت بشكل مباشر في إهدار العديد من النقاط طوال مشوار البطولة، وكانت كفيلة بتحسن موقف الفريق في جدول ترتيب المسابقة المحلية”.

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وختم الإسماعيلي بيانه، ” ما يحدث لا يصب بأي شكل من الأشكال في صالح اللعبة مع استمرارها، للأسف في ظل غياب العدالة والشفافية بين جميع الأندية. كما وسيكون له أثر سلبي على ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم التي تحتاج لتطوير واضح وصريح”.

مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب

وخيم التعادل السلبي بين الإسماعيلي (الدراويش) ومنافسه المقاولون العرب بدون أي من الأهداف، في منافسات الجولة ال22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتفوق الإسماعيلي على نظيره المقالون العرب على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 5 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 62%. كما ووصل عدد تسديدات الأخير إلى تسديدة واحدة فقط والاستحواذ بنسبة 38%.

ويستعد فريق الإسماعيلي للمواجهة القوية القادمة أمام غزل المحلة، الثلاثاء، في الجولة ال23 من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 19 نقطة، متساوياً مع منافسه المقاومون بنفس الرصيد من النقاط في المركز السادس عشر للموسم الحالي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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