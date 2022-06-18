آمبر هيرد تكشف وثائق جديدة ضد جوني ديب وتضع المذيعة التي استضافتها في ورطة!

وطن– ادعت النجمة الأمريكية آمبر هيرد، أنها تمتلك وثائق وأدلة ومستندات لم يتم قبولها في محاكمة زوجها السابق النجم جوني ديب، ربما تكون قد غيرت نتيجة الحكم.

ضرب وتهديد بالقتل

وتحدثت آمبر هيرد عن المستندات التي تعتقد أنها قد تغير رأي المحكمة في قضية التشهير التي أقامها جوني ديب. وقالت في لقاء حصري مع NBC News : “هناك مذكرات يعود تاريخها إلى عام 2011. منذ بداية علاقتي بجوني، وكنت آخذها إلى طبيبي الذي كنت أبلغه عن الإساءة”.

وتابعت في حديثها للإعلامية سافانا جوثري: “الوثائق التي تظهر على الشاشة، تفصل حالة واحدة في عام 2012 يزعم فيها جوني أنه ضربني، كما ألقى بي على الحائط وهددني بالقتل”.

وزعمت آمبر أن ديب “مزق ثوب النوم الخاص بها، وألقى بها على السرير”.

وفي عام 2013، أكدت أنه “ألقى بها على الحائط وهددها بالقتل”.

فريق جوني ديب يرد

ورداً على تصريحات آمبر، قال فريق جوني ديب: “من المؤسف أنه بينما يسعى جوني للعودة إلى حياته الطبيعية، فإن المدعى عليه وفريقها يعودون إلى إعادة تصور. وإعادة التقاضي بشأن الأمور التي سبق للمحكمة أن بتت فيها وصدرت حكمها بشكل لا لبس فيه من قبل هيئة محلفين”.

كما أفاد خبراء أخلاقيات الصحافة بأن مذيعة إن بي سي سافانا جوثري كان عليها أن ترفض مقابلة أمبر هيرد بعد أن كشفت أن زوجها قام بعمل استشاري لمحامي جوني ديب.

ورطة المذيعة

وفي 8 يونيو ، جلست جوثري مع اثنين من محاميي ديب. وهما كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو .بعد أيام فقط من فوز موكلهما.

قبل المقابلة ، قالت جوثري للمشاهدين: “زوجي قام بعمل استشاري لفريق ديب القانوني. لكن ليس فيما يتعلق بهذه المقابلة”.

وزوج جوثري هو مايكل فيلدمان ، مستشار العلاقات العامة والمستشار السياسي السابق ، الذي عمل ذات مرة لنائب الرئيس السابق آل جور خلال حملته الرئاسية عام 2000. ويعمل حاليًا في شركة العلاقات العامة FGS Global.

وأصدرت NBC بالفعل مقتطفات من المقابلة مع هيرد. لكن خبراء الأخلاق يقولون إن جوثري لديها تضارب واضح في المصالح في ضوء إفصاحها عن علاقات فيلدمان بمحامي ديب. نتيجة لذلك ، لم يكن عليها إجراء مقابلة مع المحامين أو هيرد.

وقالت ريبيكا أجيلار ، رئيسة جمعية الصحفيين المحترفين ، لـ Insider ، إن جوثري كانت شفافة من خلال السماح للمشاهدين بمعرفة أن زوجها يعمل مع الفريق القانوني لديب قبل بث مقابلتها في برنامج “اليوم”.

وتابعت بحسب ما نقلت “نيويورك بوست”: “ومع ذلك ، كان بإمكانها تجنب أن تصبح جزءًا من القصة من خلال السماح لمذيعة NBC أخرى بإجراء مقابلة مع فريق ديب. ولاحقًا مع السيدة آمبر. يجب أن تكون السيدة جوثري بعيدة عن هذه القصة لتُظهر لمشاهديها أنها عادلة وشفافة وأخلاقية “.

تضارب مصالح

وكتب إريك ويمبل ، الناقد الإعلامي لصحيفة واشنطن بوست ، أن جوثري لديها “تضارب كبير في المصالح” في ضوء مشاركة زوجها مع محامي ديب.

فكرة أن جوثري يمكن أن تستفيد مالياً – وإن كان ذلك بشكل غير مباشر – من علاقات زوجها مع ديب تجعلها غير مؤهلة للإبلاغ عن هذا الموضوع ، وفقًا لـ ويمبل.

يقول ويمبل: “هناك حصة مالية. وهذا هو تضارب المصالح الأكثر إنصافًا وضيقًا والذي لا رجعة فيه ، إذا كان يؤثر على موارد عائلتك المالية بطريقة ما.”

وأضاف أن حقيقة أن جوثري اضطرت إلى الكشف في المقام الأول تشير إلى أن NBC كانت تعلم أن الترتيب كان إشكاليًا إلى حد ما. وإنها تجري مقابلات مع محامين يفترض أنهم استفادوا من استشارة زوجها.

وتابع: “كلما فكرت في الأمر أكثر ، بدا الأمر وكأنه القليل من الجنون.”

لكن المدير التنفيذي للقناة قال إن جوثري كشفت المعلومات لهيرد ومحاميها ومحامي ديب قبل المقابلات. واتفقوا جميعًا على المضي قدمًا.