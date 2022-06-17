ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء القادم

وطن – كشفت مصادر سعودية مطلعة، بأن ولي لعهد السعودي محمد بن سلمان، سيقوم بجولة تشمل الأردن ومصر وتركيا الأسبوع المقبل، والتي كانت مقررة الشهر الماضي وتم إرجاؤها بسبب تعرض الملك سلمان لعارض صحي مكث على إثره أياما داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وقالت المصادر السعودية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، نقلها موقع “الخليج الجديد“، إن جولة “ابن سلمان” ستدوم ثلاثة أيام، وستبدأ بزيارة الأردن ثم مصر وأخيرا تركيا، لبحث عدد من الملفات في مقدمتها ملف إيران النووي.

كما سيبحث “ابن سلمان” في جولته وفقا للمصادر جهود وقف حرب اليمن، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة. بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المملكة والدول الثلاث في مختلف المجالات، وستشمل توقيع اتفاقيات تتعلق بالتجارة والطاقة.

تأجيل زيارة قبرص واليونان لما بعد موسم الحج

وكانت وكالة “رويترز” قد كشفت الشهر الماضي، أن ولي العهد سيجري جولة تشمل الدول الثلاث إلى جانب قبرص واليونان، لكن مصادر أكدت لاحقاً تأجيلها لأسباب تتعلق بجدول أعمال الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المصادر للوكالة الألمانية إن ولي العهد سيزور قبرص واليونان والجزائر بعد انتهاء موسم الحج.

ولم تفصح الرياض رسمياً عن الزيارة حتى الآن، لكن الحكومة التركية قالت، أواخر مايو/أيار الماضي، إن ترتيبات تجري بالفعل لاستقبال ولي العهد السعودي الذي سيلبي دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان التي وجهها له خلال وجوده في المملكة أواخر أبريل/نيسان الماضي.

من جانبه، أكد مسؤول تركي كبير لوكالة الانباء الفرنسية، بان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور انقرة يوم 22 يوينو/حزيران الجاري.

#عاجل: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور #تركيا رسمياً في 22 حزيران/يونيو (مسؤول تركي كبير)#فرانس_برس pic.twitter.com/Dsp5cX8jN5 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 17, 2022

تنسيق المواقف قبيل القمة مع “بايدن”

ويسعى محمد بن سلمان، بحسب المصادر، إلى تنسيق مواقف كل من السعودية والأردن ومصر قبيل القمة المرتقبة التي ستعقد في الرياض منتصف يوليو/تموز بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المقرر أن تعقد القمة، التي دعا لها العاهل السعودي الملك سلمان، يوم 16 يوليو/تموز المقبل، بحضور بايدن وقادة الخليج إلى جانب ملك الأردن والرئيس المصري ورئيس وزراء العراق.

وتأتي هذه الجولة في ظل الزخم السياسي الكبير الذي حصلت عليه الرياض بعد إعلان البيت الأبيض زيارة بايدن للمملكة لبحث عدد من أهم قضايا المنطقة والعالم.

وتعتبر هذه أول جولة شرق أوسطية يجريها الأمير السعودي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد زار السعودية في 28 أبريل/نيسان الماضي، مدشنا مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد توتر كبير حدث تحت وقع عدة ملفات، من ضمنها أزمة اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية الرياض في إسطنبول، وهي الأزمة التي قادت خلالها أنقرة جهودا دولية لإحراج ولي العهد السعودي، باعتباره مسؤولا عما حدث.

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