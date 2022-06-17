ما نتيجة استخدام علماء حصوة مرارة من جثة محنطة لأمير إيطالي من القرن 16! (صور)

وطن – تمكن باحثون من جامعة ماكماستر في كندا من إعادة بناء أول جينوم لبكتيريا الإشريكية القولونية من مومياء إيطالية توفيت منذ عام 1586 عن عمر يناهز 48 عامًا.وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية

أكد العلماء أن هذا الجينوم يمكن أن يعمل بمثابة نقطة مقارنة، لفهم كيف تطورت بكتيريا الإشريكية القولونية على مدى 400 عام.

في عام 1983، تم انتشال بقايا محنطة للعديد من النبلاء الإيطاليين من كنيسة سان دومينيكو ماجوري في مدينة نابولي.

حصوة مرارة من جثة محنطة

ويقول العلماء إن المومياء ترجع لأمير إيطالي يدعى جيوفاني أفالوس توفي عندما كان يبلغ من العمر 48 عامًا في عام 1586.

ويعتقد أنه توفى إثر التهاب مزمن في المرارة من حصوات المرارة.

من جهته، قال المؤلف الرئيسي للدراسة جورج لونج “عندما كنا نفحص هذه البقايا، لم يكن هناك دليل على أن هذا الرجل مصاب بالإشريكية القولونية.”

بكتيريا الإشريكية القولونية

يمكن أن تصيب الإشريكية القولونية، Escherichia coli، الأعضاء التي تساهم في إنتاج المادة الصفراء ونقلها، بما في ذلك المرارة.

وهي قادرة على إطلاق إنزيم يمكنه تحويل مادة البيليروبين، وهي مادة كيميائية تنتج أثناء التحلل الطبيعي للهيموجلوبين، إلى أملاح الكالسيوم وهي الخطوة الأولى في تكوين حصوات الصباغ.

بالإضافة إلى تكوين حصوات المرارة، يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية التسمم الغذائي والإسهال والتهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي.

من جهته، قال عالم الوراثة التطورية البروفيسور بوينار، من جامعة ماكماستر الكندية الذي قاد البحث “الإشريكية القولونية الحديثة توجد بشكل شائع في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء.”

سلالات الإشريكية القولونية

ولئن كانت معظم سلالات الإشريكية القولونية غير ضارة، إلا إن بعضها يؤدي إلى التهابات خطيرة وتصيب البشر بالمرض حيث ان البعض منها يمكن أن يسبب التهابات مجرى الدم.

كما أوضح كذلك بوينار أن الإشريكية القولونية “منتشرة في كل مكان”. فهي تعيش ليس فقط في التربة ولكن أيضًا في الميكروبيومات الخاصة بنا.

وفي بيان، قال إريك دينامور، الذي قاد فريق البحث الفرنسي الذي شارك في الدراسة: كان الأمر مثيرًا للغاية أن تكون قادرًا على كتابة هذه الإشريكية القولونية القديمة.

كما أوضح أن الجينوم كان فريدًا ومشابه للبكتيريا التي لا تزال تسبب حصوات المرارة حتى اليوم.

وقال لونج: “لقد تمكنا من تحديد ما هي الأمراض الانتهازية، والبحث في وظائف الجينوم، وتقديم إرشادات لمساعدة الباحثين الذين قد يستكشفون مسببات الأمراض المخفية الأخرى.”