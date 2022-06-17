الرئيسيةحياتناما نتيجة استخدام علماء حصوة مرارة من جثة محنطة لأمير إيطالي من...
حياتنا

ما نتيجة استخدام علماء حصوة مرارة من جثة محنطة لأمير إيطالي من القرن 16! (صور)

توفي عندما كان يبلغ من العمر 48 عامًا في  عام 1586

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
استخدام علماء حصوة مرارة من جثة محنطة لأمير إيطالي من القرن 16 watanserb.com
علماء يتمكنون من إعادة بناء جينوم قديم لبكتيريا قولونية من مرارة مومياء

وطن –  تمكن باحثون من جامعة ماكماستر في كندا من إعادة بناء أول جينوم لبكتيريا الإشريكية القولونية من مومياء إيطالية توفيت منذ عام 1586 عن عمر يناهز 48 عامًا.وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية

أكد العلماء أن هذا الجينوم يمكن أن يعمل بمثابة نقطة مقارنة، لفهم كيف تطورت بكتيريا الإشريكية القولونية على مدى 400 عام.

في عام 1983، تم انتشال بقايا محنطة للعديد من النبلاء الإيطاليين من كنيسة سان دومينيكو ماجوري في مدينة نابولي.

حصوة مرارة من جثة محنطة

ويقول العلماء إن المومياء ترجع لأمير إيطالي يدعى جيوفاني أفالوس توفي عندما كان يبلغ من العمر 48 عامًا في  عام 1586.

ويعتقد أنه توفى إثر التهاب مزمن في المرارة من حصوات المرارة.

المؤلف الرئيسي المشارك جورج لونج

من جهته، قال المؤلف الرئيسي للدراسة جورج لونج “عندما كنا نفحص هذه البقايا، لم يكن هناك دليل على أن هذا الرجل مصاب بالإشريكية القولونية.”

بكتيريا الإشريكية القولونية

يمكن أن تصيب الإشريكية القولونية، Escherichia coli، الأعضاء التي تساهم في إنتاج المادة الصفراء ونقلها، بما في ذلك المرارة.

وهي قادرة على إطلاق إنزيم يمكنه تحويل مادة البيليروبين، وهي مادة كيميائية تنتج أثناء التحلل الطبيعي للهيموجلوبين، إلى أملاح الكالسيوم وهي الخطوة الأولى في تكوين حصوات الصباغ.

بكتيريا الإشريكية القولونية

بالإضافة إلى تكوين حصوات المرارة، يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية التسمم الغذائي والإسهال والتهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي.

من جهته، قال عالم الوراثة التطورية البروفيسور بوينار، من جامعة ماكماستر الكندية الذي قاد البحث “الإشريكية القولونية الحديثة توجد بشكل شائع في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء.”

سلالات الإشريكية القولونية

ولئن كانت معظم سلالات الإشريكية القولونية غير ضارة، إلا إن بعضها يؤدي إلى التهابات خطيرة وتصيب البشر بالمرض حيث ان البعض منها  يمكن أن يسبب التهابات مجرى الدم.

كما أوضح كذلك بوينار  أن الإشريكية القولونية “منتشرة في كل مكان”. فهي تعيش ليس فقط في التربة ولكن أيضًا في الميكروبيومات الخاصة بنا.

وفي بيان، قال إريك دينامور، الذي قاد فريق البحث الفرنسي الذي شارك في الدراسة: كان الأمر مثيرًا للغاية أن تكون قادرًا على كتابة هذه الإشريكية القولونية القديمة.

كما أوضح أن الجينوم كان فريدًا ومشابه للبكتيريا التي لا تزال تسبب حصوات المرارة حتى اليوم.

وقال لونج: “لقد تمكنا من تحديد ما هي الأمراض الانتهازية، والبحث في وظائف الجينوم، وتقديم إرشادات لمساعدة الباحثين الذين قد يستكشفون مسببات الأمراض المخفية الأخرى.”

المصدرديلي ميل، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

قصف مدفعي لجيش الاحتلال شمال غزة بعد سقوط منطاد مراقبة واستيلاء المقاومة عليه

نظام المحافظات الجديد في سلطنة عمان.. صلاحيات جديدة وتحقيق للاستقلالية

زوجة سلطان عمان تخطف الأنظار بساعة مُرصعة بالألماس والزمرد سعرها خيالي (شاهد)

بريطانيا تقرر تسليم مؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج للولايات المتحدة

“اللؤلؤ لم يكن موجودا إلا في دولتنا”.. تصريح سيف بن زايد يثير عاصفة سخرية ضد الإمارات

المفقودون على سواحل الأشخرة.. قوات التحالف تعترض أحد القوارب المشاركة في البحث

حبيبة بيكيه السابقة تكسر صمتها: “كان تحرشًا كاملاً”! (شاهد)

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تهاجم إسرائيل وتطالب بوضع حد لمأساة الفلسطينيين

خبير لغة جسد يحلل تصرفات آمبر هيرد في مقابلتها الأخيرة (شاهد)

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء القادم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا