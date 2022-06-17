عقوبة قاسية بحق نجم المنتخب الجزائري جمال بلعمري لهذا السبب

وطن – أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، الخميس، بفرض غرامة مالية على نجم المنتخب الجزائري المخضرم جمال بلعمري 32 عاماً، على ضوء القضية التي رفعها نادي الشباب السعودي ضده في وقت سابق.

وكانت إدارة نادي الشباب السعودي، قد تقدم بشكوى رسمية ضد الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب السعودي السابق، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بسبب رحيله مجاناً عن الفريق. رغم عقده ساري المفعول مع إدارة النادي.

عقوبة جمال بلعمري

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، المدافع الجزائري بلعمري، بدفع غرامة مالية تقدر بقيمة 905 ألف يورو. أي ما يعادل 952.5 ألف دولار أمريكي، على أن يتم دفع تلك الغرامة في غضون 45 يوماً من تاريخ صدور الحكم ضده. وفق تقارير صحفية سعودية.

🚨🚨- رسميًا : كسبت إدارة نادي #الشباب قضيتها ضد اللاعب الجزائري جمال بلعمري ، حيث حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” بإلزام جمال بن العمري بدفع 905,000 يورو لنادي الشباب خلال 45 يوماً. pic.twitter.com/fz4AJhjFAl — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) June 16, 2022

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كما وبينت تلك التقارير، بأنه في حال رفض نجم المنتخب الجزائري جمال بلعمري دفع الغرامة المالية في الموعد المحدد الذي أقره اتحاد الفيفا 45 يوماً، فسيتم توقيع عقوبات جديدة صادرة بحق اللاعب لعدم تنفيذه القرار.

الرحيل بالمجان

وكان الجزائري بلعمري قد غادر نادي الشباب السعودي في صيف عام 2020، بالمجان، رغم ارتباطه بعقد مع ساري المفعول مع إدارة النادي، وهو ما دفع الأخير إلى التقدم بشكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

إدارة الشباب فازت في قضيتها ضد اللاعب الجزائري جمال بلعمري 💪 pic.twitter.com/lKYOajMX0k — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) June 16, 2022

من جهته، علق الإعلامي السعودي محمد الشيخي، على العقوبة المالية بحق الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الشباب السابق، ” النادي يكسب قضية بلعمري، لا يوجد إدارة لا تخطئ طالما تعمل، لكن عندما تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات. فهذا مؤشر على جودة العمل الإداري”.

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كما وأردف الشيخي، ” إدارة نادي الشباب تحافظ على حقوق النادي تكسب القضايا، وتخطط لتعاقدات الموسم المقبل بخيارات مثالية وجودة في الانتقاء هي الإدارة الجديرة بالبقاء”.

نادي #الشباب يكسب قضية بلعمري

لا يوجد إدارة لا تخطىء طالما تعمل لكن عندما تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات فهذا مؤشر على جودة العمل الإداري

الإدارة التي تحافظ على حقوق النادي وتكسب القضايا وتخطط لتعاقدات الموسم المقبل بخيارات مثالية وجودة في الانتقاء هي الإدارة الجديرة بالبقاء .. pic.twitter.com/tLxOSzc43R — محمد الشيخي (@mohmad_alshieky) June 16, 2022

وكان الجزائري جمال بلعمري قد رحل عن صفوف الشباب السعودي إلى أولمبيك ليون الفرنسي. ثم الانتقال بعدها إلى نادي قطر القطري الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم المنصرم.

تم إنهاء عقد المحترف جمال الدين بلعمري لاعب فريق كرة القدم الأول ،و جاء إنهاء العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي.

وبهذا الاتفاق سيكون اليوم 17 أبريل 2022 هو اليوم الأخير للاعب ،وتشكر إدارة النادي اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له كل التوفيق في مشواره الرياضي. pic.twitter.com/jJKzOoTNre — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) April 17, 2022

الدوري السعودي

ويستعد فريق الشباب السعودي لمواجهة منافسه التعاون، في الجولة ال29. من الدوري السعودي للدرجة الممتازة، في ال23 من شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وجاء نادي الشباب في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 61 نقطة للموسم الحالي.

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