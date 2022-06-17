الرئيسيةرياضةعقوبة قاسية بحق نجم المنتخب الجزائري جمال بلعمري لهذا السبب
رياضة

عقوبة قاسية بحق نجم المنتخب الجزائري جمال بلعمري لهذا السبب

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نجم المنتخب الجزائري جمال بلعمري watanserb.com
الشباب السعودي يكسب قضية شكوى مرفوعة ضد الجزائري جمال بلعمري

وطن – أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، الخميس، بفرض غرامة مالية على نجم المنتخب الجزائري المخضرم جمال بلعمري 32 عاماً، على ضوء القضية التي رفعها نادي الشباب السعودي ضده في وقت سابق.

وكانت إدارة نادي الشباب السعودي، قد تقدم بشكوى رسمية ضد الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب السعودي السابق، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بسبب رحيله مجاناً عن الفريق. رغم عقده ساري المفعول مع إدارة النادي.

عقوبة جمال بلعمري

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، المدافع الجزائري بلعمري، بدفع غرامة مالية تقدر بقيمة 905 ألف يورو. أي ما يعادل 952.5 ألف دولار أمريكي، على أن يتم دفع تلك الغرامة في غضون 45 يوماً من تاريخ صدور الحكم ضده. وفق تقارير صحفية سعودية.

اقرأ أيضاً: 

كما وبينت تلك التقارير، بأنه في حال رفض نجم المنتخب الجزائري جمال بلعمري دفع الغرامة المالية في الموعد المحدد الذي أقره اتحاد الفيفا 45 يوماً، فسيتم توقيع عقوبات جديدة صادرة بحق اللاعب لعدم تنفيذه القرار.

الرحيل بالمجان

وكان الجزائري بلعمري قد غادر نادي الشباب السعودي في صيف عام 2020، بالمجان، رغم ارتباطه بعقد مع ساري المفعول مع إدارة النادي، وهو ما دفع الأخير إلى التقدم بشكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

من جهته، علق الإعلامي السعودي محمد الشيخي، على العقوبة المالية بحق الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الشباب السابق، ” النادي يكسب قضية بلعمري، لا يوجد إدارة لا تخطئ طالما تعمل، لكن عندما تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات. فهذا مؤشر على جودة العمل الإداري”.

اقرأ أيضاً: 

كما وأردف الشيخي، ” إدارة نادي الشباب تحافظ على حقوق النادي تكسب القضايا، وتخطط لتعاقدات الموسم المقبل بخيارات مثالية وجودة في الانتقاء هي الإدارة الجديرة بالبقاء”.

وكان الجزائري جمال بلعمري قد رحل عن صفوف الشباب السعودي إلى أولمبيك ليون الفرنسي. ثم الانتقال بعدها إلى نادي قطر القطري الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم المنصرم.

الدوري السعودي

ويستعد فريق الشباب السعودي لمواجهة منافسه التعاون، في الجولة ال29. من الدوري السعودي للدرجة الممتازة، في ال23 من شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وجاء نادي الشباب في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 61 نقطة للموسم الحالي.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + وسائل إعلام سعودية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

فرنسا تحقق في “فضيحة” وشبهة غسيل أموال بسبب لاعب منتخب الجزائر بلال براهيمي

رياضة

يوسف بلايلي يتحدث عن أموال قطر بسخرية ويثير غضب المغردين العرب (فيديو)

رياضة

لفتة إنسانية من لاعبي منتخب الجزائر تكريماً لروح زميلهم بلال بن حمودة (فيديو)

رياضة

مباراة الجزائر وإيران الودية (بث مباشر)

رياضة

أحمد حجازي يعود إلى الأهلي المصري بصفقة تاريخية

رياضة

تغييرات مفاجئة على تشكيلة منتخب الجزائر في المباراة الودية أمام إيران

رياضة

والد لاعب المنتخب الجزائري بلال بن حمودة يذرف الدموع وينعى ابنه بكلمات مؤثرة!

رياضة

حارس منتخب المغرب يتعاقد رسمياً مع نادٍ سعودي (صور)

رياضة

فضيحة جديدة تلحق بالمنتخب الجزائري لكرة القدم في تنزانيا

رياضة

مصرع نجم المنتخب الجزائري بلال بن حمودة في حادث سير مروع (فيديو)

الهدهد

الكشف عن فضيحة لمنتخب الجزائر في قطر فجرت غضب جمال بلماضي

رياضة

ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا