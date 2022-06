وطن – اختارت مجلة “maxim”، بيج سبيراناك لاعبة الغولف المحترفة سابقاً بايج المرأة الأكثر جاذبية على وجه الأرض للعام 2022.

سبيراناك، البالغة من العمر (29 عامًا)، هي مدرب أمريكي للغولف على YouTube، لديها أكثر من 3.3 مليون متابع على Instagram، وقناتها على YouTube لديها أكثر من 278 ألف مشترك.

أصبحت الفتاة البالغة الآن نجمة غلاف في مجلة “مكسيم”، حيث احتلت الصفحة الأولى من إصدار المجلة Maxim لاكثر 100 امرأة إثارة.

وقالت سبيراناك عبر حسابها في تويتر: “إنها لا تصدق أن المجلة اختارتها كأجمل امرأة هذا العام!”. وقدّمت الشكر للمجلة على ما وصفته “هذا الشرف الرائع”.

So @MaximMag named me the sexiest woman alive this year and I’m in disbelief! Thank you Maxim for this amazing honor❤️ pic.twitter.com/1lJgMr7X7E

— Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) June 16, 2022