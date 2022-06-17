الرئيسيةحياتناشاهد صور المرأة الأكثر جاذبية وإثارة لعام 2022
حياتنا

شاهد صور المرأة الأكثر جاذبية وإثارة لعام 2022

بيج سبيراناك هي لاعبة غولف محترفة سابقاً

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بيج سبيراناك المرأة الأكثر جاذبية لعام 2022 watanserb.com
بيج سبيراناك المرأة الأكثر جاذبية لعام 2022

وطن – اختارت مجلة “maxim”، بيج سبيراناك لاعبة الغولف المحترفة سابقاً بايج المرأة الأكثر جاذبية على وجه الأرض للعام 2022.

بيج سبيراناك المرأة الأكثر جاذبية على وجه الأرض للعام 2022
بيج سبيراناك المرأة الأكثر جاذبية على وجه الأرض للعام 2022

سبيراناك، البالغة من العمر (29 عامًا)، هي مدرب أمريكي للغولف على YouTube، لديها أكثر من 3.3 مليون متابع على Instagram، وقناتها على YouTube لديها أكثر من 278 ألف مشترك.

بيج سبيراناك
بيج سبيراناك

أصبحت الفتاة البالغة الآن نجمة غلاف في مجلة “مكسيم”، حيث احتلت الصفحة الأولى من إصدار المجلة Maxim لاكثر 100 امرأة إثارة.

وقالت سبيراناك عبر حسابها في تويتر: “إنها لا تصدق أن المجلة اختارتها كأجمل امرأة هذا العام!”. وقدّمت الشكر للمجلة على ما وصفته “هذا الشرف الرائع”.

وأضافت: “لقد حاولت دائمًا أن أبقى صادقًا مع نفسي على الرغم من الخروج من طريقي غير التقليدي والآن أنا فخور جدًا بمتابعة العديد من النساء الرائعات اللائي حملن اللقب قبل سنوات.”

بيج سبيراناك
بيج سبيراناك

لعبت غولف الكلية في كل من جامعة أريزونا وجامعة ولاية سان دييغو. وفازت بتكريم مؤتمر ماونتن ويست خلال مواسم 2012-13 و 2013-14. وقادت فريق الأزتيك إلى أول بطولة مؤتمر ماونتن ويست في عام 2015.

بيج سبيراناك محترفة غولف
سبيراناك محترفة غولف
المصدرmaxim - ماركا - انستغرام - ويكيبيديا - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا