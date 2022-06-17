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خبير لغة جسد يحلل تصرفات آمبر هيرد في مقابلتها الأخيرة (شاهد)

خلال لقائها مع الإعلامية سافانا جوثري في برنامج The Today Show

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
خبير لغة جسد يحلل تصرفات آمبر هيرد في مقابلتها الأخيرة watanserb.com
آمبر هيرد

وطن- في حديثها مع الإعلامية سافانا جوثري في برنامج The Today Show، شاركت آمبر هيرد نجمة أكوامان أفكارها ومشاعرها بعد خسارتها قضية التشهير ضد طليقها الممثل العالمي جوني ديب.

آمبر هيرد مع الإعلامية سافانا جوثري في برنامج The Today Show

عندما سألتها غوثري عما إذا كانت قد استوعب نتيجة الحكم وما هو شعورها، اعترفت هيرد وبعد توقفها عن الكلام لفترة قصيرة أن الشعور كان “غير واقعي”.

خبير لغة جسد يحلل تصرفات هيرد

وفي حديثه عن هذه الحركة، قال جيسوس إنريكي روساس،المعروف أيضاً باسم “رجل لغة الجسد” Body Language Guy على يوتيوب “هناك بعض الإبتسامة وراء هذه الحركة وكأنها تحاول إظهار وتقول أنه لا يوجد شيء كبير حول هذا الأمر، ويمكنني التغلب على هذا، أنا أقوى من هذا.”

وأضاف كذلك لصحيفة” thenews” إنها تحدق أيضًا، قد يكون ذلك ناتجا عن غضبها.”

متابعا “كما  أظهرت الكثير من الإشارات. بعد سماعها السؤال الأول مباشرة، فقد نظرت بعيدًا وإلى الأسفل كما لو كانت تحاول العثور على الكلمات.”

“سأتمسك بإتهاماتي ضد ديب”

عندما سُئلت عما إذا كانت تتمسك باتهاماتها في المحكمة ضد جوني ديب، قالت آمبر هيرد ” بالطبع، حتى يوم وفاتي “.

وفي حديثه عن هذه الإيماءة، أضاف جيسوس:”إنها تقول بالطبع لكنها اومأت برأسها من جانب إلى آخر. حذاري من هذه الحركة. يتمتع معظم البلدان الناطقة بالإنجليزية بهذه الحركة ليستخدمونها للتأكيد على فكرتهم.”

وأشار الخبير بالقول “لا تفعل هذه الحركة دائما وأنت تقول لا. ربما هيرد لا  تكذب.”

 

المصدرthenews، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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