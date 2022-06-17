خبير لغة جسد يحلل تصرفات آمبر هيرد في مقابلتها الأخيرة (شاهد)

وطن- في حديثها مع الإعلامية سافانا جوثري في برنامج The Today Show، شاركت آمبر هيرد نجمة أكوامان أفكارها ومشاعرها بعد خسارتها قضية التشهير ضد طليقها الممثل العالمي جوني ديب.

عندما سألتها غوثري عما إذا كانت قد استوعب نتيجة الحكم وما هو شعورها، اعترفت هيرد وبعد توقفها عن الكلام لفترة قصيرة أن الشعور كان “غير واقعي”.

خبير لغة جسد يحلل تصرفات هيرد

وفي حديثه عن هذه الحركة، قال جيسوس إنريكي روساس،المعروف أيضاً باسم “رجل لغة الجسد” Body Language Guy على يوتيوب “هناك بعض الإبتسامة وراء هذه الحركة وكأنها تحاول إظهار وتقول أنه لا يوجد شيء كبير حول هذا الأمر، ويمكنني التغلب على هذا، أنا أقوى من هذا.”

وأضاف كذلك لصحيفة” thenews” إنها تحدق أيضًا، قد يكون ذلك ناتجا عن غضبها.”

متابعا “كما أظهرت الكثير من الإشارات. بعد سماعها السؤال الأول مباشرة، فقد نظرت بعيدًا وإلى الأسفل كما لو كانت تحاول العثور على الكلمات.”

“سأتمسك بإتهاماتي ضد ديب”

عندما سُئلت عما إذا كانت تتمسك باتهاماتها في المحكمة ضد جوني ديب، قالت آمبر هيرد ” بالطبع، حتى يوم وفاتي “.

وفي حديثه عن هذه الإيماءة، أضاف جيسوس:”إنها تقول بالطبع لكنها اومأت برأسها من جانب إلى آخر. حذاري من هذه الحركة. يتمتع معظم البلدان الناطقة بالإنجليزية بهذه الحركة ليستخدمونها للتأكيد على فكرتهم.”

وأشار الخبير بالقول “لا تفعل هذه الحركة دائما وأنت تقول لا. ربما هيرد لا تكذب.”