حمزة نمرة يطلق أغنية جديدة من الفلكلور العماني ويثير إعجاب العمانيين

وطن- بعد فترة وجيزة من إطلاقه أغنية “يا صانع صنع لي طيارة” التي تنتمي للفلكلور العماني من خلال مزجها بالموسيقى الإيرلندية والتي لاقت إعجاب واستحسان العمانيين، أطلق الفنان المصري، حمزة نمرة، أغنية جديدة من الفلكلور العماني والتي تحمل اسم ” يا ماشي ممبي هات لي طية زري،حسن وجمال يا وزار السمايلي”، والتي تنتمي للفن الشوباني.

وأطلق الفنان حمزة نمرة الأغنية من خلال إعادة توزيعها بمشاركة فرقة “أفريكوا”، عبر برنامج “ريمكس” الذي يذاع على شاشة التلفزيون العربي.

"يا ماشي ممبي هات لي طية زري، حسن وجمال يا وزار السمايلي "

سحر التراث العماني والفن الشوباني.. #حمزة_نمرة وفريق فرقة "أفريكوا" في هذا المزيج الفني الرائع#ريمكس@HamzaNamira pic.twitter.com/zJ9bPEaAsP — العربي 2 (@AlarabyTV2) June 16, 2022

وعبر النجم المصري عن إعجابه بالأغنية، مؤكدا انه واجه صعوبة كبيرة جدا في نطق الكلمات.

اللي كانت صعبة عليه الكلمات 🙋🏻‍♂️ https://t.co/chQReBj4Px — Hamza Namira (@HamzaNamira) June 17, 2022

وكسابقتها، لقيت الاغنية رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب واستحسان الكثير من المغردين، الذين شكروا “نمرة” على هذا الإنجاز.

وعبر الإعلامي العماني، نصر البوسعيدي، عن إعجابه بالأغنية، قائلا:”الله الله عليك حبيبنا حمزة.. مبدع ورائع كعادتك… لم أتخيل يوما أنا أرى الفلكلور العماني الغني جدا بتنوعه يتم تطويره بهذا الشكل البديع ويتاح عالميا بهذه الطريقة الجميلة ومن فنان كبير بقيمة حمزة نمرة ..من القلب شكرا لك”.

الله الله عليك حبيبنا حمزة..

مبدع ورائع كعادتك..

~~~~

لم أتخيل يوما أنا أرى #الفلكلور_العماني الغني جدا بتنوعه يتم تطويره بهذا الشكل البديع ويتاح عالميا بهذه الطريقة الجميلة ومن فنان كبير بقيمة #حمزة_نمرة @HamzaNamira..

من القلب شكرا لك.. — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) June 17, 2022

وقال المغرد العماني، خالد الحبسي، مبديا إعجابه بالاغنية:” ابداع ما شاء الله عليك”.

ابداع ما شاء الله عليك 🌹👌 — khalid Al Habsi (@KhalidR668) June 17, 2022

من جانبه، علق المغرد، سعيد النحوي، على الاغنية بالقول:” أظهرت الفلكور العماني بشكل مبتكر ومميز وحديث،، استمتعنا ونحن نسمع الاغنية”.

أظهرت الفلكور العماني بشكل مبتكر ومميز وحديث،، استمتعنا ونحن نسمع الاغنية — سعيد النحوي #عُمان (@Saidalnahwi) June 17, 2022

وقال المغرد، أبو اليمان:” بدينا نحب ونفهم الفلكلور العماني منك شكرا”.

بدينا نحب ونفهم الفلكلور العماني منك شكرا👍 — ابو اليمان🇵🇸🇴🇲 (@alyaman888) June 17, 2022

وكان حمزة نمرة، قد أطلق في شهر مايو/آيار الماضي أغنية من الفلكلور العماني بتوزيع موسيقي جديد، بعنوان :ياصانع صنع لي طيارة، قدمها من خلال برنامج “ريمكس” المذاع عبر تلفزيون العربي.