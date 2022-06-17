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حمزة نمرة يطلق أغنية جديدة من الفلكلور العماني ويثير إعجاب العمانيين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حمزة نمرة watanserb.com
حمزة نمرة

وطن- بعد فترة وجيزة من إطلاقه أغنية “يا صانع صنع لي طيارة” التي تنتمي للفلكلور العماني من خلال مزجها بالموسيقى الإيرلندية والتي لاقت إعجاب واستحسان العمانيين، أطلق الفنان المصري، حمزة نمرة، أغنية جديدة من الفلكلور العماني والتي تحمل اسم ” يا ماشي ممبي هات لي طية زري،حسن وجمال يا وزار السمايلي”، والتي تنتمي للفن الشوباني.

وأطلق الفنان حمزة نمرة الأغنية من خلال إعادة توزيعها بمشاركة فرقة “أفريكوا”، عبر برنامج “ريمكس” الذي يذاع على شاشة التلفزيون العربي.

وعبر النجم المصري عن إعجابه بالأغنية، مؤكدا انه واجه صعوبة كبيرة جدا في نطق الكلمات.

وكسابقتها، لقيت الاغنية رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب واستحسان الكثير من المغردين، الذين شكروا “نمرة” على هذا الإنجاز.

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وعبر الإعلامي العماني، نصر البوسعيدي، عن إعجابه بالأغنية، قائلا:”الله الله عليك حبيبنا حمزة.. مبدع ورائع كعادتك… لم أتخيل يوما أنا أرى الفلكلور العماني الغني جدا بتنوعه يتم تطويره بهذا الشكل البديع ويتاح عالميا بهذه الطريقة الجميلة ومن فنان كبير بقيمة حمزة نمرة ..من القلب شكرا لك”.

وقال المغرد العماني، خالد الحبسي، مبديا إعجابه بالاغنية:” ابداع ما شاء الله عليك”.

من جانبه، علق المغرد، سعيد النحوي، على الاغنية بالقول:” أظهرت الفلكور العماني بشكل مبتكر ومميز وحديث،، استمتعنا ونحن نسمع الاغنية”.

وقال المغرد، أبو اليمان:” بدينا نحب ونفهم الفلكلور العماني منك شكرا”.

وكان حمزة نمرة، قد أطلق في شهر مايو/آيار الماضي أغنية من الفلكلور العماني بتوزيع موسيقي جديد، بعنوان :ياصانع صنع لي طيارة، قدمها من خلال برنامج “ريمكس” المذاع عبر تلفزيون العربي.

 

المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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